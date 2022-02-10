От «Парка Юрского периода» до «Твин Пикса»: Лоре Дерн — 55

Американская актриса Лора Дерн родилась 10 февраля 1967 года в семье успешных актеров Дайан Ладд и Брюса Дерна, известного по «Небраске» и ролям в проектах Квентина Тарантино. Она снималась в кино с шести лет, а в 1980-х добилась популярности благодаря инженю — кинообразам наивных невинных девушек. После одной из таких ролей в фильме «Синий бархат» началось многолетнее сотрудничество Дерн с режиссером Дэвидом Линчем. Они, в частности, работали над фильмами «Внутренняя империя», «Дикие сердцем» и «Твин Пикс». Актриса является лауреатом «Оскара», BAFTA, Премии Гильдии киноактеров США, «Золотого глобуса» и «Эмми».

В день рождения актрисы «Газета.Ru» вспоминает о самых ярких ролях в ее фильмографии.