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Сами Насери в культовой картине по сценарию Люка Бессона &laquo;Такси&raquo; (1998) Сами Насери в культовой картине по сценарию Люка Бессона &laquo;Такси&raquo; (1998)
В фильме &laquo;Леон&raquo; (1994) Сами Насери сыграл эпизодическую роль. Он появляется в крошечной роли сотрудника спецназа. Всего 10 дней на съемочной площадке, но этого хватило, чтобы впечатлить Люка Бессона. В итоге режиссер написал сценарий &laquo;Такси&raquo; специально под Насери. В фильме &laquo;Леон&raquo; (1994) Сами Насери сыграл эпизодическую роль. Он появляется в крошечной роли сотрудника спецназа. Всего 10 дней на съемочной площадке, но этого хватило, чтобы впечатлить Люка Бессона. В итоге режиссер написал сценарий &laquo;Такси&raquo; специально под Насери.
В далеком 2003-м году Сами Насери арестовали за то, что он избил водителя автомобиля на дороге. Актера оштрафовали на &euro;6 тысяч, он получил восемь месяцев тюрьмы условно. Правда, урок Сами так и не усвоил: уже через два года во время встречи в ресторане он напал на стилиста одной известной фирмы, после чего ему пришлось отсидеть уже реальные два месяца.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси 4» (2007) В далеком 2003-м году Сами Насери арестовали за то, что он избил водителя автомобиля на дороге. Актера оштрафовали на &euro;6 тысяч, он получил восемь месяцев тюрьмы условно. Правда, урок Сами так и не усвоил: уже через два года во время встречи в ресторане он напал на стилиста одной известной фирмы, после чего ему пришлось отсидеть уже реальные два месяца.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси 4» (2007)
Летом 2013-го года Сами подрался с двумя наркоторговцами на одной из парковок в центре Парижа. В результате скандальный актер попал в больницу с выбитыми зубами &mdash; на этот раз обошлось без тюрьмы.<br><br> На фото: Сами Насери и Фредерик Дифенталь в фильме «Такси 3» (2003) Летом 2013-го года Сами подрался с двумя наркоторговцами на одной из парковок в центре Парижа. В результате скандальный актер попал в больницу с выбитыми зубами &mdash; на этот раз обошлось без тюрьмы.<br><br> На фото: Сами Насери и Фредерик Дифенталь в фильме «Такси 3» (2003)
В 2007-м году Насери сел на три месяца (еще шесть он получил условно) после потасовки с охранниками ночного клуба &mdash; актер угрожал им ножом и оскорблял их. Кроме того, Сами обязали пройти трехлетний курс лечения от алкоголизма и наркомании. На том же слушании звезду &laquo;Такси&raquo; оштрафовали на &euro;5 тыс. за оскорбление полицейских, которых к нему приставили после предполагаемой попытки суицида.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси» (1998) В 2007-м году Насери сел на три месяца (еще шесть он получил условно) после потасовки с охранниками ночного клуба &mdash; актер угрожал им ножом и оскорблял их. Кроме того, Сами обязали пройти трехлетний курс лечения от алкоголизма и наркомании. На том же слушании звезду &laquo;Такси&raquo; оштрафовали на &euro;5 тыс. за оскорбление полицейских, которых к нему приставили после предполагаемой попытки суицида.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме «Такси» (1998)
Осенью 2008-го года в Париже Насери (случайно) сбил полицейскую &mdash; причем актер вел машину, будучи лишенным прав. К счастью, с женщиной не произошло ничего серьезного, поэтому Сами отделался очередным штрафом в размере &euro;7,5 тыс. и шестью месяцами тюрьмы строгого режима &mdash; а также очередным обязательным курсом лечения от алкоголизма.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме &laquo;Такси 2» (2000) Осенью 2008-го года в Париже Насери (случайно) сбил полицейскую &mdash; причем актер вел машину, будучи лишенным прав. К счастью, с женщиной не произошло ничего серьезного, поэтому Сами отделался очередным штрафом в размере &euro;7,5 тыс. и шестью месяцами тюрьмы строгого режима &mdash; а также очередным обязательным курсом лечения от алкоголизма.<br><br> На фото: Сами Насери в фильме &laquo;Такси 2» (2000)
В 2014-м году Насери несколько раз оказывался в полицейским участке из-за избиения своих бывших девушек, во время которых он угрожал им ножом.<br><br> На фото: Сами Насери и Марион Котийяр в фильме &laquo;Такси 2» (2000) В 2014-м году Насери несколько раз оказывался в полицейским участке из-за избиения своих бывших девушек, во время которых он угрожал им ножом.<br><br> На фото: Сами Насери и Марион Котийяр в фильме &laquo;Такси 2» (2000)
Жан-Поль Бельмондо и актер Сами Насери в Каннах, 2001 год Жан-Поль Бельмондо и актер Сами Насери в Каннах, 2001 год
Сами Насери с сыном Джулианом на премьере фильма &laquo;Чудо святой Анны&raquo; на кинофестивале в Довиле, 2008 год Сами Насери с сыном Джулианом на премьере фильма &laquo;Чудо святой Анны&raquo; на кинофестивале в Довиле, 2008 год
Кадр из фильма «Осиное гнездо» (2002) Кадр из фильма «Осиное гнездо» (2002)
Кадр из фильма «Раскаяние» (2002) Кадр из фильма «Раскаяние» (2002)
Кадр из фильма &laquo;Патриоты&raquo; (2006) Кадр из фильма &laquo;Патриоты&raquo; (2006)
Кадр из клипа певицы Валерии &laquo;Поставь эту песню еще раз&raquo; (2018) Кадр из клипа певицы Валерии &laquo;Поставь эту песню еще раз&raquo; (2018)
Французский актер Сами Насери на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, 19 апреля 2018 года Французский актер Сами Насери на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля, 19 апреля 2018 года

