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Фоторепортажи

«Моя жизнь, как небо над Авиньоном»: Мирей Матье — 75 лет

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Мирей Матье, 1970-е годы Мирей Матье, 1970-е годы
Детство певицы было очень бедным &mdash; многодетная семья долгое время ютилась в&nbsp;холодном бараке. К&nbsp;счастью, когда у&nbsp;родителей Матье родился уже восьмой (!) ребенок, им выделили четырехкомнатную квартиру. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье после концерта в&nbsp;Московском государственном театре эстрады в&nbsp;рамках гастролей Французского мюзик-холла в&nbsp;СССР, Москва, 1967 год Детство певицы было очень бедным &mdash; многодетная семья долгое время ютилась в&nbsp;холодном бараке. К&nbsp;счастью, когда у&nbsp;родителей Матье родился уже восьмой (!) ребенок, им выделили четырехкомнатную квартиру. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье после концерта в&nbsp;Московском государственном театре эстрады в&nbsp;рамках гастролей Французского мюзик-холла в&nbsp;СССР, Москва, 1967 год
Сама артистка, впрочем, называла везением тот факт, что она появилась на&nbsp;свет в&nbsp;очень бедной семье, так как это побудило ее много и хорошо работать над&nbsp;будущим. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье на&nbsp;репетиции перед&nbsp;благотворительным концертом Royal Variety Perfromance в&nbsp;&laquo;Палладиуме&raquo; в&nbsp;Лондоне, 1967 год Сама артистка, впрочем, называла везением тот факт, что она появилась на&nbsp;свет в&nbsp;очень бедной семье, так как это побудило ее много и хорошо работать над&nbsp;будущим. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье на&nbsp;репетиции перед&nbsp;благотворительным концертом Royal Variety Perfromance в&nbsp;&laquo;Палладиуме&raquo; в&nbsp;Лондоне, 1967 год
Матье с&nbsp;самого детства отдавала предпочтение пению, вдохновляясь творчеством отца, который обожал оперу. Согласно артистке, как только отец начинал петь, она тут же к&nbsp;нему присоединялась. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье и мужской хор Красной армии во время их репетиции во Дворце спорта в&nbsp;Париже, 1967 год Матье с&nbsp;самого детства отдавала предпочтение пению, вдохновляясь творчеством отца, который обожал оперу. Согласно артистке, как только отец начинал петь, она тут же к&nbsp;нему присоединялась. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье и мужской хор Красной армии во время их репетиции во Дворце спорта в&nbsp;Париже, 1967 год
В&nbsp;16 лет Матье приняла участие в&nbsp;локальном конкурсе музыкантов и заняла там второе место. Вскоре, впрочем, на&nbsp;том же конкурсе она добилась победы, и ее отправили покорять Париж, а именно &mdash; одно из&nbsp;шоу на&nbsp;национальном телевидении. <br> На&nbsp;фото: Анни Корди и Мирей Матье на&nbsp;телевизионном шоу, 1972 год В&nbsp;16 лет Матье приняла участие в&nbsp;локальном конкурсе музыкантов и заняла там второе место. Вскоре, впрочем, на&nbsp;том же конкурсе она добилась победы, и ее отправили покорять Париж, а именно &mdash; одно из&nbsp;шоу на&nbsp;национальном телевидении. <br> На&nbsp;фото: Анни Корди и Мирей Матье на&nbsp;телевизионном шоу, 1972 год
Мирей Матье и пограничник ГДР на&nbsp;КПП &laquo;Чарли&raquo;, Берлин, 1970 год Мирей Матье и пограничник ГДР на&nbsp;КПП &laquo;Чарли&raquo;, Берлин, 1970 год
Бразильский футболист Пеле и Мирей Матье перед&nbsp;началом товарищеского футбольного матча между&nbsp;командами &laquo;Пари Сен-Жермен&raquo; и &laquo;Нью-Йорк Космос&raquo; на&nbsp;стадионе Парк-де-Пренс, 1976 г. Бразильский футболист Пеле и Мирей Матье перед&nbsp;началом товарищеского футбольного матча между&nbsp;командами &laquo;Пари Сен-Жермен&raquo; и &laquo;Нью-Йорк Космос&raquo; на&nbsp;стадионе Парк-де-Пренс, 1976 г.
Мирей Матье и учащиеся Московского хореографического училища во время выступления на&nbsp;заключительном концерте «Недели Советского Союза», 1976 год Мирей Матье и учащиеся Московского хореографического училища во время выступления на&nbsp;заключительном концерте «Недели Советского Союза», 1976 год
Полноценный дебют Матье как певицы случился как раз в&nbsp;Париже &mdash; в&nbsp;1965 году. Тогда она исполнила композицию «Jezebel» и произвела неизгладимое впечатление на&nbsp;зрителей. Многим показалось, что на&nbsp;сцену вышла сама Эдит Пиаф. После такого успеха продюсер Джонни Старк подписал с&nbsp;отцом Матье контракт. Полноценный дебют Матье как певицы случился как раз в&nbsp;Париже &mdash; в&nbsp;1965 году. Тогда она исполнила композицию «Jezebel» и произвела неизгладимое впечатление на&nbsp;зрителей. Многим показалось, что на&nbsp;сцену вышла сама Эдит Пиаф. После такого успеха продюсер Джонни Старк подписал с&nbsp;отцом Матье контракт.
