Порномагнат и жертва серийного убийцы: кем был Ларри Флинт

Основатель американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет. Источники из семьи издателя сообщили TMZ, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.



Медиамагнат родился 1 ноября 1942 года. В 1974 году он основал порножурнал Hustler и стал одним из самых влиятельных представителей этой индустрии. В 1978 году на Флинта совершил покушение серийный убийца Джозеф Франклин. После выстрела, попавшего в район поясницы, Флинт остался парализован ниже пояса до конца жизни. В течение долгих лет Ларри Флинт был мишенью сторонников ограничения порнографии и выступил ответчиком в нескольких судебных разбирательствах, в которых отстоял свое право выпускать журнал.



В 1996 году выдающийся режиссер Милош Форман снял фильм «Народ против Ларри Флинта», который описал значительную часть биографии Флинта и был основан на судебных делах против бизнесмена. Главную роль в картине сыграл Вуди Харрельсон, а его жену Алтею Флинт воплотила на экране Кортни Лав.