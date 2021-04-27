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Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена и Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в кадре из фильма &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1970) Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена и Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в кадре из фильма &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1970)
Кахи Кавсадзе объясняет дорогу водителю автомобиля на съемках фильма &laquo;Житие Дон Кихота и Санчо&raquo;, 1986 год Кахи Кавсадзе объясняет дорогу водителю автомобиля на съемках фильма &laquo;Житие Дон Кихота и Санчо&raquo;, 1986 год
Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в кадре из фильма &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1970) Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в кадре из фильма &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1970)
Кахи Кавсадзе в роли Дон Кихота и Мамука Кикалейшвили в роли Санчо Панса на съемках фильма &laquo;Житие Дон Кихота и Санчо&raquo;, 1985 год Кахи Кавсадзе в роли Дон Кихота и Мамука Кикалейшвили в роли Санчо Панса на съемках фильма &laquo;Житие Дон Кихота и Санчо&raquo;, 1985 год
Кахи Кавсадзе в кругу семьи, 1988 год Кахи Кавсадзе в кругу семьи, 1988 год
Кахи Кавсадзе на съемках фильма &laquo;Дон Кихот&raquo;, 1988 год Кахи Кавсадзе на съемках фильма &laquo;Дон Кихот&raquo;, 1988 год
Кахи Кавсадзе в фильме &laquo;Покаяние&raquo; Тенгиза Абуладзе, 1984 год Кахи Кавсадзе в фильме &laquo;Покаяние&raquo; Тенгиза Абуладзе, 1984 год
Кахи Кавсадзе, 2008 год Кахи Кавсадзе, 2008 год
Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в кадре из фильма &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1970) Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы в кадре из фильма &laquo;Белое солнце пустыни&raquo; (1970)
Геннадий Хазанов и Кахи Кавсадзе во время премьеры спектакля &laquo;Птицы&raquo; на сцене Театра эстрады, 2000 год Геннадий Хазанов и Кахи Кавсадзе во время премьеры спектакля &laquo;Птицы&raquo; на сцене Театра эстрады, 2000 год
Кахи Кавсадзе в роли Уилфрэда Бонда в спектакле &laquo;Квартет&raquo; во время предпремьерного показа в Центре оперного пения Галины Вишневской, 2003 год Кахи Кавсадзе в роли Уилфрэда Бонда в спектакле &laquo;Квартет&raquo; во время предпремьерного показа в Центре оперного пения Галины Вишневской, 2003 год
Кахи Кавсадзе и Владимир Гостюхин, обладатели титула самых снимающихся артистов, во время вручения призов &laquo;Золотой Овен&raquo; и &laquo;Юнона&raquo; кинокомпании &laquo;Кинотавр&raquo;, 1997 год Кахи Кавсадзе и Владимир Гостюхин, обладатели титула самых снимающихся артистов, во время вручения призов &laquo;Золотой Овен&raquo; и &laquo;Юнона&raquo; кинокомпании &laquo;Кинотавр&raquo;, 1997 год

Умер Кахи Кавсадзе — Абдулла из «Белого солнца пустыни»

В возрасте 85 лет скончался советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, сообщает телеканал «Рустави 2». Последние два месяца артист находился в больнице из-за проблем со здоровьем. В ноябре 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, но через некоторое время был выписан и вернулся домой.

Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси в семье руководителя народного ансамбля песни и танца Грузии, в 1959 году окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели. Первой большой ролью актера стал контрабандист Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни». Советский вестерн о столкновении красноармейца Федора Сухова с отрядами басмачей в Средней Азии вышел в широкий прокат 30 марта 1970 года. В течение года его посмотрели более 30 млн зрителей, а цитаты из него стали крылатыми выражениями.

Сам Кавсадзе фильм посмотрел лишь спустя 30 лет — работы со своим участием он, по собственному признанию, смотреть не любил. Еще одной знаковой ролью Кавсадзе стал рыцарь печального образа в «Житие Дон Кихота и Санчо» — для съемок в телефильме он даже похудел на 30 килограмм. Всего за плечами Кавсадзе около сотни ролей в театре и кино.
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