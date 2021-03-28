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Леди Гага во время выступления на церемонии Grammy Awards в Лос-Анджелесе, 2017 год Леди Гага во время выступления на церемонии Grammy Awards в Лос-Анджелесе, 2017 год
Стефани Джоан Анджелина Джерманотта в детстве Стефани Джоан Анджелина Джерманотта в детстве
Съемки клипа музыканта R. Kelly и Леди Гаги, 2013 год Съемки клипа музыканта R. Kelly и Леди Гаги, 2013 год
Леди Гага с наградой &laquo;Золотой глобус&raquo; за роль в мини-сериале &laquo;Американская история ужасов. Отель&raquo;, 2016 год Леди Гага с наградой &laquo;Золотой глобус&raquo; за роль в мини-сериале &laquo;Американская история ужасов. Отель&raquo;, 2016 год
Леди Гага выступает на 88-й ежегодной церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 2016 год Леди Гага выступает на 88-й ежегодной церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 2016 год
Элтон Джон и Леди Гага во время совместного выступления в Голливуде, 2016 год Элтон Джон и Леди Гага во время совместного выступления в Голливуде, 2016 год
Леди Гага выступает на благотворительном концерте в Карнеги-холле, 2010 год Леди Гага выступает на благотворительном концерте в Карнеги-холле, 2010 год
Леди Гага за кулисами 88-й ежегодной церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 2016 год Леди Гага за кулисами 88-й ежегодной церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;, 2016 год
Леди Гага на 46-й ежегодной церемонии вручения премии Songwriters Hall Of Fame, 2015 год Леди Гага на 46-й ежегодной церемонии вручения премии Songwriters Hall Of Fame, 2015 год
Леди Гаги и Брэдли Купер выступают на 91-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2019 год Леди Гаги и Брэдли Купер выступают на 91-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 2019 год
Брэдли Купер и Леди Гага в фильме &laquo;Звезда родилась&raquo; (2018) Брэдли Купер и Леди Гага в фильме &laquo;Звезда родилась&raquo; (2018)
Леди Гага на 25-й церемоний вручения наград от Гильдии киноактеров США (SAG &mdash; Screen Actors Guild Award) в Лос-Анджелесе, 2019 год Леди Гага на 25-й церемоний вручения наград от Гильдии киноактеров США (SAG &mdash; Screen Actors Guild Award) в Лос-Анджелесе, 2019 год
Леди Гага на афтепати журнала Vanity Fair после премии &laquo;Оскар&raquo; в Лос-Анджелесе, 2019 год Леди Гага на афтепати журнала Vanity Fair после премии &laquo;Оскар&raquo; в Лос-Анджелесе, 2019 год
Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года

Звезда родилась: Леди Гаге — 35

28 марта свой 35-й день рождения отмечает Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, более известная широкой публике как Леди Гага. Будущая певица родилась в семье нью-йоркских итальянцев, ее отец был профессиональным антрепренером, а сама Джерманотта с раннего детства увлекалась музыкой, так что судьба ее была решена. В подростковом возрасте к занятиям на рояле добавилась еще и тяга к сцене — театральные студии, первые выступления в клубах… Первый альбом исполнительницы «Fame» стал одной из самых популярных пластинок 2008 года, а песня «Poker Face» остается международным хитом и по сей день. Следующий диск «Born This Way» закрепил успех, а вот третья работа «Artpop» стала кризисной и, в общем, провальной. По-настоящему поворотными для артистки стали 2018-й и 2019 гг. — сыграв главную роль в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась», Леди Гага удивила широкую общественность незаурядными актерскими умениями и даже получила свой первый «Оскар» (в категории «Лучшая песня»). В 2020 году Гага выиграла четыре награды MTV VMA и стала первым артистом, получившим премию MTV Tricon Award по совокупности заслуг — как певица, актриса и гражданский активист.
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