«Такси», «Леон» и проблемы с законом: чем известен Сами Насери

Актер Сами (Саид) Насери родился 2 июля 1961 года в Париже. Его мать — француженка, отец — выходец из Алжира. Актер рос вместе с шестью братьями и сестрами. Семья жила скромно, и в 16 лет Насери покинул школу ради случайных заработков. Среди них были съемки в массовках фильмов и сериалов. Тогда же он изменил свое имя на Сами. В 1995 году Насери снялся в фильме «Рай» Томы Жилу, впечатлил киносообщество и получил несколько наград. В фильме «Леон» Люка Бессона актер сыграл роль сотрудника спецназа. Через несколько лет Насери снова поработал с Бессоном в клипе «Nés sous la même étoile» («Рожденные под одной звездой») группы IAM. Затем он получил главную роль своей жизни — таксиста Даниэля в серии из пяти комедийных фильмов «Такси» Бессона.

Также актер снялся в картинах «Патриоты» (премия Каннского кинофестиваля в категории «Лучший актерский ансамбль»), «Девушки и ангелы», «Бригада по-французски», «Раскаяние», «Осиное гнездо», «Свободное падение», «Один за всех», «Второй шанс», «Краб» и других. Кроме того, он снимался в клипах, включая видео на песню Валерии «Поставь эту песню еще раз» (2018).

Из-за проблем с законом в карьере Насери были частые паузы. Его наказывали штрафами и короткими тюремными сроками за побои, оскорбления полицейских и вождение в нетрезвом виде. В 2007 году за покушение на охранника клуба Насери приговорили к девяти месяцам лишения свободы (шесть из них — условные). В 2018-м актер подрался в одном из баров Москвы. У Насери есть сын Джулиан 1995 года рождения. С 2005 года актер женат на актрисе Мари Гийяр. 2 июля Насери исполняется 60 лет.
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