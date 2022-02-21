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«Давай за них, давай за нас»: Расторгуеву — 65

21 февраля празднует юбилей бессменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он родился в 1957 году в городе Лыткарино Московской области.

В детстве будущий народный артист РФ увлекался группой The Beatles. По его словам, именно они сподвигли его заняться музыкой. После школы Расторгуев учился в Московском технологическом институте легкой промышленности, однако его не окончил. Расторгуева отчислили из-за драки со старостой. После института он работал слесарем в Центральном институте авиационного моторостроения в Лыткарино.

При этом Расторгуев, песни которого пользуются популярностью среди военных, не служил в армии. По одной из версий, озвученных им самим, — якобы из-за его учебы в вузе. Впрочем, певец сам привел и другую причину, рассказав, что он не прошел медкомиссию.

«Я сугубо мирный человек, но могу сказать, что служить, конечно, надо. В такой стране, как Россия, армия должна быть сильной, дееспособной и победоносной. Другое дело, как в нашей армии служится бедному солдату...» — говорил он в одном из интервью.

В 2006 году Расторгуев вступил в «Единую Россию», был депутатом Госдумы V созыва. Многим россиянам запомнился праздничный концерт на Красной площади, когда вечером 2 марта 2008 года президент РФ Владимир Путин и его преемник на посту главы государства Дмитрий Медведев после объявления первых итогов выборов вышли из Кремля на сцену именно под песню «Любэ» — «Давай за». О жизни и творчестве Николая Расторгуева — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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