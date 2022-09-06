06 сентября 2022, 20:34
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«Покровские ворота» впервые покажут на большом экране. Интересные факты о фильме и актерах
8 сентября к юбилею Москвы в рамках спецпроекта «Мосфильм. Золотая коллекция в кино» в кинотеатрах по всей стране выйдет культовая комедия Михаила Козакова «Покровские ворота». На больших экранах покажут восстановленную версию картины в формате «4K».
Судьба у фильма была непростая: сценарий долго не запускали в работу, разрешили снимать только для телевидения, и даже когда картина уже была готова – длительное время не выпускали в телеэфир. На большом экране лента была лишь один раз показана для узкого круга. Накануне премьеры в кинотеатрах «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают основных персонажей картины и актеров, их воплотивших.
<b>Кадр из фильма «Покровские ворота»</b>
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Пьеса о нешуточных страстях, бурлящих в коммунальной квартире, была написана драматургом Леонидом Зориным по собственным воспоминаниям. Когда в 1940-е годы писатель приехал в Москву, он арендовал проходную комнату в коммуналке на Петровском бульваре. Там он и познакомился с прототипами своих персонажей. Когда уже писал повесть, чтобы не обидеть соседей, кое-что поменял в сюжете, например, Петровский бульвар — на Покровские ворота, квартирную хозяйку – на тетушку, а время действия перенес на 10 лет вперед, в знаменитую хрущевскую оттепель.
<b>Михаил Козаков в фильме «Покровские ворота»</b>
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В 1974 году в Театре на Малой Бронной Михаил Козаков дебютировал как режиссер, поставив спектакль «Покровские ворота». Покинув театр в 1981 году, Козаков попросил снять «Покровские ворота» с репертуара. Тогда и возникла идея сделать одноименный фильм. Но на киностудии не захотели снимать ленту о хрущевской оттепели: вспоминать этот период в брежневские времена было не принято. Руководитель Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов «Мосфильма» Георгий Данелия предложил Козакову снять фильм для телевидения: это позволяло сделать картину двухсерийной, тем самым сохранив настроение и дух пьесы.
<b>Олег Меньшиков в фильме «Покровские ворота»</b>
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Леонид Зорин писал Костика с себя самого. Что неудивительно, учитывая автобиографичность событий фильма. Поэтому, несмотря на то, что он никогда не давал рекомендаций режиссерам по выбору актеров, кандидатура на роль Костика была для него очень важна. Для Козакова поиск главного героя тоже оказался непростым – он пересмотрел почти 20 претендентов, даже пробовал собственного сына, но никто его не устроил. Пригласить Меньшикова посоветовала режиссеру супруга, до этого видевшая актера в кино. Когда Олег Меньшиков пришел на пробы, сомнений у Козакова и Зорина не осталось – главный герой найден.
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Сам Олег Евгеньевич долгое время считал, что играл молодого Казакова, а не Зорина, – ведь именно режиссер исполняет роль уже повзрослевшего Костика в финале фильма.
<b>Инна Ульянова в фильме «Покровские ворота»</b>
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Первоначально на роль Маргариты Павловны хотели взять Наталью Гундареву. Но затем режиссеру пришла идея, что обитателей коммуналки должны исполнять неименитые актеры. Так в фильме появилась Инна Ульянова, до этого известная только по роли подвыпившей дамы в фильме «Семнадцать мгновений весны». Ульянова была очень благодарна Козакову за то, что он пригласил ее на роль Маргариты Павловны, и даже подарила ему медаль «За спасение утопающих», так как считала, что он спас ее карьеру.
<b>Виктор Борцов в фильме «Покровские ворота»</b>
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На роль Саввы Игнатьевича тоже первоначально планировался известный актер, а именно – Никита Михалков. Но ему не понравился сценарий. И когда было решено, что в коммуналке лучше будут смотреться малоизвестные актеры, роль отдали Виктору Борцову. «Алес гемахт», «Щас я вам покажу, где здесь хунд беграбен, то есть где собака зарыта!», «Натюрлих» – сегодня эти выражения героя ушли в народ. А ведь первоначально киноначальство посчитало роль Саввы искажением образа советского воина. Немецкие выражения были удалены из картины. Но с приходом перестройки их, а также песню «Розамунда» в картину вернули.
<b>Леонид Броневой в фильме «Покровские ворота»</b>
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А вот Леонид Броневой на тот момент уже был известным актером. Он снялся в роли Мюллера в знаменитом сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Кстати, там же сыграла небольшую, но запоминающуюся роль и Инна Ульянова. Роль в «Покровских воротах» Броневой особенно полюбил за то, что ему достался такой непохожий на Мюллера образ.
