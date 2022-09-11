11 сентября 2022, 08:48
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Москва глазами советского кино: как снимались культовые фильмы о столице
На этих выходных Москва отмечает 875-летие. Среди прочих праздничных мероприятий в столице проходят показы знаменитых фильмов «Я шагаю по Москве», «Москва слезам не верит» и «Покровские ворота».
«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют подборку интересных фактов и редких фотографий, связанных со съемками трех самых популярных советских фильмов о Москве.
<b>Светлана Беседина и Олег Видов. Кадр из кинофильма «Я шагаю по Москве» (1963)</b>
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Георгий Данелия уже был немного знаком с Геннадием Шпаликовым, когда тот пришел к нему с идеей нового фильма и бутылкой шампанского, чтобы отметить начало сотрудничества. Сценарист попросил представить улицу, босую девушку, идущую под дождем, и парня, медленно едущего за ней на велосипеде. «А дальше?» – спросил режиссер. «Дальше придумаем», – ответил Шпаликов.
Сцена под дождем стала одним из самых красивых и узнаваемых моментов картины. Но сделать ее оказалось непросто. Над эпизодом работали несколько дней, нещадно поливая актеров водой. Первую исполнительницу сняли общим планом, и она больше не пришла на площадку. Вторая девушка, студентка Светлана Беседина, запечатлела на кадрах свое счастливое лицо и тоже потом не смогла прийти. Босые ноги доснимали с третьей красавицей – журналисткой, приехавшей к Данелии на интервью. Олег Видов снялся в качестве очарованного велосипедиста – и был вторым по счету актером этого эпизода. Первый тоже куда-то исчез.
<b>Никита Михалков, Евгений Стеблов, Алексей Локтев, Галина Польских. Кадр из кинофильма «Я шагаю по Москве» (1963)</b>
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В первоначальном варианте сценария было всего два главных героя – приезжий рабочий Владимир Ермаков и молодой метростроевец Николай. Позже появился непутевый жених Саша, зато исчезли некоторые другие персонажи. Над сценарием работали вместе: Шпаликов сочинял, а Данелия редактировал, подгоняя поэтическое повествование под формат кинопроизводства. Из десяти страниц текста выходило всего две отредактированного сценария. Режиссер признавался, что сокращать написанное было неимоверно жалко, но необходимо. Единственная сцена, описание которой он целиком сохранил, – девушка и велосипедист под дождем.
<b>Режиссер Георгий Данелия на съемках кинофильма «Я шагаю по Москве» (1963)</b>
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Первоначальное название фильма «Верзилы» в ходе работы сменилось на «Приятели». Окончательный вариант появился после того, как Геннадий Шпаликов сочинил песню «А я иду, шагаю по Москве». Впоследствии Данелия рассказывал о забавных обстоятельствах, при которых она была придумана. Подходило время съемки финальной сцены в метро, где Колька должен был петь. Композитор Андрей Петров уже написал музыку, а стихов не было. В тот день Данелия и оператор Вадим Юсов снимали панораму площади Маяковского, сидя на крыше здания ресторана «София». Был день зарплаты, и пришедший на съемочную площадку Шпаликов решил, что после работы все пойдут в ресторан. Он стал кричать, чтобы заканчивали побыстрее и спускались. Тогда режиссер поставил условие – пока не сочинишь слова песни, не слезем. И попросил Шпаликова взять за основу стихотворение: «Я шагаю по Москве, как шагают по доске». К концу съемки панорамы текст песни был готов.
<b>Алексей Локтев в роли Владимира Ермакова. Кадр из кинофильма «Я шагаю по Москве» (1963)</b>
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Сейчас картину Данелии можно считать путеводителем по Москве 1960-х годов. На натуре снимали много. Чистые пруды, ГУМ, Манежная площадь, Парк культуры и другие значимые уголки столицы вписаны в киноисторию. Но режиссер вспоминал, что иногда приходилось потрудиться, чтобы создать место, которое хотелось видеть на экране. Например, пришлось покрасить обшарпанные фасады домов в переулке, где по сюжету жил метростроевец Колька. Там же построили бутафорское кафе.
