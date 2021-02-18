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Умер Андрей Мягков
В возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Мягков, передает «Интерфакс». О смерти артиста сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, причину смерти там не уточнили.
Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде в семье советских интеллигентов. Во время учебы в Ленинградском химико-технологическом институте он начал участвовать в любительских спектаклях. Однажды его заметил педагог Театрального училища имени Немировича-Данченко — и с этого началась актерская карьера Мягкова. Отучившись в Школе-студии МХАТ, он устроился в «Современник». Примерно в то же время он дебютировал и в кино, снявшись у Элема Климова в «Похождениях зубного врача».
После этого кинокарьера Мягкова пошла в гору, громкие фильмы выходили один за одним: «Братья Карамазовы», «Старый дом», «Серебряные трубы», «Гроссмейстер», «Нежданный гость» и «Надежда». Всенародного признания артист добился после выхода знаменитой «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова в 1975 году. Впоследствии именно роли в лентах этого режиссера станут самыми запоминающимися в фильмографии Мягкова — «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». За некоторые из них он был удостоен престижных государственных премий.
Андрей Мягков родился в 1938 году в Ленинграде в семье советских интеллигентов. Во время учебы в Ленинградском химико-технологическом институте он начал участвовать в любительских спектаклях. Однажды его заметил педагог Театрального училища имени Немировича-Данченко — и с этого началась актерская карьера Мягкова. Отучившись в Школе-студии МХАТ, он устроился в «Современник». Примерно в то же время он дебютировал и в кино, снявшись у Элема Климова в «Похождениях зубного врача».
После этого кинокарьера Мягкова пошла в гору, громкие фильмы выходили один за одним: «Братья Карамазовы», «Старый дом», «Серебряные трубы», «Гроссмейстер», «Нежданный гость» и «Надежда». Всенародного признания артист добился после выхода знаменитой «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова в 1975 году. Впоследствии именно роли в лентах этого режиссера станут самыми запоминающимися в фильмографии Мягкова — «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». За некоторые из них он был удостоен престижных государственных премий.