Полжизни на экране: Лере Кудрявцевой — 50

Лера Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске в семье научных работников. Свою карьеру телеведущая начинала с подтанцовок и бэк-вокала у знаменитых артистов. До 1995 года Кудрявцева выходила на сцену вместе с Богданом Титомиром, Евгением Осиным и Игорем Сарухановым.



На телевидении Кудрявцева работает с 1995 года. Вела программы «Партийная зона», «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Испытание верности». На протяжении 20 лет Кудрявцева работала виджеем «Муз-ТВ». В марте 2020 года она заявила о своем уходе из-за обиды на директора канала Армана Давлетярова. Он не включил телезвезду в список ведущих ежегодной премии, утвердив на ее место певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Сейчас Кудрявцева ведет две программы на НТВ — «Звёзды сошлись» и «Секрет на миллион».