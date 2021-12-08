Боярский, Краско, Беглов: кто пришел проститься с Ниной Ургант

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Она умерла 3 декабря, ей было 92 года. Панихида прошла в Александринском театре, в котором актриса служила более 30 лет.

На церемонии прощания были родные, близкие, друзья и коллеги актрисы: ее сын Андрей Ургант со своим сыном Иваном, партнер по сцене актер Аркадий Волгин, ведущий актер Александринского театра Сергей Паршин, актер Иван Краско, артист Михаил Боярский, худрук театра Валерий Фокин. Отдать дань уважения также пришли губернатор и вице-губернатор Петербурга Александр Беглов и Борис Пиотровский.

Место захоронения Нины Ургант ее родственники пожелали не называть.

За свою карьеру народная артистка исполнила около 50 ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность Ургант принесла драма «Белорусский вокзал».