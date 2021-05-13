От «Сумерек» до «Маяка»: лучшие роли Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон родился в Лондоне в семье бизнесмена и модели. Он рос застенчивым ребенком — для борьбы с этим мама решила записать его в театральную студию. Параллельно будущий актер снимался для глянца, но ни модельный бизнес, ни театр его не привлекали. В итоге Паттинсон заинтересовался телевидением: его дебютом стала второстепенная роль в многосерийном фильме «Кольцо Нибелунгов». Первый успех пришел к актеру после саги «Гарри Поттера и Кубок Огня», где он сыграл Седрика Диггори, ученика «Гриффиндора». В следующей картине Паттинсон уже снимался в главной роли. В «Преследователе Тоби Джагга» молодой актер предстал в образе военного летчика, прикованного к инвалидному креслу. В 2008 году Паттинсон сыграл Эдварда Каллена в первых «Сумерках» — и образ вампира стал его визитной карточкой.



Последними работами Паттинсона на данный момент стали «Маяк», «Король», в котором актер перевоплотился во французского принца, а также фильмы «Довод», «Дьявол всегда здесь» и «Бэтмен» Мэтта Ривза, премьера которого запланирована на 2022 год.



Об этих и других проектах с Паттинсоном, которому 13 мая исполнилось 35 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru».