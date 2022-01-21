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Умер музыкант и звезда фильма «Бойцовский Клуб» Мит Лоуф

Американский рок-певец и актер Meat Loaf, известный по роли Роберта «Боба» Полсона в «Бойцовском клубе», умер на 75-м году жизни в окружении семьи и близких друзей, сообщается на его официальной странице в соцсети Facebook.

Meat Loaf выпустил свой дебютный альбом Bat Out of Hell в 1977 году. Он был продан тиражом 43 млн копий, а музыкант в одночасье приобрел мировую известность. Пластинка до сих пор в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен. В 1993 году музыкант записал «Bat Out of Hell II: Back into Hell», заглавный сингл с которого I'd Do Anything for Love получил Грэмми.

Рокер выступал с концертами около 60 лет, по всему миру было продано более 100 млн копий его альбомов. Последний, Braver Than We Are, вышел в 2016 году.

Meat Loaf также снялся в более чем 65 фильмах и сериалах, среди которых, помимо «Бойцовского клуба», также культовая картина режиссера Джима Шармена «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Жизнь и карьера музыканта - в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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