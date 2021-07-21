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От «Москвы на Гудзоне» до «Общества мертвых поэтов»: главные роли Робина Уильямса

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<b>«Морк и Минди» (1978-1982)</b> <br><Br> Известность Уильямсу принес сериал «Морк и Минди», в&nbsp;котором он исполнил главную роль &mdash; человекоподобного инопланетянина Морка, прилетающего на&nbsp;Землю с&nbsp;целью изучения людей. Ситком продержался четыре сезона и был закрыт в&nbsp;1982 году по&nbsp;причине низких рейтингов. Самому актеру эта роль принесла первый в&nbsp;его карьере &laquo;Золотой глобус&raquo; (и еще одну номинацию). <b>«Морк и Минди» (1978-1982)</b> <br><Br> Известность Уильямсу принес сериал «Морк и Минди», в&nbsp;котором он исполнил главную роль &mdash; человекоподобного инопланетянина Морка, прилетающего на&nbsp;Землю с&nbsp;целью изучения людей. Ситком продержался четыре сезона и был закрыт в&nbsp;1982 году по&nbsp;причине низких рейтингов. Самому актеру эта роль принесла первый в&nbsp;его карьере &laquo;Золотой глобус&raquo; (и еще одну номинацию).
<b>&laquo;Москва на&nbsp;Гудзоне&raquo; (1984)</b> <br><Br> В&nbsp;комедийной мелодраме Пола Мазурски Уильямс сыграл саксофониста московского цирка Владимира Иванова, который во время зарубежных гастролей принимает решение не возвращаться на&nbsp;родину и остаться в&nbsp;США навсегда. Критики высоко оценили и эту работу актера, вновь номинировав его на&nbsp;&laquo;Глобус&raquo;. <b>&laquo;Москва на&nbsp;Гудзоне&raquo; (1984)</b> <br><Br> В&nbsp;комедийной мелодраме Пола Мазурски Уильямс сыграл саксофониста московского цирка Владимира Иванова, который во время зарубежных гастролей принимает решение не возвращаться на&nbsp;родину и остаться в&nbsp;США навсегда. Критики высоко оценили и эту работу актера, вновь номинировав его на&nbsp;&laquo;Глобус&raquo;.
<b>&laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; (1987)</b> <br><br> На&nbsp;момент старта съемок в&nbsp;комедийной драме &laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; Уильямс считался одним из&nbsp;самых многообещающих и талантливых актеров своего поколения, но роль диджея на&nbsp;военной радиостанции Сайгона все равно стало для&nbsp;него прорывной, полноценно открыв миру всю многогранность его комедии. Неудивительно, что именно этот проект принес Уильямсу первую номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также очередной &laquo;Золотой глобус&raquo;. <b>&laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; (1987)</b> <br><br> На&nbsp;момент старта съемок в&nbsp;комедийной драме &laquo;Доброе утро, Вьетнам&raquo; Уильямс считался одним из&nbsp;самых многообещающих и талантливых актеров своего поколения, но роль диджея на&nbsp;военной радиостанции Сайгона все равно стало для&nbsp;него прорывной, полноценно открыв миру всю многогранность его комедии. Неудивительно, что именно этот проект принес Уильямсу первую номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также очередной &laquo;Золотой глобус&raquo;.
<b>&laquo;Общество мертвых поэтов&raquo; (1989)</b> <br><br> Один из&nbsp;величайших фильмов в&nbsp;карьере Уильямса &mdash; если не самый. В&nbsp;драме, которая является завсегдатаем всевозможных маст-си-листов, актер сыграл учителя английского языка и литературы в&nbsp;консервативном американском колледже. По&nbsp;сюжету он посвящает своих учеников в&nbsp;тайну &laquo;Общества мертвых поэтов&raquo;, что помогает им открыть новых (и настоящих) себя. Сама лента была награждена &laquo;Оскаром&raquo; за&nbsp;сценарий, а Уильямс ограничился очередной номинацией. <b>&laquo;Общество мертвых поэтов&raquo; (1989)</b> <br><br> Один из&nbsp;величайших фильмов в&nbsp;карьере Уильямса &mdash; если не самый. В&nbsp;драме, которая является завсегдатаем всевозможных маст-си-листов, актер сыграл учителя английского языка и литературы в&nbsp;консервативном американском колледже. По&nbsp;сюжету он посвящает своих учеников в&nbsp;тайну &laquo;Общества мертвых поэтов&raquo;, что помогает им открыть новых (и настоящих) себя. Сама лента была награждена &laquo;Оскаром&raquo; за&nbsp;сценарий, а Уильямс ограничился очередной номинацией.
