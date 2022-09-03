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«Папиным дочкам» — 15 лет. Как сейчас выглядят звезды сериала

Первая серия «Папиных дочек» вышла на экраны 3 сентября 2007 года – ровно 15 лет назад. Оригинальный (что для тех лет было редкостью) ситком быстро полюбился зрителям, сумев продержаться аж 20 сезонов и 410 серий, а его звезд до сих пор ассоциируют с членами семьи Васнецовых и их близкими. В честь юбилея шоу «Газета.Ru» рассказывает о том, как изменились его главные действующие лица – и как сложились их судьбы.

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