Асмус, Поклонская, Любимова: кто пришел на открытие ММКФ-2021

В театре «Россия» прошла церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. Со сцены участников мероприятия поприветствовали министр культуры Ольга Любимова и режиссер Никита Михалков, президент ММКФ. Фестиваль открылся показом военного блокбастера Тимура Бекмамбетова «Девятаев», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный.



ММКФ-2021 продлится до 29 апреля. В ходе проведения фестиваля будут соблюдаться специальные меры безопасности, направленные против распространения коронавируса. В жюри основного конкурса в этом году вошли звезда «Холопа» Милош Бикович, создательница «Верности» Нигина Сайфуллаева и другие, тогда как председательствовать в жюри будет филиппинский режиссер Брийянте Мендоса.



Открытие главного московского кинофестиваля посетили: актриса Кристина Асмус, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская, Министр культуры России Ольга Любимова, актриса и вдова Олега Табакова Марина Зудина и многие другие.



Кто пришел на открытие ММКФ-2021 — в фотогалерее «Газеты.Ru»