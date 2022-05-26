Умер актер из «Славных парней» Рэй Лиотта

26 мая стало известно о смерти американского актера Рэя Лиотты. Ему было 67 лет. Артист скончался в Доминиканской республике, где он находился на съемках нового фильма «Опасные воды».

Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990). Кроме того, он сыграл в таких картинах, как «Ганнибал», «Кокаин», «Сердцеедки», «Револьвер» и др.

Лиотта также озвучивал главного персонажа игры «GTA: Vice City», а в 2005 году был удостоен премии «Эмми» как лучший приглашенный актер в сериале «Скорая помощь». Один из последних фильмов с его участием — «Множественные святые Ньюарка».

О жизни и творчестве Рэя Лиотты — в фотогалерее «Газеты.Ru».