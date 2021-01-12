Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле на творческом вечере в честь 80-летнея Паулса в Москве, 2016 год Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле на творческом вечере в честь 80-летнея Паулса в Москве, 2016 год
Композитор Раймонд Паулс и Дед Мороз, 1986 год Композитор Раймонд Паулс и Дед Мороз, 1986 год
Поэт-песенник Илья Резник, певица Алла Пугачева и композитор Раймонд Паулс во время творческого вечера Паулса в театре Эстрады, 1982 год Поэт-песенник Илья Резник, певица Алла Пугачева и композитор Раймонд Паулс во время творческого вечера Паулса в театре Эстрады, 1982 год
Композитор Раймонд Паулс во время игры на аккордеоне, 1985 год Композитор Раймонд Паулс во время игры на аккордеоне, 1985 год
Композитор Раймонд Паулс и певица Алла Пугачева, 1986 год Композитор Раймонд Паулс и певица Алла Пугачева, 1986 год
Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс около здания комитета, 1989 год Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс около здания комитета, 1989 год
Композитор Раймонд Паулс, певица Алла Пугачева и продюсер Игорь Крутой на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки &laquo;Новая волна&raquo;, 2009 год Композитор Раймонд Паулс, певица Алла Пугачева и продюсер Игорь Крутой на открытии Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки &laquo;Новая волна&raquo;, 2009 год
Композитор Раймонд Паулс с женой Светланой на прогулке в пригороде Риги, 1985 год Композитор Раймонд Паулс с женой Светланой на прогулке в пригороде Риги, 1985 год
Композитор Раймонд Паулс во время работы Съезда народных депутатов СССР, 1989 год Композитор Раймонд Паулс во время работы Съезда народных депутатов СССР, 1989 год
Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс с участниками детского хора &laquo;Кукушечка&raquo;, 1989 год Композитор и председатель Государственного комитета Латвийской ССР по культуре Раймонд Паулс с участниками детского хора &laquo;Кукушечка&raquo;, 1989 год
Композитор Раймонд Паулс во время репетиции с джазовым коллективом &laquo;Диапазон&raquo;, 1984 год Композитор Раймонд Паулс во время репетиции с джазовым коллективом &laquo;Диапазон&raquo;, 1984 год
Композитор и депутат Верховного Совета Латвийской ССР Раймонд Паулс во время встречи с избирателями, 1985 год Композитор и депутат Верховного Совета Латвийской ССР Раймонд Паулс во время встречи с избирателями, 1985 год
Композитор Раймонд Паулс, 1981 год Композитор Раймонд Паулс, 1981 год
Композитор Раймонд Паулс и актриса Вероника Плотникова в сцене из музыкального спектакля &laquo;Соло для актрисы с оркестром&raquo;, 2003 год Композитор Раймонд Паулс и актриса Вероника Плотникова в сцене из музыкального спектакля &laquo;Соло для актрисы с оркестром&raquo;, 2003 год

«Миллион роз»: 85 лет Раймонду Паулсу

Латвийский композитор Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге в семье стеклодува и вышивальщицы жемчугом.

Будущий композитор с ранних лет занимался музыкой — после детского сада при музыкальном институте он поступил в школу при Латвийской консерватории. В 1958 году окончил музыкальную академию им. Я. Витола. В это же время Паулс часто выступал в составе эстрадных оркестров, играл джаз в ресторанах и писал музыку для театров. В 1964 году он занял должность художественного руководителя Рижского эстрадного оркестра Латвийской филармонии. В 1974 году его ансамбль «Модо» стал лауреатом Всесоюзного конкурса эстрадных артистов.

В 1979 года Паулс стал художественным руководителем музыкальных коллективов Латвийского телевидения и радио. В 1981 году прошел его первый авторский вечер в Москве, который вела певица Алла Пугачева. После этого Паулс стал чаще выступать в столице СССР, тексты на его музыку начали сочинять поэты Андрей Вознесенский, Михаил Танич, Илья Резник. Его песни «Миллион алых роз», «Маэстро», «Вернисаж», «Притяженье любви» становились всесоюзными хитами в исполнении Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других артистов. В 1986 году Паулс выступил с инициативой проведения первого музыкального конкурса «Юрмала». В 2002 году он вместе с композитором Игорем Крутым возродил фестиваль под названием «Новая волна».

В 2016 году Латвийское телевидение провело конкурс молодых талантов в честь 80-летнего юбилея композитора. В качестве награды победители могли выступить в специальных выпусках телепрограммы, где звучала только музыка Паулса.
Скопировать ссылку