<b>&laquo;Пробуждение&raquo; (1990)</b> <br><br> Еще одна культовая роль актера. В&nbsp;&laquo;Пробуждении&raquo; Уильямс сыграл вместе с&nbsp;Робертом Де Ниро и в&nbsp;силу особенностей сценария отчасти остался в&nbsp;его тени. В&nbsp;центре &laquo;Пробуждения&raquo; &mdash; история взаимоотношений застенчивого врача-ученого в&nbsp;исполнении Уильямса и пациента, который возвращается к&nbsp;жизни после 30 лет обездвиженности. Роль последнего, соответственно, исполнил Де Ниро. <b>&laquo;Пробуждение&raquo; (1990)</b> <br><br> Еще одна культовая роль актера. В&nbsp;&laquo;Пробуждении&raquo; Уильямс сыграл вместе с&nbsp;Робертом Де Ниро и в&nbsp;силу особенностей сценария отчасти остался в&nbsp;его тени. В&nbsp;центре &laquo;Пробуждения&raquo; &mdash; история взаимоотношений застенчивого врача-ученого в&nbsp;исполнении Уильямса и пациента, который возвращается к&nbsp;жизни после 30 лет обездвиженности. Роль последнего, соответственно, исполнил Де Ниро.
<b>&laquo;Король-рыбак&raquo; (1991)</b> <br><br> В&nbsp;фильме Терри Гиллиама актер перевоплотился в&nbsp;бывшего профессора, а ныне сумасшедшего бродягу по&nbsp;имени Пэрри, жизнь которого меняется из-за одного неудачного эфира популярного радиоведущего: находясь под&nbsp;впечатлением от его программы, маньяк убивает нескольких человек, включая супругу Пэрри. Сам сюжет ленты построен вокруг легенды из&nbsp;цикла имени короля Артура. Роль в&nbsp;&laquo;Короле-рыбаке&raquo; принесла Уильямсу уже третью в&nbsp;его карьере номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также третий &laquo;Глобус&raquo;. <b>&laquo;Король-рыбак&raquo; (1991)</b> <br><br> В&nbsp;фильме Терри Гиллиама актер перевоплотился в&nbsp;бывшего профессора, а ныне сумасшедшего бродягу по&nbsp;имени Пэрри, жизнь которого меняется из-за одного неудачного эфира популярного радиоведущего: находясь под&nbsp;впечатлением от его программы, маньяк убивает нескольких человек, включая супругу Пэрри. Сам сюжет ленты построен вокруг легенды из&nbsp;цикла имени короля Артура. Роль в&nbsp;&laquo;Короле-рыбаке&raquo; принесла Уильямсу уже третью в&nbsp;его карьере номинацию на&nbsp;&laquo;Оскар&raquo;, а также третий &laquo;Глобус&raquo;.
<b>&laquo;Аладдин&raquo; (1992)</b> <br><br> Помимо непосредственно съемок в&nbsp;кино, Уильямс занимался и озвучанием мультфильмов. Его самой известной работой в&nbsp;этом жанре стал диснеевский &laquo;Аладдин&raquo;, в&nbsp;котором он озвучил главного героя. <b>&laquo;Аладдин&raquo; (1992)</b> <br><br> Помимо непосредственно съемок в&nbsp;кино, Уильямс занимался и озвучанием мультфильмов. Его самой известной работой в&nbsp;этом жанре стал диснеевский &laquo;Аладдин&raquo;, в&nbsp;котором он озвучил главного героя.
<b>&laquo;Миссис Даутфайр&raquo; (1993)</b> <br><Br> Последний (если не считать почетный приз Голливудской ассоциации иностранной прессы 2005 года) &laquo;Глобус&raquo; в&nbsp;карьере Уильямсу достался как раз за&nbsp;роль в&nbsp;умилительной комедии &laquo;Миссис Даутфайр&raquo;. Здесь он сыграл потерявшего семью и работу мужчину, который решает притвориться женщиной-няней, чтобы быть рядом со своими детьми. <b>&laquo;Миссис Даутфайр&raquo; (1993)</b> <br><Br> Последний (если не считать почетный приз Голливудской ассоциации иностранной прессы 2005 года) &laquo;Глобус&raquo; в&nbsp;карьере Уильямсу достался как раз за&nbsp;роль в&nbsp;умилительной комедии &laquo;Миссис Даутфайр&raquo;. Здесь он сыграл потерявшего семью и работу мужчину, который решает притвориться женщиной-няней, чтобы быть рядом со своими детьми.
