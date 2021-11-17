Умерла звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская

На 42-м году жизни скончалась актриса и танцовщица Кристина Асмаловская. Причиной смерти стал COVID-19.

Асмаловская закончила ГИТИС, а еще в период учебы исполнила две эпизодичные роли в кино — в детективе «Адъютанты любви» и комедии «Моя прекрасная няня». Российскому зрителю артистка была известна по участию в нескольких телевизионных проектах. В частности, на протяжении двух сезонов она была участницей проекта «Танцы со звездами», где в 2012-м в паре с Маратом Башаровым заняла третье место. В дальнейшем она семь лет являлась ведущей детской программы «АБВГДейка».