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Ева Грин, Луи Гаррель и Майкл Питт в фильме &laquo;Мечтатели&raquo; (2003) Ева Грин, Луи Гаррель и Майкл Питт в фильме &laquo;Мечтатели&raquo; (2003)
Майкл Питт в фильме &laquo;Преступник&raquo; (2015) Майкл Питт в фильме &laquo;Преступник&raquo; (2015)
Кира Найтли и Майкл Питт в фильме &laquo;Шелк&raquo; (2007) Кира Найтли и Майкл Питт в фильме &laquo;Шелк&raquo; (2007)
Стив Бушеми и Майкл Питт в фильме &laquo;Чокнутый&raquo; (2006) Стив Бушеми и Майкл Питт в фильме &laquo;Чокнутый&raquo; (2006)
Майкл Питт в фильме &laquo;Последние дни&raquo; (2005) Майкл Питт в фильме &laquo;Последние дни&raquo; (2005)
Пол Джаматти и Майкл Питт в картине &laquo;Ястреб умирает&raquo; (2006) Пол Джаматти и Майкл Питт в картине &laquo;Ястреб умирает&raquo; (2006)
Майкл Питт и Райан Гослинг в фильме &laquo;Отсчет убийств&raquo; (2002) Майкл Питт и Райан Гослинг в фильме &laquo;Отсчет убийств&raquo; (2002)
Майкл Питт в фильме &laquo;Хедвиг и злосчастный дюйм&raquo; (2001) Майкл Питт в фильме &laquo;Хедвиг и злосчастный дюйм&raquo; (2001)
Майкл Питт и Уильям Форсайт в сериале &laquo;Подпольная империя&raquo; (2010 &ndash; 2014) Майкл Питт и Уильям Форсайт в сериале &laquo;Подпольная империя&raquo; (2010 &ndash; 2014)
Майкл Питт и Астрид Берже-Фрисби в картине &laquo;Я &mdash; начало&raquo; (2014) Майкл Питт и Астрид Берже-Фрисби в картине &laquo;Я &mdash; начало&raquo; (2014)
Майкл Питт в фильме &laquo;Асфальт&raquo; (2015) Майкл Питт в фильме &laquo;Асфальт&raquo; (2015)
Майкл Питт в сериале &laquo;Ганнибал&raquo; (2013 &ndash; 2015) Майкл Питт в сериале &laquo;Ганнибал&raquo; (2013 &ndash; 2015)
Скарлетт Йоханссон и Майкл Питт в фильме &laquo;Призрак в доспехах&raquo; (2017) Скарлетт Йоханссон и Майкл Питт в фильме &laquo;Призрак в доспехах&raquo; (2017)

Любовник транссексуала, Курт Кобейн и другие роли Майкла Питта

Актер и музыкант Майкл Питт родился 10 апреля 1981 года в Нью-Джерси. В 12 лет он начал играть на гитаре и сочинять песни. Мысли об актерской карьере появились у Питта после просмотра фильма «Лоуренс Аравийский». После окончания школы в 16 лет он переехал в Нью-Йорк, где поступил в Американскую академию драматических искусств, жил в одной квартире с девятью сверстниками и подрабатывал курьером. Актер постоянно ходил на кастинги в фильмы и спектакли, брал малозаметные второстепенные роли. Его прорывом стала роль любовника рок-звезды транссексуала в фильме «Хедвиг и злосчастный дюйм» в 2001 году.

После громкого дебюта Питт сыграл в голливудских картинах «Садист», «Отсчет убийств» и «Мечтатели». В фильме «Последние дни» 2005 года он перевоплотился в музыканта-наркомана, прообразом которого стал Курт Кобейн. В мелодраме «Шелк» 2007 года актер сыграл главную роль французского контрабандиста шелкопрядом. Роль его жены исполнила Кира Найтли. В первых двух сезонах сериала HBO «Подпольная империя» Питту досталась одна из ведущих ролей. Также он снялся в фильмах «Я — начало», «Найти Форрестера», «Семь психопатов» и сериалах «Ганнибал», «Бухта Доусона», «Закон и порядок» и др. В 2001 году Питт вместе с Райаном Доноху основал рок-группу Pagoda, которая существует до сих пор.
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