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Во второй части <b>&laquo;Назад в будущее&raquo; (1989)</b> Фокс сыграл четыре образа: Марти в 1985 году, Марти в старости из 2015-го, его дочь Марлин и сына Мартина-Младшего. Нанесение грима на Фокса занимало 4-5 часов. Во второй части <b>&laquo;Назад в будущее&raquo; (1989)</b> Фокс сыграл четыре образа: Марти в 1985 году, Марти в старости из 2015-го, его дочь Марлин и сына Мартина-Младшего. Нанесение грима на Фокса занимало 4-5 часов.
Впервые Фокс появился на экране в канадском сериале канала CBC «Лео и я». В 15 лет он сыграл 10-летнего мальчика, потому что выглядел моложе своего возрасте. Впервые Фокс появился на экране в канадском сериале канала CBC «Лео и я». В 15 лет он сыграл 10-летнего мальчика, потому что выглядел моложе своего возрасте.
Когда Фокс снимался в фильме «Письма от Фрэнка», продюсер Рональд Шедло посоветовал ему попробовать силы в Голливуде. В 1979 году 18-летний актер решил переехать в Лос-Анджелес. В Голливуде уже была звезда по имени Майкл Фокс, и актер решил взять псевдоним в честь звезды криминальной драмы &laquo;Бонни и Клайд&raquo; Майкла Джей Полларда. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Дневной свет» (1987)</b> Когда Фокс снимался в фильме «Письма от Фрэнка», продюсер Рональд Шедло посоветовал ему попробовать силы в Голливуде. В 1979 году 18-летний актер решил переехать в Лос-Анджелес. В Голливуде уже была звезда по имени Майкл Фокс, и актер решил взять псевдоним в честь звезды криминальной драмы &laquo;Бонни и Клайд&raquo; Майкла Джей Полларда. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Дневной свет» (1987)</b>
В первое время Фокс не проходил кастинги в Лос-Анджелесе, сильно поправился, сел на жесткую диету и влез в большие долги. Его спас звонок с предложением сняться в сериале &laquo;Семейные узы&raquo;. За роль Алекса Китона Фокс получил три премии «Эмми», один «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров США. <br> <b>На фото: кадр из сериала «Семейные узы» (1982 &ndash; 1989)</b> В первое время Фокс не проходил кастинги в Лос-Анджелесе, сильно поправился, сел на жесткую диету и влез в большие долги. Его спас звонок с предложением сняться в сериале &laquo;Семейные узы&raquo;. За роль Алекса Китона Фокс получил три премии «Эмми», один «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактеров США. <br> <b>На фото: кадр из сериала «Семейные узы» (1982 &ndash; 1989)</b>
В фантастической комедии «Назад в будущее» Фокс сыграл главную роль &mdash; подростка Марти Макфлая, который случайно попал в прошлое и встретил своих молодых родителей. Фильм собрал $381 млн по всему миру и получил множество наград. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Назад в будущее» (1985) </b> В фантастической комедии «Назад в будущее» Фокс сыграл главную роль &mdash; подростка Марти Макфлая, который случайно попал в прошлое и встретил своих молодых родителей. Фильм собрал $381 млн по всему миру и получил множество наград. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Назад в будущее» (1985) </b>
Также Фокс снялся в фильмах &laquo;Дневной свет&raquo;, &laquo;Секрет моего успеха&raquo;, &laquo;Военные потери&raquo;, &laquo;Яркие огни, большой город, &laquo;Страшилы&raquo;, сериале &laquo;Байки из склепа&raquo; и других. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Секрет моего успеха» (1987)</b> Также Фокс снялся в фильмах &laquo;Дневной свет&raquo;, &laquo;Секрет моего успеха&raquo;, &laquo;Военные потери&raquo;, &laquo;Яркие огни, большой город, &laquo;Страшилы&raquo;, сериале &laquo;Байки из склепа&raquo; и других. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Секрет моего успеха» (1987)</b>
<b>Кадр из фильма «Яркие огни, большой город» (1988)</b> <b>Кадр из фильма «Яркие огни, большой город» (1988)</b>
В 1989 году вышел фильм Брайана Де Пальмы <b>&laquo;Военные потери&raquo;,</b> где Майкл Джей Фокс сыграл вместе в Шоном Пенеом. Сюжет картины был основан на реальной истории, случившейся со взводом американских солдат во время войны во Вьетнаме. Рядовой Эрикссон (Фокс) становится свидетелем ужасного изнасилования и убийства вьетнамской девушки во время боевой операции. <br> Чтобы добиться от Майкла нужной режиссеру реакции, Шон Пенн перед каждым дублем высказывал актеру претензии, заявляя, что Фокс ничего собой не представляет и является лишь очередным сериальным актеришкой. В 1989 году вышел фильм Брайана Де Пальмы <b>&laquo;Военные потери&raquo;,</b> где Майкл Джей Фокс сыграл вместе в Шоном Пенеом. Сюжет картины был основан на реальной истории, случившейся со взводом американских солдат во время войны во Вьетнаме. Рядовой Эрикссон (Фокс) становится свидетелем ужасного изнасилования и убийства вьетнамской девушки во время боевой операции. <br> Чтобы добиться от Майкла нужной режиссеру реакции, Шон Пенн перед каждым дублем высказывал актеру претензии, заявляя, что Фокс ничего собой не представляет и является лишь очередным сериальным актеришкой.