<b>Оператор Вадим Юсов на съемках фильма «Я шагаю по Москве» (1963)</b>
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Георгий Данелия считал, что фильм получился светлым и атмосферным благодаря гениальной работе оператора Вадима Юсова. Он одним из первых применил длиннофокусную оптику, позволяющую менять глубину пространства, добиваться подлинности экранного изображения вне зависимости от того, что снимаешь – капли дождя или панораму города. Сам оператор признавался, что на съемках всегда отталкивался от необходимости передать в кадре замысел режиссера и драматургию фильма.
<b>Оператор Вадим Юсов, Георгий Данелия и Алексей Локтев на съемках сцены с полотером</b>
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Во время работы над картиной руководители всех уровней не раз задавали ее создателям вопрос: «О чем, собственно, фильм?» Ведь в сюжете нет привычного конфликта и явной идеи – молодые люди просто ходят по городу, разговаривают, иногда попадая в какие-то ситуации. Шпаликову и Данелии даже пришлось срочно ввести «смыслообразующий» эпизод с рассуждениями полотера в исполнении Владимира Басова. В его монолог авторы включили реальные фразочки редакторов и киноначальства, которых они за это время наслушались.
Данелия решил назвать картину комедией, поскольку считалось, что в этом жанре можно снимать «ни о чем». Но возникла новая претензия – если комедия, то почему не смешная? «Потому что лирическая», – отвечал режиссер. Так в советском кинематографе появился новый поджанр.
<b>Афиша к кинофильму «Я шагаю по Москве» (1963)</b>
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Премьера состоялась 11 апреля 1964 года в московском кинотеатре «Россия». Фильм был тепло принят зрителями. Вскоре работа группы была отмечена различными наградами, включая почетное упоминание жюри Каннского кинофестиваля. Однако многие кинематографисты негативно отнеслись к успеху коллег, посчитав их работу конъюнктурной – слишком оптимистичной, без скрытого смысла. Данелия признавался, что не переживал по этому поводу. А вот Шпаликов очень расстраивался. Тогда режиссер решил показать фильм писателю Виктору Некрасову, которого сценарист очень уважал. После просмотра он заметил, что отзывы недоброжелателей забудут, а «Я шагаю по Москве» будут и через много лет смотреть. Так и случилось.
<b>Афиша к кинофильму «Москва слезам не верит» (1979)</b>
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В основу фильма «Москва слезам не верит» лег сценарий Валентина Черныха «Дважды солгавшая». Он был написан специально для конкурса сценариев о Москве и занял там третье место. Владимир Меньшов не сразу загорелся съемками, посчитав, что из предложенного ему материала получится рядовая мелодрама. Но вскоре понял – это рассказ о его собственной судьбе. В свое время Меньшов, как и героиня сюжета, тоже приехал в столицу, жил в рабочем общежитии, пробивался к своей цели. Он начал переделывать сценарий, советовался с друзьями и все равно сомневался, стоит ли все затевать. Предчувствие успеха пришло, когда автор снял две трети картины и на предварительном показе увидел реакцию зрителей.
<b>Александр Фатюшин и Владимир Меньшов на съемках кинофильма «Москва слезам не верит» (1979)</b>
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Подбор актеров оказался нелегким. С ходу была утверждена только Зоя Федорова, сыгравшая вахтершу общежития. Несколько известных актрис отказались от съемок. На роль Людмилы Меньшов выбрал Ирину Муравьеву. К тому времени она чувствовала застой в кинокарьере и была рада интересной работе. Раиса Рязанова перед пробами заявилась на Тосю, её и получила. Вера Алентова примкнула к группе в последнюю очередь, когда супруг, Владимир Меньшов, устал от поисков и позвал на пробы жену.
<b>Алексей Баталов и Вера Алентова. Кадр из кинофильма «Москва слезам не верит» (1979)</b>
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Участие Алексея Баталова в картине режиссер считал удачей. Он долго искал исполнителя роли Гоши, как вдруг увидел Баталова в фильме «Дорогой мой человек». Артисту тогда было почти 50 лет, он не так часто появлялся в кино и был занят преподавательской деятельностью. Но все равно оставался звездой. Неожиданно для себя режиссер решил, что Гоша должен быть именно таким, хотя до этого рассматривал актеров гораздо моложе.
