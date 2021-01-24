Звезда по имени Кински

Актриса немецкого происхождения Настасья Кински завоевала славу одной из главных звезд европейского авторского кино 1980-х годов. Среди режиссеров, с которыми она работала, были Вим Вендерс, Роман Полански, Фрэнсис Форд Коппола, Лина Вертмюллер, братья Тавиани и Дэвид Линч. В России Кински особенно запомнилась благодаря съемкам у Андрея Кончаловского, а сама актриса неоднократно говорила о своей любви к россиянам и российской культуре.

Сегодня одной из самых красивых актрис мирового кинематографа исполняется 60 лет.