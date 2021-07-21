21 июля 2021, 19:37 Фоторепортажи От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса

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Робин Маклорин Уильямс родился в Чикаго в 1951 году. Обучаться актерскому мастерству он начал еще в колледже, тогда же состоялся и его дебют на сцене — в мюзикле «Оливер!». В первой половине 1970-х Уильямс уехал в Нью-Йорк, где был принят в школу драматического искусства. Его партнерами по курсу были в будущем известные актеры, включая Кристофера Рива и Уильяма Херта. Параллельно с учебой артист активно развивал свою стендап-карьеру и уже в 1977-м впервые оказался на телевидении. В том же 1977 году Уильямс дебютировал на большом экране, снявшись в непримечательной роли в фильме «Могу ли я это сделать, пока очки не понадобились?».



В общей сложности на счету Робина Уильямса, жизнь которого оборвалась в августе 2014 года, более 100 ролей в различных проектах, пять «Золотых глобусов» и премия «Оскар». 21 июля, в день, когда актеру могло бы исполниться 70 лет, «Газета.Ru» вспоминает о главных ролях его великой карьеры.