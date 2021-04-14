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Актер и режиссер Петр Мамонов выступает со своим спектаклем &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, 2012 год Актер и режиссер Петр Мамонов выступает со своим спектаклем &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского, 2012 год
Советская рок-группа &laquo;Звуки Му&raquo;, созданная в начале 1980-х годов Петром Мамоновым (второй справа), 1988 год Советская рок-группа &laquo;Звуки Му&raquo;, созданная в начале 1980-х годов Петром Мамоновым (второй справа), 1988 год
Режиссер-постановщик фильма &laquo;Такси-блюз&raquo; Павел Лунгин (справа) беседует с исполнителем главной роли Петром Мамоновым. Картина получила Гран-при на фестивале в Каннах, 1990 год Режиссер-постановщик фильма &laquo;Такси-блюз&raquo; Павел Лунгин (справа) беседует с исполнителем главной роли Петром Мамоновым. Картина получила Гран-при на фестивале в Каннах, 1990 год
Сцена из спектакля-притчи &laquo;Лысый брюнет&raquo; по пьесе московского драматурга Д. Гинка в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. Артистка Л. Лушина в роли Женщины, артист Петр Мамонов в роли Лысого, 1991 год Сцена из спектакля-притчи &laquo;Лысый брюнет&raquo; по пьесе московского драматурга Д. Гинка в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. Артистка Л. Лушина в роли Женщины, артист Петр Мамонов в роли Лысого, 1991 год
Бывший вокалист рок-группы &laquo;Звуки Му&raquo; Петр Мамонов, 1991 год Бывший вокалист рок-группы &laquo;Звуки Му&raquo; Петр Мамонов, 1991 год
Актеры Олег Янковский (1944-2009) (митрополит Филипп, слева) и Петр Мамонов (Иван Грозный, справа) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина &laquo;Царь&raquo;. Съемки проходили в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря, 2008 год Актеры Олег Янковский (1944-2009) (митрополит Филипп, слева) и Петр Мамонов (Иван Грозный, справа) на съемочной площадке картины режиссера Павла Лунгина &laquo;Царь&raquo;. Съемки проходили в Суздале на территории Спасо-Евфимиева монастыря, 2008 год
Актер Петр Мамонов (Доктор) в кадре из фильма &laquo;Игла. Ремикс&raquo; режиссера Рашида Нугманова, 2010 год Актер Петр Мамонов (Доктор) в кадре из фильма &laquo;Игла. Ремикс&raquo; режиссера Рашида Нугманова, 2010 год
Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; в Драматическом театре им. К.С. Станиславского, 2012 год Актер, музыкант и поэт Петр Мамонов во время выступления в своем музыкальном спектакле &laquo;Дед Петр и зайцы&raquo; в Драматическом театре им. К.С. Станиславского, 2012 год
Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной премии Кандинского в кинотеатре &laquo;Ударник&raquo;, 2012 год Актер, музыкант Петр Мамонов во время выступления на церемонии награждения победителей национальной премии Кандинского в кинотеатре &laquo;Ударник&raquo;, 2012 год
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год Рок-музыкант и актер Петр Мамонов в собственной студии звукозаписи в своем частном доме в Подмосковье, 2017 год
Актеры Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин и Петр Мамонов (слева направо) перед началом пресс-конференции, посвященной выходу в прокат фильма режиссера Егора Баранова &laquo;Иерей-сан. Исповедь самурая&raquo;, 2015 год Актеры Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин и Петр Мамонов (слева направо) перед началом пресс-конференции, посвященной выходу в прокат фильма режиссера Егора Баранова &laquo;Иерей-сан. Исповедь самурая&raquo;, 2015 год

Петру Мамонову — 70

14 апреля исполняется 70 лет Петру Мамонову — основателю группы «Звуки Му», поэту, актеру и ныне проповеднику. Артист родился в том же дворе, где рос Владимир Высоцкий, — в Большом Каретном переулке. С детства проявлял интерес к музыке, однако в отличие от большинства сверстников предпочитал исполнять не точные, а, наоборот, максимально изувеченные кавер-версии хитов Led Zeppelin, The Rolling Stones и других монстров зарубежного рока.

Мамонов основал «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Новый московский ансамбль моментально получил признание благодаря неординарной музыке и эксцентричному лидеру.

Гастрольная жизнь проходила громко: участники много пили, путешествовали и даже записывались за рубежом. В конце 1980-х «Звуки Му» стали единственной группой, удостоившейся работы с легендарным продюсером Брайаном Ино. Помимо музыки, Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.

В середине 90-х Мамонов неожиданно для всех уехал в деревню, распустив «Звуки Му», чтобы читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году музыкант собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения незнайки».
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