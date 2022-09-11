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Москва глазами советского кино: как снимались культовые фильмы о столице

На этих выходных Москва отмечает 875-летие. Среди прочих праздничных мероприятий в столице проходят показы знаменитых фильмов «Я шагаю по Москве», «Москва слезам не верит» и «Покровские ворота».

«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют подборку интересных фактов и редких фотографий, связанных со съемками трех самых популярных советских фильмов о Москве.

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