Звезда родилась: Леди Гаге — 35

28 марта свой 35-й день рождения отмечает Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная широкой публике как Леди Гага. Будущая певица родилась в семье нью-йоркских итальянцев, ее отец был профессиональным антрепренером, а сама Джерманотта с раннего детства увлекалась музыкой, так что судьба ее была решена. В подростковом возрасте к занятиям на рояле добавилась еще и тяга к сцене — театральные студии, первые выступления в клубах… Первый альбом исполнительницы «Fame» стал одной из самых популярных пластинок 2008 года, а песня «Poker Face» остается международным хитом и по сей день. Следующий диск «Born This Way» закрепил успех, а вот третья работа «Artpop» стала кризисной и, в общем, провальной. По-настоящему поворотными для артистки стали 2018-й и 2019 гг. — сыграв главную роль в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась», Леди Гага удивила широкую общественность незаурядными актерскими умениями и даже получила свой первый «Оскар» (в категории «Лучшая песня»). В 2020 году Гага выиграла четыре награды MTV VMA и стала первым артистом, получившим премию MTV Tricon Award по совокупности заслуг — как певица, актриса и гражданский активист.