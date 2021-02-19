«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»: Митяеву — 65

Классик авторской песни Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года в Челябинске — сегодня он празднует свое 65-летие. Уже в возрасте 22 лет музыкант стал лауреатом Ильменского бардовского фестиваля с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Записи артиста широко издавались с начала 90-х, а в конце десятилетия Митяев возглавил благотворительный фонд по поддержке культурных инициатив. Главные вехи жизни и карьеры Олега Митяева — в фотогалерее «Газеты.Ru».