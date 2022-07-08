К 70-летию Карена Шахназарова. Редкие кадры со съемок
8 июля 2022 года кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, генеральному директору и председателю правления киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову исполняется 70 лет. «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают истории, связанные с созданием знаковых кинолент именитого юбиляра.
<b>Карен Шахназаров и Георгий Бурков на съемках кинофильма «Добряки» (1979)</b>
<br>
Работать на киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров начал во время учебы во ВГИКе. Педагог Игорь Таланкин пригласил своего ученика ассистентом на съемки картины «Выбор цели» (1974). В 1975 году Шахназаров представил дипломную короткометражку «Шире шаг, маэстро!», снятую по рассказу Василия Шукшина. Вернувшись на студию после службы в армии, режиссер хотел снять фильм по собственному сценарию «Дамы приглашают кавалеров». Но по каким-то причинам руководство не разрешило. Позже ему поручили экранизацию пьесы Леонида Зорина – сатирическая комедия «Добряки» (1979) стала дебютной картиной Шахназарова. Как и любую сатиру, отснятый материал рассматривали «под микроскопом»: заместитель директора «Мосфильма» лично контролировал монтаж картины. Чтобы остаться в профессии, начинающий режиссер не возражал против правок, но итог его не порадовал. Сам Шахназаров называет свой первый фильм «самой порезанной картиной» из всех, снятых в советское время.
<b>На съемках кинофильма «Мы из джаза» (1983)</b>
<br>
Прокат комедии «Добряки» «вторым экраном» был воспринят как неудача. При этом следующий запуск с чужим сценарием закончился снятием картины с производства. Шахназаров вспоминает, что тогда возникла мысль уйти из режиссуры и поискать себя в чем-то другом. Но однажды он увидел телевизионную передачу про советский джаз и загорелся идеей нового фильма. Вместе с Александром Бородянским подали заявку на «Мосфильм», и ее на удивление быстро утвердили. Когда стали работать над сценарием, поняли – материала о первых советских джазменах мало. Очень помог 79-летний композитор и дирижер джаз-оркестра Александр Варламов. Он и стал прототипом главного героя Кости Иванова.
<b>Карен Шахназаров и Лариса Долина на съемках кинофильма «Мы из джаза» (1983)</b>
<br>
Музыку к фильму написал известный джазовый музыкант, композитор Анатолий Кролл. На роль темнокожей певицы Клементины Фернандес пригласили Ларису Долину, которая пять лет работала в его оркестре «Современник». Чтобы сыграть Клементину, Долиной приходилось по нескольку часов выдерживать наложение грима.
Еще на стадии обсуждения сюжет картины подвергся критике, а сценарий неоднократно переделывался, включая финал. Однако авторам удалось донести собственное видение истории. Кинолента «Мы из джаза» была признана лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран».
<b>Евгений Евстигнеев, Карен Шахназаров и Александр Панкратов-Черный на съемках кинофильма «Зимний вечер в Гаграх» (1985)</b>
<br>
Карен Шахназаров говорит, что порой идея нового фильма рождается случайно, из мелочи. Так, «Зимний вечер в Гаграх» возник благодаря старой эстрадной площадке, замеченной в каком-то южном городе. Прототипом бывшего чечеточника Беглова стал Алексей Быстров, в прошлом известный танцор. Он уже работал с режиссером на предыдущей картине «Мы из джаза», где обучал актеров танцу. После выхода ленты «Зимний вечер в Гаграх» со съемочной группой связалась дочь Быстрова, которая много лет ничего не слышала об отце, но узнала его по судьбе главного героя. Самого танцовщика на тот момент уже не было в живых.
<b>На съемках кинофильма «Зимний вечер в Гаграх» (1985)</b>
<br>
Сценарий «Зимнего вечера в Гаграх» писался в расчете на Евгения Евстигнеева. Однако Шахназаров и Бородянский не сразу сообщили об этом актеру, поскольку еще предстояли официальные пробы. Евстигнеев очень хотел сыграть Беглова и ревностно следил за пробами других исполнителей, среди которых были Евгений Леонов и Олег Ефремов. Когда худсовет признал кандидатуру Евстигнеева лучшей, все вздохнули с облегчением. Шахназаров собирался продолжить сотрудничество с Игорем Скляром – он был первым кандидатом на воркутянина Грачева. Но Скляр отказался, поскольку начал активную карьеру в театре Льва Додина, а тот был недоволен отлучками своих артистов на съемки. В итоге роль досталась Александру Панкратову-Черному.
