Давно не школьница: Маше из «Папиных дочек» — 35

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в украинском Бердянске. В 1992 году ее семья переехала в Москву, где восьмилетняя Карпович начала посещать детскую модельную студию. До того как поступить в Школу-студию имени Вл. Немировича-Данченко при МХАТе, она занималась моделингом, снималась в клипах, например, у Сергея Лазарева.



Во время обучения Карпович играла в спектаклях Георгия Товстоногова («Пышки»), Эдуарда Радзюкевича («Ворожея, или Сеанс любовной магии»), Сергея Ефремова («Номер 13») и Виктора Рыжакова («С любимыми не расставайтесь»). В кино актриса дебютировала сразу после получения диплома в 2007 году. Это была роль Катюни в комедии Дмитрия Корявова «Святое дело». В том же году Карпович была утверждена на роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» — проект стал настолько популярным, что снимался вплоть до 2013 года.



Сейчас в фильмографии актрисы 19 фильмов и сериалов, включая хоррор «Невеста», комедию «Друг на продажу» и шоу «Сказочный патруль». В 2021 году на экраны выйдет мультфильм «Кощей. Настоящая история», в котором Карпович озвучила героиню Аленку.



Помимо кино, актриса занята в театральных постановках: в январе этого года в Театре на Серпуховке состоялась премьера спектакля «Косметика врага», в котором она сыграла со звездой «Мажора» Павлом Прилучным.