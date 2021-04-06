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Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; во время записи новогоднего концерта для телеканала &laquo;Муз-ТВ&raquo;, 2006 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; во время записи новогоднего концерта для телеканала &laquo;Муз-ТВ&raquo;, 2006 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев (слева направо) в фойе Государственного Кремлевского Дворца (ГКД) после юбилейного концерта группы &laquo;Любэ&raquo;, 2007 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев (слева направо) в фойе Государственного Кремлевского Дворца (ГКД) после юбилейного концерта группы &laquo;Любэ&raquo;, 2007 год
Кирилл Андреев из группы &laquo;Иванушки International&raquo; на фестивале танцевальной музыки &laquo;Бум года&raquo;, 2005 год Кирилл Андреев из группы &laquo;Иванушки International&raquo; на фестивале танцевальной музыки &laquo;Бум года&raquo;, 2005 год
Участник группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев в паре с победительницей турниров серии Гран-при Мариной Копыловой во время съемок телепроекта &laquo;Танцы со звездами&raquo;, 2006 год Участник группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев в паре с победительницей турниров серии Гран-при Мариной Копыловой во время съемок телепроекта &laquo;Танцы со звездами&raquo;, 2006 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на церемонии вручения премии &laquo;Здоровое поколение XXI&raquo;, 2002 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на церемонии вручения премии &laquo;Здоровое поколение XXI&raquo;, 2002 год
Участницы группы &laquo;Фабрика&raquo; Катя Ли, Александра Савельева и Ирина Тонева с солистом группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кириллом Андреевым на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год Участницы группы &laquo;Фабрика&raquo; Катя Ли, Александра Савельева и Ирина Тонева с солистом группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кириллом Андреевым на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев, Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и участники группы &laquo;Корни&raquo; Дмитрий Пакуличев, Александр Бердников и Алексей Кабанов на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Кирилл Андреев, Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и участники группы &laquo;Корни&raquo; Дмитрий Пакуличев, Александр Бердников и Алексей Кабанов на презентации телефильма про &laquo;Иванушек&raquo;, 2010 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев на церемонии вручения премии &laquo;Золотой Граммофон&raquo; в Кремле, 2004 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев на церемонии вручения премии &laquo;Золотой Граммофон&raquo; в Кремле, 2004 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов во время выступления в программе MTV &laquo;Полный контакт&raquo;, 2005 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; Олег Яковлев, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов во время выступления в программе MTV &laquo;Полный контакт&raquo;, 2005 год
Участница телепроекта &laquo;Фабрика звезд-6&raquo; Мила Куликова с группой &laquo;Иванушки International&raquo; во время финального концерта в Москве, 2006 год Участница телепроекта &laquo;Фабрика звезд-6&raquo; Мила Куликова с группой &laquo;Иванушки International&raquo; во время финального концерта в Москве, 2006 год
Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перед началом концерта «Старые песни о главном» в Кремле, 2008 год Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева и участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев перед началом концерта «Старые песни о главном» в Кремле, 2008 год
Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на концерте &laquo;Песня года&raquo; в Москве, 2020 год Участники группы &laquo;Иванушки International&raquo; на концерте &laquo;Песня года&raquo; в Москве, 2020 год

Кириллу Андрееву из «Иванушек» — 50

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. Он с детства интересовался музыкой, увлекался спортом и стал КМС по плаванию. После окончания радиомеханического техникума Андреев отслужил в артиллерийских войсках и занялся бодибилдингом. Набрав форму, он начал активно сниматься в рекламе и пришел в модельное агентство Славы Зайцева. Затем он занимался в школе моделинга в США.

Позднее Андреев рассказывал, что ради карьеры ему пришлось сделать пластическую операцию носа. Работая моделью, он снялся в клипах «Мальчик мой» Светланы Владимирской и «I'm Lost Without You» Лаймы Вайкуле. В агентстве Зайцева Андреев познакомился с Натальей Ветлицкой, которая свела его с продюсером Игорем Матвиенко. Он как раз проводил прослушивание в группу «Иванушки International», которое Андреев успешно прошел с песней на стихи Игоря Сорина «Понимаешь». Вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым Андреев стал бессменным участником коллектива. В составе «Иванушек» они записали пять альбомов и пять сборников. Также Андреев участвовал в ряде телешоу и снимался в комедиях в эпизодических ролях. С 2003 года параллельно с участием в «Иванушках» он выступал сольно с десятью песнями. В 2009-м Андреев выпустил сольный альбом «Я продолжаю жить…».
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