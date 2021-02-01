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Шойгу, Лепс, Киркоров: кто пришел проститься с Лановым
В Театре имени Евгения Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который скончался на прошлой неделе в возрасте 87 лет. Похоронят артиста на центральной аллее Новодевичьего кладбища, передает «Интерфакс».
Проститься с актером пришли его поклонники, коллеги по сцене и чиновники. Траурное мероприятие посетили артисты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Бедрос Киркоров и другие. Также пришли действующий министр культуры Ольга Любимова и ее предшественник Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель СК Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов и ряд других чиновников. На сцене были установлены венки, в том числе от президента Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Кто пришел проводить Василия Ланового в последний путь, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Проститься с актером пришли его поклонники, коллеги по сцене и чиновники. Траурное мероприятие посетили артисты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Бедрос Киркоров и другие. Также пришли действующий министр культуры Ольга Любимова и ее предшественник Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель СК Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов и ряд других чиновников. На сцене были установлены венки, в том числе от президента Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Кто пришел проводить Василия Ланового в последний путь, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».