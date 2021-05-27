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Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова в кадре из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017) Лорина Камбурова в кадре из фильма «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова на съемках фильма «Doom: Аннигиляция» (2019) Лорина Камбурова на съемках фильма «Doom: Аннигиляция» (2019)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Роман Курцын и Лорина Камбурова в сцене из фильма «Любовь и монстры» (2020) Роман Курцын и Лорина Камбурова в сцене из фильма «Любовь и монстры» (2020)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова на съемках фильма «Смертельная гонка 4» (2018) Лорина Камбурова на съемках фильма «Смертельная гонка 4» (2018)
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова Лорина Камбурова
Лорина Камбурова перед премьерой фильма &laquo;Любовь и монстры&raquo; в рамках XXVIII кинофестиваля &laquo;Окно в Европу&raquo; в Выборге, декабрь 2020 года Лорина Камбурова перед премьерой фильма &laquo;Любовь и монстры&raquo; в рамках XXVIII кинофестиваля &laquo;Окно в Европу&raquo; в Выборге, декабрь 2020 года

Звезда фильмов ужасов умерла в 30 лет

На 31 году жизни умерла болгарская актриса Лорина Камбурова. О смерти девушки сообщил на своей странице в Facebook фотограф Геннадий Авраменко. Он заявил, что Камбурова была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких и скончалась в результате болезни.

«Мы должны были встретиться на премьере фильма «Любовь и монстры» в конце апреля в Москве, но она не смогла — двустороннее воспаление лёгких, больница. Когда группа вышла на сцену я позвонил ей по видеовызову и увидел ревущую Лорину в больничной кровати. Тогда я перевел камеру на сцену и она видела и слышала все, что происходит.» - написал Авраменко на своей странице. Позже стало известно, что актриса умерла в московской больнице утром, 27 мая. Об этом сообщили «Газете.Ru» знакомые Камбуровой.

За свою короткую карьеру она успела сняться в 13 картинах, в том числе в нескольких фильмах ужасов и триллеров в США, включая продолжения картин «Техасская резня бензопилой» и «Doom». В прошлом году она поработала с российскими кинематографистами — в сериале «Молодые и сильные выживут» Екатерины Краснер и комедии «Любовь и монстры». Камбурова также была вокалисткой группы Ross'N Lorina, которую она основала в 2014 году.
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