<b>Карен Шахназаров на съемках кинофильма «Курьер» (1986)</b>
<br>
Повесть «Курьер» Карен Шахназаров написал в период творческого простоя, как он говорит – «от безысходности». В 1982 году ее напечатали в журнале «Юность». Произведение понравилось режиссеру Андрею Эшпаю, он захотел его экранизировать. Автор не возражал, даже попросил Бородянского переделать повесть в сценарий. Однако на киностудии имени Горького Эшпаю отказали. Аргументировали тем, что главный герой «не советский». В начале 1986 года Шахназаров и Бородянский отнесли сценарий на «Мосфильм», где его все же взяли в работу. Режиссер считает, что помогла начавшаяся Перестройка. «Курьер» стал его первой картиной, не пострадавшей от цензуры.
<b>Афиша к кинофильму «Курьер» (1986)</b>
<br>
Роль Кати Кузнецовой в «Курьере» сыграла Анастасия Немоляева, дочь оператора Николая Немоляева, работавшего на картине. Девушка оканчивала школу, увлекалась живописью, мечтала о профессии художника. Шахназаров попросил ее подыграть на пробах, а потом предложил главную роль. Ивана Мирошникова сыграл Федор Дунаевский, одноклассник Анастасии. Сам Шахназаров относит «Курьера» к легким картинам в плане атмосферы и производства. При этом фильм оказался чрезвычайно успешным. За время проката его посмотрели 50 миллионов зрителей. Режиссер уверен, что проблемы, поднятые в картине, актуальны и по сей день.
<b>Карен Шахназаров и Малкольм Макдауэлл на съемках кинофильма «Цареубийца» (1991)</b>
<br>
В 1989 году в журнале «Родина» Карен Шахназаров прочитал очерк Гелия Рябова «Принуждены вас расстрелять». В нем рассказывалось о трагической судьбе царской семьи Романовых. Это и стало импульсом для написания сценария драмы «Цареубийца». Однако режиссеру показался неинтересным простой пересказ исторического события. В то время у них с Бородянским накопился материал о психиатрических клиниках, оставшийся от нереализованного советско-итальянского проекта «Палата №6». Решили внести в сюжет две временные линии – современность и прошлое. Совместили их в главных персонажах, которых сыграли британский актер Малкольм Макдауэлл (пациент Тимофеев и большевик Юровский) и Олег Янковский (психиатр Смирнов и Николай II).
<b>Карен Шахназаров и Олег Янковский на съемках кинофильма «Цареубийца» (1991)</b>
<br>
Совмещение персонажей и временных линий внесло в драму элемент мистики. Шахназаров считает это неслучайным, поскольку в истории расстрела Романовых на самом деле немало загадочного. «Цареубийца» – из разряда трудных по производству картин. В то время одна эпоха сменяла другую, рушилось кинопроизводство. К тому же, был приглашен знаменитый британский актер, что добавляло сложностей в работе на съемочной площадке
<b>Олег Басилашвили и Карен Шахназаров на съемках кинофильма «Сны» (1993)</b>
<br>
Фантасмагория «Сны», отразившая абсурд эпохи начала 1990-х, снималась уже в отсутствие господдержки. К тому времени Шахназаров и Бородянский создали свою студию, заработали $80 тыс. на оказании услуг французским коллегам и вложили их в производство картины. Этих денег, по нынешним реалиям небольших, хватило, чтобы отснять материал даже в исторических костюмах и интерьерах.
<b>Карен Шахназаров с Эллисон Уитбек, исполнительницей главной роли в кинофильме «Американская дочь» (1995)</b>
<br>
Шахназаров не раз говорил, что не снимает автобиографическое кино. Однако есть картина, сюжет которой связан с реальной историей из жизни режиссера. В 1989 году Елена Сетунская, вторая жена Шахназарова, покинула страну и уехала в США вместе с дочкой Аней, оставив мужу лишь записку. Поиски изначально ничего не дали. Позже стало известно, что Елена вышла замуж и сменила фамилию. С дочерью Шахназаров встретился спустя 20 лет. Об этом он впервые рассказал в 2017 году в передаче «Судьба человека».