<b>&laquo;Джуманджи&raquo; (1995)</b> <br><br> Классика семейного кино, которая остается максимально актуальной и спустя десятилетия после премьеры. В&nbsp;центре сюжета &laquo;Джуманджи&raquo; &mdash; волшебная настолка с&nbsp;немыслимыми для&nbsp;ее участников испытаниями, выполнять которые приходится не на&nbsp;игровом поле, а в&nbsp;реальной жизни. <b>&laquo;Джуманджи&raquo; (1995)</b> <br><br> Классика семейного кино, которая остается максимально актуальной и спустя десятилетия после премьеры. В&nbsp;центре сюжета &laquo;Джуманджи&raquo; &mdash; волшебная настолка с&nbsp;немыслимыми для&nbsp;ее участников испытаниями, выполнять которые приходится не на&nbsp;игровом поле, а в&nbsp;реальной жизни.
<b>&laquo;Умница Уилл Хантинг&raquo; (1997)</b> <br><br> Драма, написанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком (они же исполнили в&nbsp;проекте соглавные роли), наконец сделала Уильямса лауреатом самой престижной кинопремии мира. В&nbsp;ленте он сыграл профессора колледжа (и одновременно психолога), пытающегося поставить на&nbsp;путь истинный математического вундеркинда в&nbsp;исполнении Дэймона. <b>&laquo;Умница Уилл Хантинг&raquo; (1997)</b> <br><br> Драма, написанная Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком (они же исполнили в&nbsp;проекте соглавные роли), наконец сделала Уильямса лауреатом самой престижной кинопремии мира. В&nbsp;ленте он сыграл профессора колледжа (и одновременно психолога), пытающегося поставить на&nbsp;путь истинный математического вундеркинда в&nbsp;исполнении Дэймона.
<b>&laquo;Куда приводят мечты&raquo; (1998)</b> <br><Br> По&nbsp;словам самого Уильямса, фильм &laquo;Куда приводят мечты&raquo; был важен для&nbsp;него с&nbsp;точки зрения духовных поисков. Лента рассказывает историю людей, потерявших своих детей в&nbsp;автокатастрофе. <b>&laquo;Куда приводят мечты&raquo; (1998)</b> <br><Br> По&nbsp;словам самого Уильямса, фильм &laquo;Куда приводят мечты&raquo; был важен для&nbsp;него с&nbsp;точки зрения духовных поисков. Лента рассказывает историю людей, потерявших своих детей в&nbsp;автокатастрофе.
<b>&laquo;Двухсотлетний человек&raquo; (1999)</b> <br><br> «Двухсотлетний человек» был поставлен по&nbsp;одноименной повести Айзека Азимова. Уильямс здесь сыграл робота Эндрю, который вроде как должен выполнять сугубо домашнюю работу &mdash; а на&nbsp;деле становится полноправным членом купившей его семьи. <b>&laquo;Двухсотлетний человек&raquo; (1999)</b> <br><br> «Двухсотлетний человек» был поставлен по&nbsp;одноименной повести Айзека Азимова. Уильямс здесь сыграл робота Эндрю, который вроде как должен выполнять сугубо домашнюю работу &mdash; а на&nbsp;деле становится полноправным членом купившей его семьи.
<b>&laquo;Ночь в&nbsp;музее&raquo; (2006)</b> <br><br> Одна из&nbsp;последних популярных ролей Уильямса связана с&nbsp;франшизой о&nbsp;смотрителе музея в&nbsp;исполнении Бена Стиллера и его оживающих по&nbsp;ночам экспонатах. В&nbsp;семейной комедии Уильямс исполнил роль Теодора Рузвельта (точнее &mdash; его музейной вариации). <b>&laquo;Ночь в&nbsp;музее&raquo; (2006)</b> <br><br> Одна из&nbsp;последних популярных ролей Уильямса связана с&nbsp;франшизой о&nbsp;смотрителе музея в&nbsp;исполнении Бена Стиллера и его оживающих по&nbsp;ночам экспонатах. В&nbsp;семейной комедии Уильямс исполнил роль Теодора Рузвельта (точнее &mdash; его музейной вариации).
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Робин Маклорин Уильямс родился в Чикаго в 1951 году. Обучаться актерскому мастерству он начал еще в колледже, тогда же состоялся и его дебют на сцене — в мюзикле «Оливер!». В первой половине 1970-х Уильямс уехал в Нью-Йорк, где был принят в школу драматического искусства. Его партнерами по курсу были в будущем известные актеры, включая Кристофера Рива и Уильяма Херта. Параллельно с учебой артист активно развивал свою стендап-карьеру и уже в 1977-м впервые оказался на телевидении. В том же 1977 году Уильямс дебютировал на большом экране, снявшись в непримечательной роли в фильме «Могу ли я это сделать, пока очки не понадобились?».

В общей сложности на счету Робина Уильямса, жизнь которого оборвалась в августе 2014 года, более 100 ролей в различных проектах, пять «Золотых глобусов» и премия «Оскар». 21 июля, в день, когда актеру могло бы исполниться 70 лет, «Газета.Ru» вспоминает о главных ролях его великой карьеры.
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