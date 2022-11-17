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Маэстро кинонасилия. Мартину Скорсезе – 80

Есть отличный способ ввести заядлого киномана в ступор: спросить его, какой фильм у Мартина Скорсезе – лучший? 17 ноября один из самых плодовитых режиссеров, чье имя стало синонимом «Нового Голливуда» отмечает 80-летний юбилей.

«Таксист» и «Бешеный бык», «Славные парни» и «Банды Нью-Йорка», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец» — его ленты отличает жестокость, обилие насилия и его натуралистичность. Еще одна отличительная черта фильмов Скорсезе – многие из них сняты по реальным событиям или являются их творческой адаптацией.

Очевидно, что детство Скорсезе, родившегося в нью-йоркском Куинсе в семье итальянских эмигрантов, оказало влияние на его дальнейшее творчество – недаром чуть ли не половина картин мастера сняты в жанре гангстерского боевика. Был период, когда он хотел стать священником, но юношеская страсть к кино пересилила. И в итоге подарила нам человека, чья работа была отсечена тремя «Золотыми глобусами» и «Эмми», одним «Оскаром», четырьмя премиями BAFTA и даже одной «Грэмми».

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