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Олег Митяев родился в семье заводского рабочего в Челябинске в 1956 году. Отслужив в ВМФ, он получил специальность тренера по плаванию. На втором курсе Челябинского института физической культуры будущий артист начал писать песни для концертов самодеятельности. Олег Митяев родился в семье заводского рабочего в Челябинске в 1956 году. Отслужив в ВМФ, он получил специальность тренера по плаванию. На втором курсе Челябинского института физической культуры будущий артист начал писать песни для концертов самодеятельности.
После посещения Ильменского фестиваля авторской песни в 1977 году Митяев написал песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». На следующем фестивале она принесла ему звание лауреата. «Я попал случайно на фестиваль авторской песни, о которой я вообще и не знал, а в то же время в 1977 году здесь уже вовсю шли фестивали авторской песни, московские все эти кусты, это было целое дело. Были живы Высоцкий, Суханов, Окуджава. И эта атмосфера меня заразила», &mdash; вспоминал Митяев. После посещения Ильменского фестиваля авторской песни в 1977 году Митяев написал песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». На следующем фестивале она принесла ему звание лауреата. «Я попал случайно на фестиваль авторской песни, о которой я вообще и не знал, а в то же время в 1977 году здесь уже вовсю шли фестивали авторской песни, московские все эти кусты, это было целое дело. Были живы Высоцкий, Суханов, Окуджава. И эта атмосфера меня заразила», &mdash; вспоминал Митяев.
В 1985 году Митяев получил приглашение от Челябинской филармонии. На следующий год он отправился в Москву, где поступил на заочное отделение ГИТИСа. Среди причин, подтолкнувших его к такому шагу, Митяев называл письмо от Булата Окуджавы, который на какое-то время стал его наставником. Позднее именно Митяев познакомит Окуджаву с Андреем Макаревичем. На фото: Олег Митяев на концерте, посвященном 50-летию Д.Харатьяна, 2010 год В 1985 году Митяев получил приглашение от Челябинской филармонии. На следующий год он отправился в Москву, где поступил на заочное отделение ГИТИСа. Среди причин, подтолкнувших его к такому шагу, Митяев называл письмо от Булата Окуджавы, который на какое-то время стал его наставником. Позднее именно Митяев познакомит Окуджаву с Андреем Макаревичем. На фото: Олег Митяев на концерте, посвященном 50-летию Д.Харатьяна, 2010 год
В 1990 году вышел первый официальный альбом Митяева «Давай с тобой поговорим». До 1998 году Митяев работал с гитаристом Константином Тарасовым. С 1998 года начинается период его сотрудничества с аранжировщиком Леонидом Марголиным. На фото: Олег Митяев на своем юбилейном концерте в Крокус Сити Холле в Москве, 19 февраля 2016 года В 1990 году вышел первый официальный альбом Митяева «Давай с тобой поговорим». До 1998 году Митяев работал с гитаристом Константином Тарасовым. С 1998 года начинается период его сотрудничества с аранжировщиком Леонидом Марголиным. На фото: Олег Митяев на своем юбилейном концерте в Крокус Сити Холле в Москве, 19 февраля 2016 года
В 2000 году у Олега Митяева родилась дочь Дарья от третьей жены, звезды театра им. Вахтангова Марины Есипенко. От первых двух браков у него остались трое сыновей &ndash; Сергей (1980), Филипп (1984) и Савва (1998). На фото: Олег Митяев с супругой, актрисой Мариной Есипенко (слева) и дочерью Дарьей на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии &laquo;Виктория&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце, 2019 год В 2000 году у Олега Митяева родилась дочь Дарья от третьей жены, звезды театра им. Вахтангова Марины Есипенко. От первых двух браков у него остались трое сыновей &ndash; Сергей (1980), Филипп (1984) и Савва (1998). На фото: Олег Митяев с супругой, актрисой Мариной Есипенко (слева) и дочерью Дарьей на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии &laquo;Виктория&raquo; в Государственном Кремлевском Дворце, 2019 год
В 2000 году Митяев выступил с инициативой создания благотворительного фонда для поддержки культурных проектов. Организация, в частности, занимается проведением фестивалей авторской песни. В 2000 году Митяев выступил с инициативой создания благотворительного фонда для поддержки культурных проектов. Организация, в частности, занимается проведением фестивалей авторской песни.
В 2020 году Митяев представил первый за свою карьеру альбом песен, записанных в сопровождении симфонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова. В 2020 году Митяев представил первый за свою карьеру альбом песен, записанных в сопровождении симфонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова.
Певец и композитор Олег Митяев и его супруга актриса Марина Есипенко названы лауреатами Царскосельской художественной премии 2009 за создание компакт-диска &laquo;Да здравствует муза!&raquo; Певец и композитор Олег Митяев и его супруга актриса Марина Есипенко названы лауреатами Царскосельской художественной премии 2009 за создание компакт-диска &laquo;Да здравствует муза!&raquo;
Широкую популярность получили песни «В осеннем парке», «Француженка», «Давай с тобой поговорим», «Сестра милосердия» «Авиатор», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди! Скоро лето», «Лето &mdash; это маленькая жизнь», «Соседка» (в исполнении М. Шуфутинского) и др. На фото: певцы Лев Лещенко и Олег Митяев, 2016 год Широкую популярность получили песни «В осеннем парке», «Француженка», «Давай с тобой поговорим», «Сестра милосердия» «Авиатор», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди! Скоро лето», «Лето &mdash; это маленькая жизнь», «Соседка» (в исполнении М. Шуфутинского) и др. На фото: певцы Лев Лещенко и Олег Митяев, 2016 год
Олег Митяев &mdash; член Союза писателей России и народный артист Российской Федерации (2009) На фото: Олег Митяев во время выступления, 2016 год Олег Митяев &mdash; член Союза писателей России и народный артист Российской Федерации (2009) На фото: Олег Митяев во время выступления, 2016 год

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: Митяеву — 65

Классик авторской песни Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года в Челябинске — сегодня он празднует свое 65-летие. Уже в возрасте 22 лет музыкант стал лауреатом Ильменского бардовского фестиваля с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Записи артиста широко издавались с начала 90-х, а в конце десятилетия Митяев возглавил благотворительный фонд по поддержке культурных инициатив. Главные вехи жизни и карьеры Олега Митяева — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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