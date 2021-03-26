«Живи и процветай»: 90 лет со дня рождения Леонарда Нимоя

Популярному американскому актеру Леонарду Нимою исполнилось бы 90 лет. За свою карьеру Нимой сыграл около сотни ролей, однако главной стала роль Спока во франшизе «Звездный путь». Вышедший в 1966 году оригинальный сериал стал одним из самых популярных в жанре космической фантастики — и смотрят его до сих пор.



Леонард Нимой был трижды номинирован на телевизионную премию «Эмми» и стал единственным актером из «Звездного пути», отмеченным номинацией. В карьере Нимоя был еще один популярный сериал — «Миссия невыполнима». В нем он сыграл мастера перевоплощений Пэриса. По иронии судьбы последней ролью Нимоя в кино стал все тот же Спок в ремейке «Звездного пути» Дж. Дж. Абрамса. Он сыграл легендарного вулканца в первой и второй частях трилогии.



Леонард Нимой умер 27 февраля 2015 года в возрасте 83 лет. Жизнь и карьера актера, чей образ является одним из самых узнаваемых в современной поп-культуре, — в фотогалерее «Газеты.Ru».