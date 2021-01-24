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Настасья Кински родилась 24 января 1961 года в семье звезды послевоенного немецкого кино Клауса Кински и актрисы Рут Бригитте Токки. Свое имя она получила в честь героини романа Федора Достоевского «Идиот». Ее родители развелись в 1968 году. Из-за финансового положения у Кински часто были проблемы с законом. В 2013 году она рассказала, что отец пытался изнасиловать ее в подростковом возрасте. На фото: Настасья Кински в фильме &laquo;Такая, как ты есть&raquo; (1978) Настасья Кински родилась 24 января 1961 года в семье звезды послевоенного немецкого кино Клауса Кински и актрисы Рут Бригитте Токки. Свое имя она получила в честь героини романа Федора Достоевского «Идиот». Ее родители развелись в 1968 году. Из-за финансового положения у Кински часто были проблемы с законом. В 2013 году она рассказала, что отец пытался изнасиловать ее в подростковом возрасте. На фото: Настасья Кински в фильме &laquo;Такая, как ты есть&raquo; (1978)
Первым фильмом в ее карьере актрисы стала картина Вима Вендерса «Ложное движение» 1975 года. В основу сюжета второй части «дорожной трилогии» режиссера лег роман «Годы учения Вильгельма Мейстера», чье действие было перенесено в Германию второй половины ХХ века. Кински досталась роль немой акробатки Миньон, сопровождающей бывшего нациста и участника Олимпийских игр 1936 года. Первым фильмом в ее карьере актрисы стала картина Вима Вендерса «Ложное движение» 1975 года. В основу сюжета второй части «дорожной трилогии» режиссера лег роман «Годы учения Вильгельма Мейстера», чье действие было перенесено в Германию второй половины ХХ века. Кински досталась роль немой акробатки Миньон, сопровождающей бывшего нациста и участника Олимпийских игр 1936 года.
В 15 лет Кински познакомилась с режиссером Романом Полански, с которым она встретилась во время двойного свидания. Он предложил ей профессионально заняться актерской профессией и пойти на курсы исполнительского мастерства в Лос-Анджелесе, куда Кински переехала на полгода. Комментируя уголовное дело, которое завели в США на Полански по делу о совращении несовершеннолетней, Кински назвала его обвинителей лицемерами и призналась, что «любила и будет любить» Полански. На фото: Роман Полански и Настасья Кински на Каннском кинофестивале, 1979 год В 15 лет Кински познакомилась с режиссером Романом Полански, с которым она встретилась во время двойного свидания. Он предложил ей профессионально заняться актерской профессией и пойти на курсы исполнительского мастерства в Лос-Анджелесе, куда Кински переехала на полгода. Комментируя уголовное дело, которое завели в США на Полански по делу о совращении несовершеннолетней, Кински назвала его обвинителей лицемерами и призналась, что «любила и будет любить» Полански. На фото: Роман Полански и Настасья Кински на Каннском кинофестивале, 1979 год
Полански пригласил Кински на главную роль в экранизацию романа Томаса Харди «Тесс из рода д'Эбервиллей» после фотосессии актрисы для журнала Vogue в 1976 году. Режиссер посвятил фильм своей жене Шэрон Тэйт, которую убили члены «семьи» Чарльза Мэнсона в 1969 году &ndash; именно она подала ему идею снять фильм по роману Харди. Полански пригласил Кински на главную роль в экранизацию романа Томаса Харди «Тесс из рода д'Эбервиллей» после фотосессии актрисы для журнала Vogue в 1976 году. Режиссер посвятил фильм своей жене Шэрон Тэйт, которую убили члены «семьи» Чарльза Мэнсона в 1969 году &ndash; именно она подала ему идею снять фильм по роману Харди.
