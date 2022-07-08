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Технологии
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Фото
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Фото

К 70-летию Карена Шахназарова. Редкие кадры со съемок

8 июля 2022 года кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, генеральному директору и председателю правления киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову исполняется 70 лет. «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают истории, связанные с созданием знаковых кинолент именитого юбиляра.

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Зеленский рассчитывает заменить российский газ для Европы украинской электроэнергией
Россиянка после ДТП провела в автомобиле 12 часов вместе с телами друзей
Росстат: годовая инфляция в России в июне снизилась до 15,9%
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