<b>Татьяна Догилева в фильме «Покровские ворота»</b>
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Татьяна Догилева в картине исполнила роль спортсменки Светы, что довольно близко к биографии самой артистки – в юности, до того как попасть в студию при Центральном телевидении, Татьяна активно занималась спортом, в частности, художественной гимнастикой. И даже получила второй разряд в этом виде спорта.
<b>Софья Пилявская в фильме «Покровские ворота»</b>
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Софья Пилявская была приглашена в картину еще до утверждения сценария – Михаил Козаков был давним поклонником актрисы и видел в этой роли только ее. Обычно на предложения сниматься в кино актриса отвечала отказом, но у Козакова она работать согласилась. Режиссер был уверен, что картину скоро запустят. Однако больше года ему приходилось несколько раз переписывать сценарий, чтобы удовлетворить руководство. Когда об этом узнала Пилявская, она пошла на прием к председателю Гостелерадио Сергею Лапину, чтобы закончить длительную эпопею с запуском фильма. После встречи с актрисой Лапин дал добро.
<b>Леонид Броневой и Олег Меньшиков в фильме «Покровские ворота»</b>
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Фильм неоднократно «резали», удаляя из него фрагменты и фразы, которые казались идеологически сомнительными руководству. В частности, во время антиалкогольной кампании из картины убрали все намеки на пьянство Велюрова. В том числе знаменитую фразу «А кто не пьет? Назови!» и сцену с пьяным Велюровым, которая длилась около трех минут.
<b>Валентина Воилкова в фильме «Покровские ворота»</b>
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В пьесе возлюбленную Костика, которую он изначально видит как мираж, а потом встречает в реальной жизни, звали Алевтина. Но в фильме Козаков назвал героиню Маргаритой – именно такое имя носила супруга самого Зорина. Кроме того, это давало возможность обыграть имена двух женщин – возлюбленной Костика Риты и бывшей супруги Хоботова Маргариты Павловны, и к этому приему режиссер в фильме прибегнул не раз.
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Кстати, по сюжету Рита должна была кататься на коньках, чего актриса Валентина Воилкова делать не умела. Во время съемок ее поддерживали четыре человека.
<b>Елена Коренева и Анатолий Равикович в фильме «Покровские ворота»</b>
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Елене Кореневой, исполнительнице роли медсестры Людочки, сценарий изначально не понравился – сюжет показался слишком опереточным, а героиня чересчур наивной. В итоге принять участие в фильме ее уговорила мама – на тот момент второй режиссер картины. Но почти сразу же после съемок актриса вышла замуж и уехала в США, что также затруднило выход фильма на экраны.
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Анатолий Равикович считал ситуацию своего героя несколько надуманной. Он впоследствии сожалел, что режиссер не позволил на площадке сыграть другого Хоботова, не дал привнести в картину свои актерские идеи. Равикович считал, что его Хоботов смог бы постоять за себя, но Козаков настоял на собственной трактовке образа.
<b>Евгений Моргунов в фильме «Покровские ворота»</b>
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Евгений Моргунов, сыгравший поэта, автора куплетов и соавтора Велюрова, считал этот образ лучшей своей ролью. Игра на рояле в картине – это практически импровизация актера. Моргунов был большим любителем классической музыки, обожал произведения Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, а также американского музыканта Поля Робсона. Не зная нотной грамоты, он мог подбирать произведения на слух. Однажды его игру оценил Дмитрий Шостакович, который даже написал для него рекомендательное письмо. Но актер им так и не воспользовался.
<b>Марина Дюжева в фильме «Покровские ворота»</b>
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Фраза «Я вся такая внезапная», произносимая героиней Марины Дюжевой, стала крылатой. Как вспоминает актриса, Козаков поставил перед ней задачу: «сыграть [женщину низкой социальной ответственности]... по-монастырски». В итоге Дюжева сразу поняла, что от нее требуется, и на съемки легендарного эпизода ушло всего половина рабочей смены – очень немного
<b>Леонид Броневой и Олег Меньшиков в фильме «Покровские ворота»</b>
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В «Актерской книге» Козаков писал, что поэт и переводчик Давид Самойлов прислал ему письмо со стихотворением, посвященным «Покровским воротам». Там есть такие строки: <br>
«В этом фильме атмосфера<br>
Непредвиденных потерь.<br>
В нем живется не так серо,<br>
Как живется нам теперь.<br>
В этом фильме перспектива,<br>
Та, которой нынче нет.<br>
Есть в нем подлинность мотива,<br>
Точность времени примет».