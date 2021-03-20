Бэтвумен — 35

Руби Роуз родилась в 1986 году в австралийском Мельбурне. Первую известность она получила в качестве модели, затем продолжила успешной работой на телевидении, а в 2013-м дебютировала в кино, появившись в сериале «Уборщики» и фильме «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи. Позднее она снялась в популярном проекте Netflix «Оранжевый — хит сезона», а также сериале «Темная материя». В числе наиболее известных актерских работ Роуз — ее участие в телевизионных шоу, основанных на комиксах DC, в образе Бэтвумен. Она исполнила роль супергероини во «Флэше», «Супергерл», «Стреле», «Легендах завтрашнего дня», а также сольном шоу, стартовавшем в 2019 году. Правда, уже после первого сезона Руби, открытая лесбиянка, покинула проект на фоне критики за «излишне стереотипный» образ героини. Помимо сериалов, актриса снимается и в полнометражном кино: в ее фильмографии значатся такие проекты как «Три икса: Мировое господство», «Обитель зла: Последняя глава», «Джон Уик 2», «Идеальный голос 3», «Мег: Монстр глубины» и «Малышка с характером». 20 марта Руби Роуз исполняется 35 лет.