Фильм «Тесс» успешно показал себя в прокате и завоевал премию «Оскар» за операторскую работу. Сама Кински получила за свою актерскую игру «Золотой глобус» за «лучший дебют». В 2012 году Полански и Кински представили на Каннском кинофестивале его отреставрированную версию картины. На фото: актеры Тимоти Хаттон и Настасья Кински со своими «Золотыми глобусами» после церемонии вручения наград в Беверли-Хиллз, 1981 год Фильм «Тесс» успешно показал себя в прокате и завоевал премию «Оскар» за операторскую работу. Сама Кински получила за свою актерскую игру «Золотой глобус» за «лучший дебют». В 2012 году Полански и Кински представили на Каннском кинофестивале его отреставрированную версию картины. На фото: актеры Тимоти Хаттон и Настасья Кински со своими «Золотыми глобусами» после церемонии вручения наград в Беверли-Хиллз, 1981 год
На Каннском кинофестивале Кински познакомилась с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Постановщик, получивший главную награду за свой фильм «Апокалипсис сегодня», пригласил ее на роль в романтической музыкальной картине «От всего сердца». Мегаломанский проект стоимостью $26 млн провалился в прокате и у критиков, несмотря на новаторскую технику монтажа, масштабные хореографические номера и яркую цветовую палитру. «От всего сердца» заработал одну номинацию на «Оскар» &mdash; за музыку, которую написали Кристал Гейл и Том Уэйтс. Однако с годами фильм приобрел культовый статус и оказал влияние на самые разные проекты, включая фильм «Бегущий по лезвию 2049». На фото: Кински и Коппола на съемках фильма «От всего сердца», 1981 год На Каннском кинофестивале Кински познакомилась с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Постановщик, получивший главную награду за свой фильм «Апокалипсис сегодня», пригласил ее на роль в романтической музыкальной картине «От всего сердца». Мегаломанский проект стоимостью $26 млн провалился в прокате и у критиков, несмотря на новаторскую технику монтажа, масштабные хореографические номера и яркую цветовую палитру. «От всего сердца» заработал одну номинацию на «Оскар» &mdash; за музыку, которую написали Кристал Гейл и Том Уэйтс. Однако с годами фильм приобрел культовый статус и оказал влияние на самые разные проекты, включая фильм «Бегущий по лезвию 2049». На фото: Кински и Коппола на съемках фильма «От всего сердца», 1981 год
В 1982 году Кински снялась вместе с Малкольмом Макдауэллом в фильме Пола Шредера «Люди-кошки», заглавную песню к которому исполнил Дэвид Боуи. Ремейк классического хоррора 1942 года принес своим создателям $21 млн. Сама Кински заслужила похвалу критиков, по мнению которых она превзошла исполнительницу главной роли Симону Симон в оригинальном фильме. В 1982 году Кински снялась вместе с Малкольмом Макдауэллом в фильме Пола Шредера «Люди-кошки», заглавную песню к которому исполнил Дэвид Боуи. Ремейк классического хоррора 1942 года принес своим создателям $21 млн. Сама Кински заслужила похвалу критиков, по мнению которых она превзошла исполнительницу главной роли Симону Симон в оригинальном фильме.
В 1983 году Кински получила предложение от режиссера Андрея Кончаловского, недавно покинувшего СССР, сняться в его первом американском фильме «Возлюбленные Марии». По словам самого постановщика, он хотел экранизировать повесть Андрея Платонова «Река Потудань» с 1960-х годов и изначально писал роль под актрису Изабель Аджани. Позднее он вспоминал, что согласие Кински на съемки позволило ему «стать снова режиссером». На фото: Кински и Кончаловский на вечеринке в Нью-Йорке, 1983 год В 1983 году Кински получила предложение от режиссера Андрея Кончаловского, недавно покинувшего СССР, сняться в его первом американском фильме «Возлюбленные Марии». По словам самого постановщика, он хотел экранизировать повесть Андрея Платонова «Река Потудань» с 1960-х годов и изначально писал роль под актрису Изабель Аджани. Позднее он вспоминал, что согласие Кински на съемки позволило ему «стать снова режиссером». На фото: Кински и Кончаловский на вечеринке в Нью-Йорке, 1983 год
