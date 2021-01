Недетский рок: Киду Року — 50

Американский певец Роберт Джеймс Ритчи, известный как Кид Рок, родился 17 января 1971 года в городе Ромео в семье торговца автомобилями. В подростковом возрасте он увлекся хип-хопом и начал выступать в составе группы The Beast Crew. В 1988 году Кид Рок познакомился с рэпером D-Nice из Boogie Down Productions, который помог 17-летнему певцу выпустить первый альбом. Однако запись не пользовалась успехом. Только после релиза 1996 года «Early Mornin' Stoned Pimp» на Кид Рока обратил внимание мейджор-лейбл Atlantic records. Альбом 1998 года «Devil Without a Cause» занял пятую строчку хит-парада Billboard и сделал его звездой, а смесь рока и рэпа стала отличительной чертой творчества Кид Рока.



В США было продано более 14 млн копий этой записи, а самого Кид Рока номинировали на премию «Грэмми» в категории «лучший новый артист», несмотря на то, что он начал свою карьеру еще в конце 1980-х.Следующий альбом «Cocky» закрепил достигнутый успех, а диск 2007 года «Rock'n'Roll Jesus» впервые попал на первое место чарта Billboard. В 2010-х годах популярность Кид Рока пошла на спад. Этому во многом поспособствовали скандалы из-за флагов Конфедерации, которые долгое время были частью его сценического шоу.



В конце марта 2020 года Кид Рок выпустил первый сингл под псевдонимом «DJ Bobby Shazam». Трек получил название «Quarantine», вырученные с его продажи деньги Кид Рок направил на борьбу с коронавирусом.