«Такси», «Леон» и проблемы с законом: чем известен Сами Насери

Актер Сами (Саид) Насери родился 2 июля 1961 года в Париже. Его мать — француженка, отец — выходец из Алжира. Актер рос вместе с шестью братьями и сестрами. Семья жила скромно, и в 16 лет Насери покинул школу ради случайных заработков. Среди них были съемки в массовках фильмов и сериалов. Тогда же он изменил свое имя на Сами. В 1995 году Насери снялся в фильме «Рай» Томы Жилу, впечатлил киносообщество и получил несколько наград. В фильме «Леон» Люка Бессона актер сыграл роль сотрудника спецназа. Через несколько лет Насери снова поработал с Бессоном в клипе «Nés sous la même étoile» («Рожденные под одной звездой») группы IAM. Затем он получил главную роль своей жизни — таксиста Даниэля в серии из пяти комедийных фильмов «Такси» Бессона.



Также актер снялся в картинах «Патриоты» (премия Каннского кинофестиваля в категории «Лучший актерский ансамбль»), «Девушки и ангелы», «Бригада по-французски», «Раскаяние», «Осиное гнездо», «Свободное падение», «Один за всех», «Второй шанс», «Краб» и других. Кроме того, он снимался в клипах, включая видео на песню Валерии «Поставь эту песню еще раз» (2018).



Из-за проблем с законом в карьере Насери были частые паузы. Его наказывали штрафами и короткими тюремными сроками за побои, оскорбления полицейских и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году за покушение на охранника клуба Насери приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). В 2018-м актер подрался в одном из баров Москвы. У Насери есть сын Джулиан 1995 года рождения. С 2005 года актер женат на актрисе Мари Гийяр. 2 июля Насери исполняется 60 лет.