Фильм «Возлюбленные Марии» был показан лишь в нескольких американских кинотеатрах, где провалился в прокате, однако получил признание в Европе &ndash; он открыл программу Венецианского кинофестиваля 1984 года, был номинирован на премию «Сезар» в категории «лучший иностранный фильм» и несколько месяцев шел в кинотеатрах. На фото: Настасья Кински и Джон Сэвэдж в фильме «Возлюбленные Марии», 1984 год Фильм «Возлюбленные Марии» был показан лишь в нескольких американских кинотеатрах, где провалился в прокате, однако получил признание в Европе &ndash; он открыл программу Венецианского кинофестиваля 1984 года, был номинирован на премию «Сезар» в категории «лучший иностранный фильм» и несколько месяцев шел в кинотеатрах. На фото: Настасья Кински и Джон Сэвэдж в фильме «Возлюбленные Марии», 1984 год
В 1983 году Кински получила приглашение от Вима Вендерса снова поработать вместе. Режиссер пригласил ее на главную женскую роль в свой фильм «Париж, Техас», идея которого посетила Вендерса во время поездки по США. Партнером актрисы по съемочной площадке стал актер Гарри Дин Стэнтон. Специально для фильма Кински написала дневник своей героини, в котором попыталась представить историю ее отъезда из Европы в США. На фото: Кински и Вендерс на Каннском кинофестивале, 1984 год В 1983 году Кински получила приглашение от Вима Вендерса снова поработать вместе. Режиссер пригласил ее на главную женскую роль в свой фильм «Париж, Техас», идея которого посетила Вендерса во время поездки по США. Партнером актрисы по съемочной площадке стал актер Гарри Дин Стэнтон. Специально для фильма Кински написала дневник своей героини, в котором попыталась представить историю ее отъезда из Европы в США. На фото: Кински и Вендерс на Каннском кинофестивале, 1984 год
«Париж, Техас» получил главную награду Каннского кинофестиваля и завоевал международное признание как один из главных авторских фильмов 1980-х годов. Он также стал заметной вехой в независимом кино США благодаря удачному переносу на американскую почву европейских мотивов и методов киноязыка. Широкий успех получила и музыка к фильму, которую написал Рай Кудер, а в своей любви к фильму признавались Боно и Курт Кобейн. «Париж, Техас» получил главную награду Каннского кинофестиваля и завоевал международное признание как один из главных авторских фильмов 1980-х годов. Он также стал заметной вехой в независимом кино США благодаря удачному переносу на американскую почву европейских мотивов и методов киноязыка. Широкий успех получила и музыка к фильму, которую написал Рай Кудер, а в своей любви к фильму признавались Боно и Курт Кобейн.
В 1984 году Кински родила сына от партнера по фильму «Возлюбленные Марии» Винсента Спано. Через два месяца после его рождения она вышла замуж за продюсера Ибрагима Муссу. В браке с ним она родила дочь Соню. В 1992 году они развелись. В 1993 году Кински родила дочь Кению от музыканта Куинси Джонса. На фото: Настасья Кински с мужем, египетским продюсером Ибрагимом Муссой, и детьми в Каннах, 1987 год В 1984 году Кински родила сына от партнера по фильму «Возлюбленные Марии» Винсента Спано. Через два месяца после его рождения она вышла замуж за продюсера Ибрагима Муссу. В браке с ним она родила дочь Соню. В 1992 году они развелись. В 1993 году Кински родила дочь Кению от музыканта Куинси Джонса. На фото: Настасья Кински с мужем, египетским продюсером Ибрагимом Муссой, и детьми в Каннах, 1987 год
Настасья Кински продолжала активно сниматься в кино до середины 2000-х годов. Последним большим проектом с ее участием стал фильм Дэвида Линча «Внутренняя Империя». В 2011 году она официально вошла в состав Американской киноакадемии. На фото: Кински на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля, 2017 год Настасья Кински продолжала активно сниматься в кино до середины 2000-х годов. Последним большим проектом с ее участием стал фильм Дэвида Линча «Внутренняя Империя». В 2011 году она официально вошла в состав Американской киноакадемии. На фото: Кински на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля, 2017 год

Звезда по имени Кински

Актриса немецкого происхождения Настасья Кински завоевала славу одной из главных звезд европейского авторского кино 1980-х годов. Среди режиссеров, с которыми она работала, были Вим Вендерс, Роман Полански, Фрэнсис Форд Коппола, Лина Вертмюллер, братья Тавиани и Дэвид Линч. В России Кински особенно запомнилась благодаря съемкам у Андрея Кончаловского, а сама актриса неоднократно говорила о своей любви к россиянам и российской культуре.
Сегодня одной из самых красивых актрис мирового кинематографа исполняется 60 лет.
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