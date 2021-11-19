«Возьми меня или потеряй навсегда»: как менялась Мег Райан

Американской актрисе Мег Райан, которую прозвали «королевой мелодрам», исполнилось 60 лет. Она блистала в Голливуде в конце 80-х — начале 90-х благодаря съемкам в популярных романтических комедиях. «Неспящие в Сиэтле» и «Как Гарри встретил Салли» сегодня считаются классикой мелодрам, а фразы оттуда помнят до сих пор. Так, после выхода фильма «Лучший стрелок» 1986 года, где главную роль исполнил Том Круз, широкую известность получила фраза персонажа Райан: «Возьми меня или потеряй навсегда».

Публике также запомнилась сцена из «Как Гарри встретил Салли», где они сидят в ресторане, и Салли на спор симулирует оргазм. А пожилая женщина за соседним столиком говорит официанту другую известную фразу: «Принесите мне то же, что и ей».

Однако неудачная пластическая операция положила конец карьере культовой актрисы. Черты лица Райан сильно изменились — СМИ писали, что именно поэтому она почти перестала появляться на экранах. Актриса прекратила активно сниматься с 2010 года — и редко принимает участие в публичных мероприятиях.