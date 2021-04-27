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Умер Кахи Кавсадзе — Абдулла из «Белого солнца пустыни»
В возрасте 85 лет скончался советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, сообщает телеканал «Рустави 2». Последние два месяца артист находился в больнице из-за проблем со здоровьем. В ноябре 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, но через некоторое время был выписан и вернулся домой.
Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси в семье руководителя народного ансамбля песни и танца Грузии, в 1959 году окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели. Первой большой ролью актера стал контрабандист Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни». Советский вестерн о столкновении красноармейца Федора Сухова с отрядами басмачей в Средней Азии вышел в широкий прокат 30 марта 1970 года. В течение года его посмотрели более 30 млн зрителей, а цитаты из него стали крылатыми выражениями.
Сам Кавсадзе фильм посмотрел лишь спустя 30 лет — работы со своим участием он, по собственному признанию, смотреть не любил. Еще одной знаковой ролью Кавсадзе стал рыцарь печального образа в «Житие Дон Кихота и Санчо» — для съемок в телефильме он даже похудел на 30 килограмм. Всего за плечами Кавсадзе около сотни ролей в театре и кино.
Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в Тбилиси в семье руководителя народного ансамбля песни и танца Грузии, в 1959 году окончил Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели. Первой большой ролью актера стал контрабандист Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни». Советский вестерн о столкновении красноармейца Федора Сухова с отрядами басмачей в Средней Азии вышел в широкий прокат 30 марта 1970 года. В течение года его посмотрели более 30 млн зрителей, а цитаты из него стали крылатыми выражениями.
Сам Кавсадзе фильм посмотрел лишь спустя 30 лет — работы со своим участием он, по собственному признанию, смотреть не любил. Еще одной знаковой ролью Кавсадзе стал рыцарь печального образа в «Житие Дон Кихота и Санчо» — для съемок в телефильме он даже похудел на 30 килограмм. Всего за плечами Кавсадзе около сотни ролей в театре и кино.