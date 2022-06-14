Умер актер из «Магнолии» и «Роковой восьмерки» Филип Бейкер Холл

12 июня на 91-м году жизни умер американский актер Филип Бейкер Холл. О его смерти сообщил спортивный обозреватель Los Angeles Times Сэм Фармер – сосед Холла.

Филип окончил университет в родном Огайо, служил в армии и успел немного поработать учителем в средней школе. В 1961 году переехал в Нью-Йорк, где стал актером и играл в Бродвейских театрах.

В кино Холл наиболее известен ролями в фильмах «Ночи в стиле буги», «Час пик», «Магнолия», «Свой человек», «Брюс Всемогущий», «Догвилль» и «Ужас Амитивилля». Дважды он номинировался на премию Гильдии киноактеров США, а также на премии «Спутник» и «Независимый дух».

Впервые на киноэкране Холл появился в картине 1970 года «Трусы», а прославился в 1984-м ролью Ричарда Никсона в фильме-монологе Роберта Олтмена «Тайная честь». Всего фильмография актера насчитывает более 160 кинолент.