Отечественные фильмы, которые претендовали на «Оскар»

Фильмы-лауреаты премии «Оскар» от России хорошо известны на родине — картины «Война и мир», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» и советско-японский «Дерсу Узала» изучаются в киновузах и часто попадают в телепрограмму. Однако режиссеры из СССР и России еще двенадцать раз претендовали на награду американской киноакадемии, уступив конкурентам из других стран. Отечественные фильмы, которые претендовали на «Оскар» — в фотогалерее «Газеты.Ru».