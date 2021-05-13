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<b>«Кольцо Нибелунгов» (2004)</b> <br><br> В 2004 году Роберт Паттинсон дебютировал на телевидении в проекте «Кольцо Нибелунгов», основанном на средневековой поэме &laquo;Песнь о Нибелунгах&raquo; о Зигфриде, герое-драконоборце. 17-летний Паттинсон сыграл Гизельхера &mdash; младшего брата принцессы Кримхильды и короля Гюнтера. Фильм снимался специально для немецкой аудитории. <b>«Кольцо Нибелунгов» (2004)</b> <br><br> В 2004 году Роберт Паттинсон дебютировал на телевидении в проекте «Кольцо Нибелунгов», основанном на средневековой поэме &laquo;Песнь о Нибелунгах&raquo; о Зигфриде, герое-драконоборце. 17-летний Паттинсон сыграл Гизельхера &mdash; младшего брата принцессы Кримхильды и короля Гюнтера. Фильм снимался специально для немецкой аудитории.
<b>«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)</b> <br> Первый актерский триумф &mdash; роль Седрика Диггори в четвертой части франшизы о Гарри Поттере &laquo;Кубок Огня&raquo;. В нем Паттинсон сыграл капитана команды по квиддичу, который уводит у Поттера девушку Чжоу Чанг. <b>«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)</b> <br> Первый актерский триумф &mdash; роль Седрика Диггори в четвертой части франшизы о Гарри Поттере &laquo;Кубок Огня&raquo;. В нем Паттинсон сыграл капитана команды по квиддичу, который уводит у Поттера девушку Чжоу Чанг.
<b>«Отголоски прошлого» (2008)</b> <br> «Отголоски прошлого» вышла на экраны параллельно с &laquo;Сумерками&raquo;. Это биографический фильм о молодости Сальвадора Дали (Паттинсон), его дружбе с испанским поэтом Федерико Гарсиа Лорка (Хавьер Бельтран) и сотрудничестве с режиссером Луисом Бунюэлем (Мэттью Макналти). <b>«Отголоски прошлого» (2008)</b> <br> «Отголоски прошлого» вышла на экраны параллельно с &laquo;Сумерками&raquo;. Это биографический фильм о молодости Сальвадора Дали (Паттинсон), его дружбе с испанским поэтом Федерико Гарсиа Лорка (Хавьер Бельтран) и сотрудничестве с режиссером Луисом Бунюэлем (Мэттью Макналти).
<b>«Сумерки» (2008)</b> <br> В «Сумерках» Паттинсон исполнил роль вампира Эдварда Каллена &mdash; пожалуй, главного романтического героя поколения. С партнершей по съемкам &mdash; Кристен Стюарт &mdash; актер встречался четыре года. <b>«Сумерки» (2008)</b> <br> В «Сумерках» Паттинсон исполнил роль вампира Эдварда Каллена &mdash; пожалуй, главного романтического героя поколения. С партнершей по съемкам &mdash; Кристен Стюарт &mdash; актер встречался четыре года.
<b>Кадр из фильма «Помни меня» (2010)</b> <br> В 2010 году актер снялся в сентиментальной мелодраме «Помни меня». Действие картины происходит в Нью-Йорке на фоне теракта 11 сентября 2001 года. По сюжету герой Паттинсона влюбляется в девушку по имени Элли и параллельно пытается восстановить отношения со своим отцом. Лента провалилась в прокате. <b>Кадр из фильма «Помни меня» (2010)</b> <br> В 2010 году актер снялся в сентиментальной мелодраме «Помни меня». Действие картины происходит в Нью-Йорке на фоне теракта 11 сентября 2001 года. По сюжету герой Паттинсона влюбляется в девушку по имени Элли и параллельно пытается восстановить отношения со своим отцом. Лента провалилась в прокате.
<b>«Воды слонам!» (2011)</b> <br> Следующей стала мелодрама Фрэнсиса Лоуренса «Воды слонам!». В нем герой Паттинсона &mdash; поляк Якоб Янковски &mdash; попадает в бродячий цирк времен Великой депрессии и влюбляется в дрессировщицу Марлен (Риз Уизерспун). <b>«Воды слонам!» (2011)</b> <br> Следующей стала мелодрама Фрэнсиса Лоуренса «Воды слонам!». В нем герой Паттинсона &mdash; поляк Якоб Янковски &mdash; попадает в бродячий цирк времен Великой депрессии и влюбляется в дрессировщицу Марлен (Риз Уизерспун).
