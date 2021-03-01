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Мирослава Карпович в кадре из сериала &laquo;Папины дочки&raquo; Мирослава Карпович в кадре из сериала &laquo;Папины дочки&raquo;
Актрисы, сыгравшие главные роли в сериале &laquo;Папины дочки&raquo;,&nbsp;- Настя Сиваева, Катя Старшова, Даша Мельникова и Мирослава Карпович (слева направо)&nbsp;- перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия» в Москве, 2008 год Актрисы, сыгравшие главные роли в сериале &laquo;Папины дочки&raquo;,&nbsp;- Настя Сиваева, Катя Старшова, Даша Мельникова и Мирослава Карпович (слева направо)&nbsp;- перед началом церемонии вручения кинонаград «MTV Россия» в Москве, 2008 год
Мирослава Карпович, 2007 год Мирослава Карпович, 2007 год
Мирослава Карпович на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2009 год Мирослава Карпович на церемонии закрытия XX Открытого кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2009 год
Мирослава Карпович в кадре из фильма &laquo;Тариф Новогодний&raquo; (2008) Мирослава Карпович в кадре из фильма &laquo;Тариф Новогодний&raquo; (2008)
Мирослава Карпович на финале конкурса MISS MAXIM 2013 Мирослава Карпович на финале конкурса MISS MAXIM 2013
Мирослава Карпович (в центре) в сцене из спектакля «Ханума» Мирослава Карпович (в центре) в сцене из спектакля «Ханума»
Мирослава Карпович перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo;, 2014 год Мирослава Карпович перед премьерой фильма &laquo;Корпоратив&raquo;, 2014 год
Мирослава Карпович, 2018 год Мирослава Карпович, 2018 год
Мирослава Карпович на премьере фильма &laquo;Неуловимые. Последний герой&raquo;, 2015 год Мирослава Карпович на премьере фильма &laquo;Неуловимые. Последний герой&raquo;, 2015 год
Мирослава Карпович, 2019 год Мирослава Карпович, 2019 год
Мирослава Карпович, 2020 год Мирослава Карпович, 2020 год
Мирослава Карпович, 2021 год Мирослава Карпович, 2021 год

Давно не школьница: Маше из «Папиных дочек» — 35

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в украинском Бердянске. В 1992 году ее семья переехала в Москву, где восьмилетняя Карпович начала посещать детскую модельную студию. До того как поступить в Школу-студию имени Вл. Немировича-Данченко при МХАТе, она занималась моделингом, снималась в клипах, например, у Сергея Лазарева.

Во время обучения Карпович играла в спектаклях Георгия Товстоногова («Пышки»), Эдуарда Радзюкевича («Ворожея, или Сеанс любовной магии»), Сергея Ефремова («Номер 13») и Виктора Рыжакова («С любимыми не расставайтесь»). В кино актриса дебютировала сразу после получения диплома в 2007 году. Это была роль Катюни в комедии Дмитрия Корявова «Святое дело». В том же году Карпович была утверждена на роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки» — проект стал настолько популярным, что снимался вплоть до 2013 года.

Сейчас в фильмографии актрисы 19 фильмов и сериалов, включая хоррор «Невеста», комедию «Друг на продажу» и шоу «Сказочный патруль». В 2021 году на экраны выйдет мультфильм «Кощей. Настоящая история», в котором Карпович озвучила героиню Аленку.

Помимо кино, актриса занята в театральных постановках: в январе этого года в Театре на Серпуховке состоялась премьера спектакля «Косметика врага», в котором она сыграла со звездой «Мажора» Павлом Прилучным.
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