<b>На съемках кинофильма «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001)</b>
<br>
Отправной точкой для фантасмагорической комедии «Яды, или Всемирная история отравлений» стала придуманная сцена с отравленной курицей. А сюжет появился потом. Это была уже четвертая по счету совместная работа режиссера с Олегом Басилашвили, который сыграл не только коварного пенсионера Прохорова, но и зловещего Папу Римского Александра VI Борджиа. Фильм стал участником Берлинского международного кинофестиваля и лауреатом Гран-при «Жемчужина мира» на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи в 2001 году.
<b>Андрей Панин и Карен Шахназаров на съемках кинофильма «Всадник по имени Смерть» (2004)</b>
<br>
Карен Шахназаров признается, что сейчас уже не помнит, чем конкретно зацепила его повесть эсера Бориса Савинкова «Конь бледный». Однако это талантливое в литературном плане произведение позволило режиссеру затронуть важнейшие нравственные проблемы, оказавшиеся невероятно актуальными в то время. Сюжет повести «Конь бледный» стал основой сценария драмы «Всадник по имени Смерть». Перед кастингом Бородянский с Шахназаровым решили, что актеры, играющие революционеров-террористов, должны быть молодыми, приближенными по возрасту к прототипам. Исключение составил только Андрей Панин. На момент съемок ему исполнилось 42 года, тогда как его герою по сюжету было около 30 лет. Однако Шахназаров говорит, что артист переиграл всех претендентов на роль и стал украшением фильма.
<b>На съемках кинофильма «Всадник по имени Смерть» (2004)</b>
<br>
Шахназаров считает, что фильм «Всадник по имени Смерть» обозначил новый этап в развитии возрождающегося российского кинопроизводства. Дорогостоящая картина была снята на базе «Мосфильма», где за три месяца были созданы масштабные декорации старой Москвы. Натурные съемки проходили в Москве и Петербурге. Фильм сохранил для зрителей уникальные интерьеры Большого театра до его реконструкции.
<b>Владимир Ильин, Алексей Вертков и Карен Шахназаров на съемках кинофильма «Палата №6» (2009)</b>
<br>
Первую попытку экранизировать чеховскую «Палату №6» Шахназаров предпринял еще в начале 1990-х. Главную роль в советско-итальянском проекте должен был сыграть Марчелло Мастроянни. Работа началась, но режиссер не сошелся во взглядах с итальянским продюсером, проект закрыли. В итоге к съемкам приступили только в 2008 году, место Мастроянни занял Владимир Ильин. Сюжет повести в целом был сохранен, но действие перенесли в современность. Шахназаров признается, что фильм не вызывал сложностей в техническом плане, но оказался тяжелым в моральном аспекте. Снимали в реальной психиатрической больнице, что очень угнетало. Хотя процесс занял всего месяц.
<b>На съемках кинофильма «Белый тигр» (2012)</b>
<br>
С 1998 года Карен Георгиевич – генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм». Организаторская и продюсерская деятельность отнимают немало сил и времени, но Шахназаров продолжает писать сценарии и снимать кино. Его фильмы, как и в прежнее время, становятся заметным явлением в отечественном киноискусстве. Один из них – военная мистическая драма «Белый тигр». Это первая режиссерская работа мастера, непосредственно рассказывающая о событиях Великой Отечественной войны. Она посвящена отцу-фронтовику, его боевым товарищам и всему военному поколению.
<b>На съемках кинофильма «Белый тигр» (2012)</b>
<br>
В основе картины «Белый тигр» – легенда о нацистском танке, обладающем сверхъестественными возможностями. В сюжете переплетается реальность и мистика. Режиссер оставляет выбор за зрителем – как именно воспринимать происходящее на экране. Для самого Шахназарова производство картины было нелегким, поскольку ставка делалась не на компьютерную графику, а на использование реквизита и декораций. В частности, из коллекции «Мосфильма» были взяты танки времен войны, созданы масштабные локации для съемок батальных сцен.