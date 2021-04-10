Любовник транссексуала, Курт Кобейн и другие роли Майкла Питта

Актер и музыкант Майкл Питт родился 10 апреля 1981 года в Нью-Джерси. В 12 лет он начал играть на гитаре и сочинять песни. Мысли об актерской карьере появились у Питта после просмотра фильма «Лоуренс Аравийский». После окончания школы в 16 лет он переехал в Нью-Йорк, где поступил в Американскую академию драматических искусств, жил в одной квартире с девятью сверстниками и подрабатывал курьером. Актер постоянно ходил на кастинги в фильмы и спектакли, брал малозаметные второстепенные роли. Его прорывом стала роль любовника рок-звезды транссексуала в фильме «Хедвиг и злосчастный дюйм» в 2001 году.



После громкого дебюта Питт сыграл в голливудских картинах «Садист», «Отсчет убийств» и «Мечтатели». В фильме «Последние дни» 2005 года он перевоплотился в музыканта-наркомана, прообразом которого стал Курт Кобейн. В мелодраме «Шелк» 2007 года актер сыграл главную роль французского контрабандиста шелкопрядом. Роль его жены исполнила Кира Найтли. В первых двух сезонах сериала HBO «Подпольная империя» Питту досталась одна из ведущих ролей. Также он снялся в фильмах «Я — начало», «Найти Форрестера», «Семь психопатов» и сериалах «Ганнибал», «Бухта Доусона», «Закон и порядок» и др. В 2001 году Питт вместе с Райаном Доноху основал рок-группу Pagoda, которая существует до сих пор.