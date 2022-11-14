Скандальный уход из «Блестящих» и поздняя беременность. Ольге Орловой — 45

Экс-солистке «Блестящей» Ольге Орловой 13 ноября исолнилось 45 лет. Она была первой участницей культовой поп-группы, придя в нее в 1995 году.

Ольга Орлова (настоящая фамилия певицы — Носова) воспитывалась строгими родителями и даже не думала об эстрадной карьере, несмотря на прекрасные (с рождения) голос и слух. В детстве она хотела стать археологом, но по настоянию родителей поступила на экономиста.

В 2000-м году, узнав о беременности Орловой, продюсер «Блестящих» Андрей Грозный со скандалом уволил певицу. Она осталась без сольного репертуара и без прав на лучшие хиты группы. Единственный раз Орлова появлялась в составе коллектива в 2007 году на MTV Russian Music Awards.

В 2001-м Ольга Орлова выпустила первый сольник. После «Блестящих» она прерывала и восстанавливала музыкальную карьеру, работала в кино и театре, выступала в телешоу. До последних дней Жанны Фриске Орлова поддерживала ее и была рядом.

Сейчас Орлова уже не позиционирует себя как певицу. С 2021 года она счастлива в своем четвертом по счету браке с бизнесменом по имени Валерий и ждет от него ребенка. А параллельно с этим активно занимается зоозащитной деятельностью.