Всего спустя год она выступила на&nbsp;сцене концертного зала «Олимпия». После этого продюсеры окончательно поняли, что репертуар французской певицы нужно менять. С&nbsp;тех пор певице запрещалось слушать и смотреть концерты Пиаф &mdash; по&nbsp;их мнению, это должно было поспособствовать созданию уникального вокального стиля. Удивительно, но спустя годы Матье выпустила альбом, посвященный как раз легендарной соотечественнице. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье на&nbsp;Красной площади, 1989 год Всего спустя год она выступила на&nbsp;сцене концертного зала «Олимпия». После этого продюсеры окончательно поняли, что репертуар французской певицы нужно менять. С&nbsp;тех пор певице запрещалось слушать и смотреть концерты Пиаф &mdash; по&nbsp;их мнению, это должно было поспособствовать созданию уникального вокального стиля. Удивительно, но спустя годы Матье выпустила альбом, посвященный как раз легендарной соотечественнице. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье на&nbsp;Красной площади, 1989 год
Летом 1967 года певица также впервые выступила в&nbsp;СССР. Впоследствии она еще множество раз приезжала на&nbsp;гастроли в&nbsp;страну (в том числе и после распада). Площадки для&nbsp;певицы выбирались исключительно топовые &mdash; в&nbsp;том числе Большой театр. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье на&nbsp;фестивале &laquo;Спасская Башня&raquo;, Москва, 2011 год Летом 1967 года певица также впервые выступила в&nbsp;СССР. Впоследствии она еще множество раз приезжала на&nbsp;гастроли в&nbsp;страну (в том числе и после распада). Площадки для&nbsp;певицы выбирались исключительно топовые &mdash; в&nbsp;том числе Большой театр. <br> На&nbsp;фото: Мирей Матье на&nbsp;фестивале &laquo;Спасская Башня&raquo;, Москва, 2011 год
За&nbsp;продолжительную карьеру Матье объездила множество стран, включая Китай: именно она стала первой западной певицей, выступившей на&nbsp;местной сцене. <br> На&nbsp;фото: президент Франции Николя Саркози присвоил Мирей Матье звание офицера ордена Почетного легиона, 2011 год За&nbsp;продолжительную карьеру Матье объездила множество стран, включая Китай: именно она стала первой западной певицей, выступившей на&nbsp;местной сцене. <br> На&nbsp;фото: президент Франции Николя Саркози присвоил Мирей Матье звание офицера ордена Почетного легиона, 2011 год
Уже будучи в&nbsp;статусе мировой суперзвезды, Матье издала автобиографию. В&nbsp;ней она следующим образом говорила о&nbsp;своем восприятии происходящего: «Моя жизнь напоминает небо над&nbsp;Авиньоном. Какие бы ни нависали темные тучи, они вскоре расходятся, и снова светит солнце. Но неожиданно откуда-то налетает гроза, бешеная гроза. Однако сильный порыв буйного мистраля прогоняет ее прочь. И так все время!» <br> Фото: Мирей Матье во время концерта, посвященного 50-летию ее карьеры в&nbsp;Париже, 2014 год Уже будучи в&nbsp;статусе мировой суперзвезды, Матье издала автобиографию. В&nbsp;ней она следующим образом говорила о&nbsp;своем восприятии происходящего: «Моя жизнь напоминает небо над&nbsp;Авиньоном. Какие бы ни нависали темные тучи, они вскоре расходятся, и снова светит солнце. Но неожиданно откуда-то налетает гроза, бешеная гроза. Однако сильный порыв буйного мистраля прогоняет ее прочь. И так все время!» <br> Фото: Мирей Матье во время концерта, посвященного 50-летию ее карьеры в&nbsp;Париже, 2014 год
Мирей Матье со своей мамой Марсель-Софи Пуарье, 2014 год Мирей Матье со своей мамой Марсель-Софи Пуарье, 2014 год
Мирей Матье на&nbsp;благотворительном концерте в&nbsp;Мюнхене, 2018 год Мирей Матье на&nbsp;благотворительном концерте в&nbsp;Мюнхене, 2018 год
Мирей Матье, 2016 год Мирей Матье, 2016 год
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Французская певица Мирей Матье родилась в 1946 году в многодетной семье ремесленников-каменотесов. Детство будущей звезды, старшей из четырнадцати братьев и сестер, было крайне тяжелым, и настоящей отдушиной Матье на этом фоне было творчество. В раннем возрасте она практиковала пение в дуэте со своим отцом, а уже в 1965-м поехала покорять Париж и дебютировала на телевидении.

Многие сравнивали голос и образ Матье с Эдит Пиаф, поэтому певице потребовалось время, чтобы развенчать стереотип, создать индивидуальный образ и вокал. В одно время она встречалась с великими шансонье Морисом Шевалье, а позже ее приглашал петь в Дворец конгрессов один из президентов Франции.

За годы творчества Матье стала для соотечественников «послом французской песни» в мире, она била рекорды и продала 133 млн копий альбомов.

Другие факты из жизни и карьеры артистки, которой 22 июля исполняется 75 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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