В третьей части <b>&laquo;Назад в будущее&raquo;</b>, которая вышла в 1990 году, Фокс исполнил роли Марти и его предка Шеймуса. На съемах сцены с повешением веревка слишком туго затянуло шею актера, и он потерял сознание. В третьей части <b>&laquo;Назад в будущее&raquo;</b>, которая вышла в 1990 году, Фокс исполнил роли Марти и его предка Шеймуса. На съемах сцены с повешением веревка слишком туго затянуло шею актера, и он потерял сознание.
В 1991 году, когда Фоксу было 30, ему диагностировали болезнь Паркинсона. Актер публично признался в этом в 1998 году и вскоре перестал сниматься из-за ухудшения здоровья. Он основал благотворительный фонд «The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research», который занимается поиском лекарств от заболевания. В 2010 году шведский Каролинский институт присвоил Фоксу звание &laquo;почетного доктора&raquo; за вклад в исследования болезни Паркинсона. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Доктор Голливуд» (1991)</b> В 1991 году, когда Фоксу было 30, ему диагностировали болезнь Паркинсона. Актер публично признался в этом в 1998 году и вскоре перестал сниматься из-за ухудшения здоровья. Он основал благотворительный фонд «The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research», который занимается поиском лекарств от заболевания. В 2010 году шведский Каролинский институт присвоил Фоксу звание &laquo;почетного доктора&raquo; за вклад в исследования болезни Паркинсона. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Доктор Голливуд» (1991)</b>
После постановки диагноза Фокс занимается озвучиванием фильмов (&laquo;Стюарт Литтл&raquo;, &laquo;Арчи 2&raquo;, &laquo;Магическая семерка&raquo;) и появляется в гостевых ролях (сериалы «Юристы Бостона», «Хорошая жена», «Спаси меня», «Клиника»). Также он написал несколько автобиографических книг. Четвертая книга мемуаров под названием &laquo;No Time Like the Future&raquo; вышла в 2020 году. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Жадность» (1994) </b> После постановки диагноза Фокс занимается озвучиванием фильмов (&laquo;Стюарт Литтл&raquo;, &laquo;Арчи 2&raquo;, &laquo;Магическая семерка&raquo;) и появляется в гостевых ролях (сериалы «Юристы Бостона», «Хорошая жена», «Спаси меня», «Клиника»). Также он написал несколько автобиографических книг. Четвертая книга мемуаров под названием &laquo;No Time Like the Future&raquo; вышла в 2020 году. <br> <b>На фото: кадр из фильма «Жадность» (1994) </b>
В последний раз, главную роль в фильме, Фокс сыграл в картине<b> «Страшилы»</b> в 1996 году В последний раз, главную роль в фильме, Фокс сыграл в картине<b> «Страшилы»</b> в 1996 году
За роль в сериале <b>&laquo;Крученый город&raquo;</b> (на фото) актер получил четыре &laquo;Золотых глобуса&raquo; за лучшую мужскую роль на ТВ (в 1998, 1999, 2000 и 2002 годах). За роль в сериале <b>&laquo;Крученый город&raquo;</b> (на фото) актер получил четыре &laquo;Золотых глобуса&raquo; за лучшую мужскую роль на ТВ (в 1998, 1999, 2000 и 2002 годах).
С 1988 года Фокс женат на актрисе Трэйси Поллан. У них есть четверо детей &mdash; Сэм Майкл (1989), близнецы Скайлер Фрэнсис и Аквинна Кэтлин (1995) и Эсме Аннабель (2001). <br> <b>На фото: Майкл Джей Фокс с женой Трейси&nbsp;Поллан, 2019 год</b> С 1988 года Фокс женат на актрисе Трэйси Поллан. У них есть четверо детей &mdash; Сэм Майкл (1989), близнецы Скайлер Фрэнсис и Аквинна Кэтлин (1995) и Эсме Аннабель (2001). <br> <b>На фото: Майкл Джей Фокс с женой Трейси&nbsp;Поллан, 2019 год</b>

Гость из будущего: Майклу Джей Фоксу — 60

Актер, режиссер и активист Майкл Джей Фокс получил наибольшую известность благодаря роли Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее» (1985). Еще одной успешной ролью актера в те годы стал Алекс Китон в сериале «Семейные узы» (1982-1989). В 1990 году, когда актеру было 30 лет, ему диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за когнитивных расстройств и проблем с запоминанием текстов ему пришлось оставить актерскую карьеру.

Настоящее имя Майкла Джея Фокса — Майкл Эндрю Фокс. Он родился 9 июня 1961 года в канадском городе Эдмонтоне в семье военного. Из-за работы отца семье приходилось часто переезжать по стране. В детстве Фокс увлекался хоккеем, но оставил спорт из-за маленького роста (164 см).

Подробнее о жизни Фокса и его лучших ролях — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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