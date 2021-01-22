Скандалы и убийство: Малкольм Макларен и его Sex Pistols

22 января могло бы исполниться 75 лет британскому продюсеру Малкольму Макларену, менеджеру сразу двух культовых групп раннего панк-рока — New York Dolls и Sex Pistols.



«Газета.Ru» представляет фоторепортаж, посвященный жизни и карьере человека, который подарил миру один из самых скандальных музыкальных коллективов в истории.