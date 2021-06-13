Патриотизм, «Последний герой», рехаб: Дане Борисовой — 45

Телеведущая Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в белорусском городе Мозырь, в детстве переехала в Норильск. В школьные годы она несколько лет вела молодежную передачу в Норильской ГТРК. Борисова не окончила факультет журналистики МГУ, бросив его на втором курсе. Выиграв конкурс, в 1993 году она начал вести передачу «Армейский магазин» и мгновенно стала телезвездой и секс-символом для военнослужащих. За свою работу она получила почетную грамоту Министерства обороны Российской Федерации «За успехи в деле патриотической пропаганды».



Также Борисова вела шоу «Город женщин» на Первом канале, хит-парад «Золотой граммофон», «Принцип домино», «Сегодня утром» на НТВ и другие. В 2019 году она с Сергеем Никифоровым начала вести авторскую программу «Без марафета» на YouTube.



Кроме того, Борисова снялась для журнала «Плейбой», участвовала в шоу «Последний герой» и появилась в нескольких фильмах. А в 2017 году Андрей Малахов организовал полугодичный курс в тайской клинике для лечения Борисовой от алкогольной и наркотической зависимости, с которой продолжает вести войну и по сей день. У ведущей есть дочь Полина 2007 года рождения.