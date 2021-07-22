22 июля 2021, 14:22 Фоторепортажи «Моя жизнь, как небо над Авиньоном»: Мирей Матье — 75 лет

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Французская певица Мирей Матье родилась в 1946 году в многодетной семье ремесленников-каменотесов. Детство будущей звезды, старшей из четырнадцати братьев и сестер, было крайне тяжелым, и настоящей отдушиной Матье на этом фоне было творчество. В раннем возрасте она практиковала пение в дуэте со своим отцом, а уже в 1965-м поехала покорять Париж и дебютировала на телевидении.



Многие сравнивали голос и образ Матье с Эдит Пиаф, поэтому певице потребовалось время, чтобы развенчать стереотип, создать индивидуальный образ и вокал. В одно время она встречалась с великими шансонье Морисом Шевалье, а позже ее приглашал петь в Дворец конгрессов один из президентов Франции.



За годы творчества Матье стала для соотечественников «послом французской песни» в мире, она била рекорды и продала 133 млн копий альбомов.



Другие факты из жизни и карьеры артистки, которой 22 июля исполняется 75 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru».