Чего вы не знали о «Кин-дза-дза!» — истории и редкие фото со съемок фильма

28 июля на территории России в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино» выходит в повторный прокат легендарная картина Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Фильм был покадрово восстановлен мастерами лаборатории «Мосфильма» и воссоздан в формате 4K – в точных красках и звуке, которые закладывались автором.

«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие фотографии со съемок картины и вспоминают истории, связанные с непростым процессом создания фантастической антиутопии 1986 года.