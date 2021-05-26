Как Пересильд и Шипенко готовятся к съемкам в космосе

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд приступили к подготовке к полету на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.



Как Пересильд и Шипенко готовятся к полету в космос — в фоторепортаже «Газеты.Ru».