<b>«Милый друг» (2012)</b> <br> Очередная попытка актера отойти от имиджа страдающего вампира. Герой Паттинсона, отставной военный из сельской провинции, внедряется в чуждый мир парижского высшего общества. В ленте мощный актерский состав: Ума Турман, Кристин Скотт Томас, Кристина Риччи и Филип Гленистер. <b>«Милый друг» (2012)</b> <br> Очередная попытка актера отойти от имиджа страдающего вампира. Герой Паттинсона, отставной военный из сельской провинции, внедряется в чуждый мир парижского высшего общества. В ленте мощный актерский состав: Ума Турман, Кристин Скотт Томас, Кристина Риччи и Филип Гленистер.
<b>«Маяк» (2019)</b> <br> Одна из самых сложных работ в арсенале Паттинсона &mdash; черно-белый хоррор &laquo;Маяк&raquo;. Артхаусный фильм рассказывает, как двое смотрителей маяка (Паттинсон и Уиллем Дефо) теряют связь с внешним миром и постепенно сходят с ума. <b>«Маяк» (2019)</b> <br> Одна из самых сложных работ в арсенале Паттинсона &mdash; черно-белый хоррор &laquo;Маяк&raquo;. Артхаусный фильм рассказывает, как двое смотрителей маяка (Паттинсон и Уиллем Дефо) теряют связь с внешним миром и постепенно сходят с ума.
<b>«Довод» (2020)</b> <br> В 2020 году на экраны вышел &laquo;Довод&raquo; &mdash; шпионский триллер Кристофера Нолана. Партнером Паттинсона стал Джон Дэвид Вашингтон. <b>«Довод» (2020)</b> <br> В 2020 году на экраны вышел &laquo;Довод&raquo; &mdash; шпионский триллер Кристофера Нолана. Партнером Паттинсона стал Джон Дэвид Вашингтон.
<b>«Бэтмен» (2022)</b> <br> «Бэтмен» Мэтта Ривза &mdash; один из самых ожидаемых проектов, перенесенных на 2022 год из-за пандемии. В нем Паттинсон сыграл Брюса Уэйна. По словам актера, он пытался создать неоднозначного персонажа и &laquo;научиться лучше изображать двусмысленность&raquo;. <b>«Бэтмен» (2022)</b> <br> «Бэтмен» Мэтта Ривза &mdash; один из самых ожидаемых проектов, перенесенных на 2022 год из-за пандемии. В нем Паттинсон сыграл Брюса Уэйна. По словам актера, он пытался создать неоднозначного персонажа и &laquo;научиться лучше изображать двусмысленность&raquo;.

От «Сумерек» до «Маяка»: лучшие роли Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон родился в Лондоне в семье бизнесмена и модели. Он рос застенчивым ребенком — для борьбы с этим мама решила записать его в театральную студию. Параллельно будущий актер снимался для глянца, но ни модельный бизнес, ни театр его не привлекали. В итоге Паттинсон заинтересовался телевидением: его дебютом стала второстепенная роль в многосерийном фильме «Кольцо Нибелунгов». Первый успех пришел к актеру после саги «Гарри Поттера и Кубок Огня», где он сыграл Седрика Диггори, ученика «Гриффиндора». В следующей картине Паттинсон уже снимался в главной роли. В «Преследователе Тоби Джагга» молодой актер предстал в образе военного летчика, прикованного к инвалидному креслу. В 2008 году Паттинсон сыграл Эдварда Каллена в первых «Сумерках» — и образ вампира стал его визитной карточкой.

Последними работами Паттинсона на данный момент стали «Маяк», «Король», в котором актер перевоплотился во французского принца, а также фильмы «Довод», «Дьявол всегда здесь» и «Бэтмен» Мэтта Ривза, премьера которого запланирована на 2022 год.

Об этих и других проектах с Паттинсоном, которому 13 мая исполнилось 35 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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