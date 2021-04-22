Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Министр культуры России Ольга Любимова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Министр культуры России Ольга Любимова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Группа &laquo;Фабрика&raquo; на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Группа &laquo;Фабрика&raquo; на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Продюсер, режиссер Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Марина Зудина на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Марина Зудина на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Дизайнер Белла Потемкина на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Александра Ревенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Александра Ревенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актер Владимир Яглыч, его супруга актриса Антонина Паперная на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актер Владимир Яглыч, его супруга актриса Антонина Паперная на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Марина Доможирова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Марина Доможирова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Мария Кожевникова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актер Сергей Бурунов на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актер Сергей Бурунов на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Екатерина Климова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Екатерина Климова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Агата Муцениеце на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Агата Муцениеце на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года
Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля, 22 апреля 2021 года

Асмус, Поклонская, Любимова: кто пришел на открытие ММКФ-2021

В театре «Россия» прошла церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. Со сцены участников мероприятия поприветствовали министр культуры Ольга Любимова и режиссер Никита Михалков, президент ММКФ. Фестиваль открылся показом военного блокбастера Тимура Бекмамбетова «Девятаев», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный.

ММКФ-2021 продлится до 29 апреля. В ходе проведения фестиваля будут соблюдаться специальные меры безопасности, направленные против распространения коронавируса. В жюри основного конкурса в этом году вошли звезда «Холопа» Милош Бикович, создательница «Верности» Нигина Сайфуллаева и другие, тогда как председательствовать в жюри будет филиппинский режиссер Брийянте Мендоса.

Открытие главного московского кинофестиваля посетили: актриса Кристина Асмус, заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская, Министр культуры России Ольга Любимова, актриса и вдова Олега Табакова Марина Зудина и многие другие.

Кто пришел на открытие ММКФ-2021 — в фотогалерее «Газеты.Ru»
Скопировать ссылку