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Леонард Нимой и Ким Кэттролл в фильме &laquo;Звездный путь 6: Неоткрытая страна&raquo; (1991) Леонард Нимой и Ким Кэттролл в фильме &laquo;Звездный путь 6: Неоткрытая страна&raquo; (1991)
Леонард Нимой за штурвалом двухместного самолета Леонард Нимой за штурвалом двухместного самолета
Персонаж Леонарда Нимоя в пилотном выпуске мультсериала &laquo;Футурама&raquo;, 1999 год Персонаж Леонарда Нимоя в пилотном выпуске мультсериала &laquo;Футурама&raquo;, 1999 год
Джуди Дэвис и Леонард Нимой в телефильме &laquo;Женщина по имени Голда&raquo; (1982) Джуди Дэвис и Леонард Нимой в телефильме &laquo;Женщина по имени Голда&raquo; (1982)
Леонард Нимой с чашкой кофе в Лос-Анджелесе, 1965 год Леонард Нимой с чашкой кофе в Лос-Анджелесе, 1965 год
Леонард Нимой со своей книгой мемуаров &laquo;Я&nbsp;- Спок&raquo;, 1995 год Леонард Нимой со своей книгой мемуаров &laquo;Я&nbsp;- Спок&raquo;, 1995 год
Леонард Нимой и Уилл Гир в эпизоде сериала &laquo;Коломбо&raquo;, 1973 год Леонард Нимой и Уилл Гир в эпизоде сериала &laquo;Коломбо&raquo;, 1973 год
Леонард Нимой и его коллега по &laquo;Звездному пути&raquo; Уильям Шетнер на церемонии открытия музея воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, 1976 год Леонард Нимой и его коллега по &laquo;Звездному пути&raquo; Уильям Шетнер на церемонии открытия музея воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, 1976 год
Леонард Нимой с супругой на ужине в Голливуде, 1980-е годы Леонард Нимой с супругой на ужине в Голливуде, 1980-е годы
Леонард Нимой в роли Спока в фильме &laquo;Звездный путь&raquo; (1979) Леонард Нимой в роли Спока в фильме &laquo;Звездный путь&raquo; (1979)
Леонард Нимой у себя дома в Лос-Анджелесе, 1982 год Леонард Нимой у себя дома в Лос-Анджелесе, 1982 год
Леонард Нимой в роли Спока и Уильям Шетнер в роли капитана Кирка в сериале &laquo;Звездный путь&raquo;, 1966 год Леонард Нимой в роли Спока и Уильям Шетнер в роли капитана Кирка в сериале &laquo;Звездный путь&raquo;, 1966 год
Леонард Нимой и актер Тед Дэнсон на съемках фильма Нимоя &laquo;Трое мужчин и младенец&raquo;, 1987 год Леонард Нимой и актер Тед Дэнсон на съемках фильма Нимоя &laquo;Трое мужчин и младенец&raquo;, 1987 год
Леонард Нимой во время работы в фотолаборатории со своими снимками, 1980-е годы Леонард Нимой во время работы в фотолаборатории со своими снимками, 1980-е годы
Персонаж Леонарда Нимоя в эпизоде &laquo;The Springfield Files&raquo; восьмого сезона мультсериала &laquo;Симпсоны&raquo;, 1997 год Персонаж Леонарда Нимоя в эпизоде &laquo;The Springfield Files&raquo; восьмого сезона мультсериала &laquo;Симпсоны&raquo;, 1997 год
Леонард Нимой с дочерью Джули, 1980-е годы Леонард Нимой с дочерью Джули, 1980-е годы
Леонард Нимой на съемках фильма &laquo;Балкон&raquo; (1963) Леонард Нимой на съемках фильма &laquo;Балкон&raquo; (1963)
Леонард Нимой в фильме &laquo;Вторжение похитителей тел&raquo; (1978) Леонард Нимой в фильме &laquo;Вторжение похитителей тел&raquo; (1978)
Леонард Нимой на вечеринке в честь выхода &laquo;Звездного пути&raquo; на дисках Blu-Ray в Лос-Анджелесе, 2009 год Леонард Нимой на вечеринке в честь выхода &laquo;Звездного пути&raquo; на дисках Blu-Ray в Лос-Анджелесе, 2009 год

«Живи и процветай»: 90 лет со дня рождения Леонарда Нимоя

Популярному американскому актеру Леонарду Нимою исполнилось бы 90 лет. За свою карьеру Нимой сыграл около сотни ролей, однако главной стала роль Спока во франшизе «Звездный путь». Вышедший в 1966 году оригинальный сериал стал одним из самых популярных в жанре космической фантастики — и смотрят его до сих пор.

Леонард Нимой был трижды номинирован на телевизионную премию «Эмми» и стал единственным актером из «Звездного пути», отмеченным номинацией. В карьере Нимоя был еще один популярный сериал — «Миссия невыполнима». В нем он сыграл мастера перевоплощений Пэриса. По иронии судьбы последней ролью Нимоя в кино стал все тот же Спок в ремейке «Звездного пути» Дж. Дж. Абрамса. Он сыграл легендарного вулканца в первой и второй частях трилогии.

Леонард Нимой умер 27 февраля 2015 года в возрасте 83 лет. Жизнь и карьера актера, чей образ является одним из самых узнаваемых в современной поп-культуре, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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