<b>Вера Алентова и Юрий Васильев. Кадр из кинофильма «Москва слезам не верит» (1979)</b>
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В фильме нужно было показать Москву разных лет. Поэтому на съемках иногда возникали трудности. К примеру, для сцены у памятника Маяковскому из первой части картины требовалось найти правильный ракурс съемки площади: ведь здания театра «Современник» в конце 1970-х уже не было, перед гостиницей «Пекин» располагалась парковка.
Своеобразным стыком времен стала лавочка, на которой Катерина рассталась с Рудольфом в конце 1950-х годов и встретилась через 20 лет. Это одно и то же место на Гоголевском бульваре, его легко найти даже сейчас. Позади героев заметно задние Московского музея современного искусства, а перед ними – доходный дом, построенный архитектором Пиотровичем.
<b>Режиссер Владимир Меньшов на съемках кинофильма «Москва слезам не верит» (1979)</b>
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В 1981 году мелодрама «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Награду принял атташе по культуре советского посольства. Меньшов считался невыездным и о своей победе узнал позже. Режиссер говорил, что очень хорошо понимал чувства Георгия Данелии после триумфа «Я шагаю по Москве», поскольку некоторые коллеги тоже обвиняли его в излишнем оптимизме, выполнении заказа и лакировке действительности. Однако фильм стал событием для зрителей и кино в целом. А факт зарубежного признания оказался поводом для остроумного анекдота: “Идет церемония награждения премии «Оскар». Называют советский фильм-победитель, но на сцену никто не выходит. Ведущий зачитывает телеграмму: «Москва в слезах, не верит».
<b>Елизавета Никищихина в роли Нины Орлович. Кадр из кинофильма «Покровские ворота» (1982)</b>
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В начале 1980-х годов эстафету фильмов о Москве подхватил Михаил Козаков. Его комедия «Покровские ворота» хоть и имела непростую судьбу, однако практически безоговорочно была принята зрителями и стала источником крылатых фраз. Вроде той, что принадлежит мадам Орлович: «Высокие, высокие отношения!»
Телевизионный фильм был снят по одноименной пьесе Леонида Зорина, для которого она во многом была автобиографической. Правда, жил он не у любимой тетушки в коммуналке, а снимал комнатку у хозяйки. И приехал в Москву из Баку не в конце 1950-х, а в конце 1940-х годов. Но образы героев и сюжетные повороты были основаны на реальных событиях.
<b>Олег Меньшиков и Леонид Броневой. Кадр из кинофильма «Покровские ворота» (1982)</b>
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Михаил Козаков и Леонид Зорин долго искали исполнителя роли Костика. Олег Меньшиков оказался 20-м претендентом, но его взяли практически сразу. Зорин особенно настаивал, поскольку разглядел в 22-летнем актере свою молодую версию. Однако драматургу пришлось побороться за этот выбор. В тот момент Меньшиков уже был утвержден в фильм Юлия Райзмана «Частная жизнь». Леонид Генрихович написал режиссеру письмо с обоснованием, почему ему нужен только Меньшиков. И Райзман отпустил артиста без всяких условий.
<b>Кадр из кинофильма «Покровские ворота» (1982)</b>
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Как и предыдущие фильмы, «Покровские ворота» часто называют гимном Москве. «Я увидел Москву и сразу влюбился в нее. А она яростно обвивалась то Бульварным кольцом, то Садовым. А она тянулась сквозь улицы, заворачивала в переулки, пока окончательно оглушенного не отпускала для передышки в коммунальный очаг у Покровских ворот...» – начинает свое повествование Костик.
В картине много реальных видов столицы, достопримечательностей и довольно укромных уголков. К примеру, дом, в котором находилась знаменитая коммуналка, сохранился до сих пор по адресу Нащокинский переулок, 10. Его не снесли, как показано в финале. Правда, сейчас здание значительно отличается от киношного варианта – к нему пристроили целый этаж. А вот каток на Чистых прудах, показанный в фильме, на самом деле снимали на Патриарших. Знатоки столицы наверняка замечали «подмену». Дело в том, что в 1950-е годы каток на Чистых был популярным местом отдыха горожан. Так это и показано в картине. Но в 1980-х он был закрыт, поэтому выбрали похожую натуру Патриарших.