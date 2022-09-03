03 сентября 2022, 17:45
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«Папиным дочкам» — 15 лет. Как сейчас выглядят звезды сериала
Первая серия «Папиных дочек» вышла на экраны 3 сентября 2007 года – ровно 15 лет назад. Оригинальный (что для тех лет было редкостью) ситком быстро полюбился зрителям, сумев продержаться аж 20 сезонов и 410 серий, а его звезд до сих пор ассоциируют с членами семьи Васнецовых и их близкими. В честь юбилея шоу «Газета.Ru» рассказывает о том, как изменились его главные действующие лица – и как сложились их судьбы.
Екатерина Старшова и Елизавета Арзамасова в ситкоме «Папины дочки» (2007) и в настоящее время
<b>Маша – Мирослава Карпович</b>
<br>Мирослава Карпович в «Папиных дочках» сыграла старшую сестру Машу – модную и легкомысленную сердцеедку. По сюжету ее героиня мечтает сделать карьеру в шоу-бизнесе и отличается любовью к розовому цвету, а также песням Сергея Лазарева. После окончания съемок в сериале актриса продолжила работать в кино, играть в театре — а еще по ходу последних сезонов появилась на обложке мужского журнала. При этом в последние годы ее чаще обсуждали не из-за новых ролей, а благодаря различным слухам о романе с коллегой Павлом Прилучным. В этом августе звезда «Мажора» женился, но не на Мирославе – его супругой стала Зепюр Брутян.
<b>Даша – Анастасия Сиваева</b>
<br>За множественные сезоны «Папиных дочек» героиня Анастасии Сиваевой претерпела кардинальное преображение — из мрачной готессы в замужнюю женщину и маму. Как и ее персонаж-интроверт, Сиваева не отличается показушностью и не афиширует личную жизнь. Кроме того, неожиданно для поклонников она приостановила свою актерскую деятельность и не появляется на светских мероприятиях. В последние годы актриса много путешествовала по всему миру.
<b>Женя — Дарья Мельникова</b>
<br>Дебютная роль обаятельной пацанки Жени в «Папиных дочках» принесла Дарье Мельниковой не только известность, но и открыла двери в мир большого кино. После съемок в сериале актриса исполнила главные роли в «Стальной бабочке» и «Соври мне правду», а ее партнерами по площадке были Дарья Мороз, Павел Прилучный, Филипп Янковский, Сергей Гармаш и другие коллеги. Кроме того, Мельникова успела не раз стать героиней глянцевых обложек, в том числе снявшись в откровенной фотосессии для мужского журнала. В настоящее время актриса играет на сцене театра им. Ермоловой и «Современника», часто появляется в различных фильмах и сериалах, а также воспитывает детей от брака с коллегой Артуром Смольяниновым.
<b>Пуговка — Екатерина Старшова</b>
<br>Екатерина Старшова, сыгравшая самую младшую сестренку Полину, которую в семье ласково прозвали «Пуговкой», покорила зрителей своей непосредственностью и артистичностью. Помимо съемок в «Папиных дочках», Старшова активно занималась фигурным катанием, снималась в рекламных роликах и телешоу. Однако вопреки ожиданию поклонников, она не пошла по актерской стезе, поступив на медицинский факультет в МГУ им. Ломоносова. Недавно Старшова призналась, что ее до сих пор часто узнают на улице – и некоторые из поклонников бестактно нарушают личные границы, что девушку раздражает.
<b>Галина Сергеевна — Елизавета Арзамасова</b>
<br>Елизавета Арзамасова впервые появилась на экране еще в совсем детском возрасте (в шесть лет), но всенародную любовь ей принесла именно роль рассудительной девочки-вундеркинда, к которой даже в семье обращаются исключительно по имени-отчеству. В отличие от героини актриса любит подчеркивать свою женственность, зачастую, как считают поклонники, появляясь в образе «тургеневской барышни». Елизавета продолжает сниматься в кино, играть в театре и периодически выступать в развлекательных шоу. Во время участия в одном из таких проектов она познакомилась с будущим мужем — фигуристом и тренером Ильей Авербухом, в браке с которым у них родился сын. Несмотря на разницу в возрасте в более чем 20 лет, между партнерами, по словам Арзамасовой, царит полное понимание и гармония.
<b>Папа — Андрей Леонов</b>
<br>Образ мягкого и любящего отца Сергея Васнецова, воспитывающего пятерых очень разных дочерей, исполнил Андрей Леонов. По сюжету его герой, от которого ушла жена, работает психотерапевтом, пытающимся решить семейные проблемы чужих людей. Несмотря на популярность сериала, Леонов позднее покинул проект из-за занятости, вернувшись лишь в заключительных эпизодах. Ныне актер, сын Евгения Леонова, продолжает сниматься в кино и воспитывать детей и внуков.
<b>Мама – Нонна Гришаева</b>
<br>После того как сериал покинул Леонов, продюсеры пригласили в проект Нонну Гришаеву, которая исполнила роль вернувшейся после долгого отсутствия мамы девочек. По синопсису она пытается наладить контакт с детьми, а уже впоследствии становится им действительно близким человеком. Сейчас Гришаева — одна из главных звезд проекта до его старта — не только продолжает сниматься в кино и участвовать в различных шоу, но также является руководителем актерского курса на факультете эстрады ГИТИСа.
<b>Илья Полежайкин — Михаил Казаков</b>
<br>Еще одним ярким персонажем сериала стал сильный, но добрый двоечник Илья Полежайкин в исполнении Михаила Казакова. Согласно сюжету, когда сдавшая экстерном программу Галина Сергеевна приходит в старшие классы, Полежайкин защищает ее от нападок одноклассников, провожает до дома и вообще — «перевоспитывается». Впоследствии их приятельские отношения перерастают в романтические.
Жизнь самого актера сложилась непросто. Так, в 2005 году он вступился за свою знакомую и не рассчитал силы — в итоге юношу судили по подозрению в убийстве, но реальный срок не дали. Еще по ходу съемок в ситкоме он женился, в браке у него родился сын. В кино он практически не снимается.
Несколько лет назад с артистом произошло несчастье – он упал с высоты, в результате чего получил серьезные травмы и был вынужден некоторое время провести в инвалидном кресле.