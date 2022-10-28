15 лучших фильмов Джулии Робертс

28 октября исполняется 55 лет американской актрисе Джулии Робертс. Она родилась в 1967 году, первый успех в кино к ней пришел в возрасте 22 лет, когда на экраны вышел фильм «Стальные магнолии» (1989). За роль второго плана в нем Робертс получила премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

В начале 90-х Робертс приобрела статус «звезды Голливуда» после исполнения главной роли в мелодраме «Красотка» (1990), принесшей ей второй «Золотой глобус», вторую номинацию на «Оскар» и номинацию на премию BAFTA.

Получить заветную статуэтку ей удалось в 2001 году, сыграв главную роль в биографическом фильме «Эрин Брокович». Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Фильмы с ее участием принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше $2 млрд.

О карьере актрисы – в фотогалерее «Газеты.Ru».