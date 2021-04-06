Кириллу Андрееву из «Иванушек» — 50

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. Он с детства интересовался музыкой, увлекался спортом и стал КМС по плаванию. После окончания радиомеханического техникума Андреев отслужил в артиллерийских войсках и занялся бодибилдингом. Набрав форму, он начал активно сниматься в рекламе и пришел в модельное агентство Славы Зайцева. Затем он занимался в школе моделинга в США.



Позднее Андреев рассказывал, что ради карьеры ему пришлось сделать пластическую операцию носа. Работая моделью, он снялся в клипах «Мальчик мой» Светланы Владимирской и «I'm Lost Without You» Лаймы Вайкуле. В агентстве Зайцева Андреев познакомился с Натальей Ветлицкой, которая свела его с продюсером Игорем Матвиенко. Он как раз проводил прослушивание в группу «Иванушки International», которое Андреев успешно прошел с песней на стихи Игоря Сорина «Понимаешь». Вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым Андреев стал бессменным участником коллектива. В составе «Иванушек» они записали пять альбомов и пять сборников. Также Андреев участвовал в ряде телешоу и снимался в комедиях в эпизодических ролях. С 2003 года параллельно с участием в «Иванушках» он выступал сольно с десятью песнями. В 2009-м Андреев выпустил сольный альбом «Я продолжаю жить…».