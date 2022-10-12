«Летят журавли» снова на больших экранах. Интересные факты о фильме

13 октября в повторный прокат выходит один из самых трагичных фильмов о Великой Отечественной войне «Летят журавли». 65 лет назад эту картину Михаила Калатозова впервые показали на больших экранах. Она получила главный приз Каннского кинофестиваля и сегодня входит в золотой фонд не только отечественного, но и мирового кинематографа.

Вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» «Газета.Ru» вспоминает главные факты о фильме и людях, его создавших.