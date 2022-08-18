«Когда танцуешь, все кажется не таким уж плохим». 70 лет со дня рождения Патрика Суэйзи

Патрик Суэйзи — американский актер, танцор, певец и автор песен. На его счету более 40 ролей в кино, 11 номинаций и семь премий. 18 августа ему исполнилось бы 70 лет.

Суэйзи с детства занимался музыкой и танцами, играл в школьном театре. В 1972 году Патрик переехал в Нью-Йорк, а уже через год он играл в популярном мюзикле «Бриолин» на Бродвее. Его дебют в кино состоялся в 1979 году, однако настоящая слава обрушилась на актера с выходом в 1987 году фильма «Грязные танцы» о любви двух молодых людей из разных социальных слоев.

Танцы были важнейшей частью его жизни, а сам Суэйзи не раз демонстрировал свой талант танцора в фильмах. «В какой-то момент я понял, что танец спасает меня от депрессии. Когда танцуешь, все кажется не таким уж плохим», — признавался Суэйзи.

Актер известен по фильмам «Привидение», «Изгои» и «Придорожная закусочная», а картина «На гребне волны» (1991) закрепила за ним статус секс-символа. В том же году журнал People признал Суэйзи «самым сексуальным из ныне живущих мужчин».

Актер скончался 14 сентября 2009 года после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.