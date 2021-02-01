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Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Актер Сергей Маковецкий во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Певец Григорий Лепс во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Певец Григорий Лепс во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Глава КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Помощник президента России Владимир Мединский и вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Помощник президента России Владимир Мединский и вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Актер Евгений Князев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Актер Евгений Князев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Певец Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова, 1 февраля 2021 года Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова, 1 февраля 2021 года
Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Художник Никас Сафронов во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года
Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Вдова Василия Ланового, актриса Ирина Купченко во время церемонии прощания с артистом в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Боксер Денис Лебедев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года Боксер Денис Лебедев во время церемонии прощания с Василием Лановым в театре Вахтангова в Москве, 1 февраля 2021 года
Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года Люди около театра Вахтангова в Москве во время церемонии прощания с Василием Лановым, 1 февраля 2021 года

Шойгу, Лепс, Киркоров: кто пришел проститься с Лановым

В Театре имени Евгения Вахтангова прошло прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который скончался на прошлой неделе в возрасте 87 лет. Похоронят артиста на центральной аллее Новодевичьего кладбища, передает «Интерфакс».

Проститься с актером пришли его поклонники, коллеги по сцене и чиновники. Траурное мероприятие посетили артисты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Евгений Князев, Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Бедрос Киркоров и другие. Также пришли действующий министр культуры Ольга Любимова и ее предшественник Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель СК Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов и ряд других чиновников. На сцене были установлены венки, в том числе от президента Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кто пришел проводить Василия Ланового в последний путь, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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