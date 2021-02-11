Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Ларри Флинт с чемоданом с деньгами в Лос-Анджелесе, 1983 год Ларри Флинт с чемоданом с деньгами в Лос-Анджелесе, 1983 год
Ларри Флинт во время продажи своих журналов в книжном магазине в Атланте, 1977 год Ларри Флинт во время продажи своих журналов в книжном магазине в Атланте, 1977 год
Ларри Флинт и его супруга Алтея перед началом судебного заседания в Огайо о распространении порнографии, 1977 год Ларри Флинт и его супруга Алтея перед началом судебного заседания в Огайо о распространении порнографии, 1977 год
Сотрудник полиции на месте нападения на Ларри Флинта в штате Джорджия, 1978 год Сотрудник полиции на месте нападения на Ларри Флинта в штате Джорджия, 1978 год
Ларри Флинт с охраной перед началом суда в Атланте, 1979 год Ларри Флинт с охраной перед началом суда в Атланте, 1979 год
Ларри Флинт и его супруга Алтея во время объявления Флинта о намерении выдвинуться в президенты, 1983 год Ларри Флинт и его супруга Алтея во время объявления Флинта о намерении выдвинуться в президенты, 1983 год
Издатель Hustler Ларри Флинт и пастор Джерри Фолуэлл на шоу Ларри Кинга, 1997 год Издатель Hustler Ларри Флинт и пастор Джерри Фолуэлл на шоу Ларри Кинга, 1997 год
Ларри Флинт во время пресс-конференции в Беверли-Хиллз, 2007 год Ларри Флинт во время пресс-конференции в Беверли-Хиллз, 2007 год
Ларри Флинт во время пресс-конференции в Беверли-Хиллз, 2007 год Ларри Флинт во время пресс-конференции в Беверли-Хиллз, 2007 год
Ларри Флинт и корреспондент Esquire во время фотосессии в Беверли-Хиллз, 1999 год Ларри Флинт и корреспондент Esquire во время фотосессии в Беверли-Хиллз, 1999 год
Вуди Харрельсон в фильме Милоша Формана &laquo;Народ против Ларри Флинта&raquo; (1996) Вуди Харрельсон в фильме Милоша Формана &laquo;Народ против Ларри Флинта&raquo; (1996)
Ларри Флинт во время общения с журналистами у здания суда в Вашингтоне, 2002 год Ларри Флинт во время общения с журналистами у здания суда в Вашингтоне, 2002 год
Ларри Флинт во время церемонии включения порноактеров Джона Стальяно и Белладонны в Голливудскую аллею славы Hustler, 2012 год Ларри Флинт во время церемонии включения порноактеров Джона Стальяно и Белладонны в Голливудскую аллею славы Hustler, 2012 год

Порномагнат и жертва серийного убийцы: кем был Ларри Флинт

Основатель американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет. Источники из семьи издателя сообщили TMZ, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Медиамагнат родился 1 ноября 1942 года. В 1974 году он основал порножурнал Hustler и стал одним из самых влиятельных представителей этой индустрии. В 1978 году на Флинта совершил покушение серийный убийца Джозеф Франклин. После выстрела, попавшего в район поясницы, Флинт остался парализован ниже пояса до конца жизни. В течение долгих лет Ларри Флинт был мишенью сторонников ограничения порнографии и выступил ответчиком в нескольких судебных разбирательствах, в которых отстоял свое право выпускать журнал.

В 1996 году выдающийся режиссер Милош Форман снял фильм «Народ против Ларри Флинта», который описал значительную часть биографии Флинта и был основан на судебных делах против бизнесмена. Главную роль в картине сыграл Вуди Харрельсон, а его жену Алтею Флинт воплотила на экране Кортни Лав.
Скопировать ссылку