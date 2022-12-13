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Фото

Курт Кобейн, Фредди Меркьюри и принцесса Диана. Как бы сейчас выглядели умершие знаменитости

Турецкий художник Альпер Йесилташ (Alper Yesiltas) с помощью искусственного интеллекта воскрешает умерших знаменитостей по фотографиям и показывает, как бы они выглядели в наши дни.

Свои работы художник публикует в рамках серии «Как будто ничего не произошло» (As If Nothing Happened).

В частности, перед зрителями предстает состарившийся Стив Джобс, который умер в 2011 году в возрасте 56 лет. Нейросеть одела Джобса в культовую черную водолазку, а на фоне видна часть знаменитой фразы One More Thing, после которой он анонсировал новинки.

Среди работ Йесилташ также можно найти оживших Элвиса Пресли, Майкла Джексона, принцессу Диану, Хита Леджера, Фредди Меркьюри и Курта Кобейна.

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