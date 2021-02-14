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ФОТОРЕПОРТАЖ

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<b>Ирина Купченко и Василий Лановой</b> <br>Красавца Василия Ланового судьба связывала с самыми красивыми актрисами советского кино. Он был женат на Татьяне Самойловой, Тамаре Зябловой, ему приписывали даже увлечение балериной Галиной Улановой. Но истинное счастье, на всю оставшуюся жизнь, Лановой нашел в браке с Ириной Купченко &mdash; партнершей по сцене в театре им. Вахтангова. У них родились двое сыновей. <br>Самой известной картиной с участием Ланового и Купченко считается &laquo;Странная женщина&raquo; (1978). Фильм об успешной юрисконсульте, которая бросает работу, столицу и даже родного сына, чтобы поддерживать свою маму и помогать нуждающимся в помощи людям в провинциальном городке. Там же она встречает и свою любовь. Купченко и Лановой прожили вместе до самой кончины Василия Семеновича. Они тщательно оберегали свою личную жизни от вмешательства журналистов. На фото: Ирина Купченко и Василий Лановой на съемках фильма &laquo;Странная женщина&raquo; <b>Ирина Купченко и Василий Лановой</b> <br>Красавца Василия Ланового судьба связывала с самыми красивыми актрисами советского кино. Он был женат на Татьяне Самойловой, Тамаре Зябловой, ему приписывали даже увлечение балериной Галиной Улановой. Но истинное счастье, на всю оставшуюся жизнь, Лановой нашел в браке с Ириной Купченко &mdash; партнершей по сцене в театре им. Вахтангова. У них родились двое сыновей. <br>Самой известной картиной с участием Ланового и Купченко считается &laquo;Странная женщина&raquo; (1978). Фильм об успешной юрисконсульте, которая бросает работу, столицу и даже родного сына, чтобы поддерживать свою маму и помогать нуждающимся в помощи людям в провинциальном городке. Там же она встречает и свою любовь. Купченко и Лановой прожили вместе до самой кончины Василия Семеновича. Они тщательно оберегали свою личную жизни от вмешательства журналистов. На фото: Ирина Купченко и Василий Лановой на съемках фильма &laquo;Странная женщина&raquo;
<b>Евгения Глушенко и Александр Калягин</b> <br>Супруги познакомились на съемках фильма &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo; (1976), где как раз играли супружескую пару. К тому моменту Александр Калягин уже пережил трагедию. Его первая жена скончалась от рака, оставив ему на руках дочку Ксению. Поэтому для Калягина важно было найти не только спутницу жизни, но и мать своему ребенку. Первое свидание состоялось у них через год после съемок, да и то &mdash; это был просто поход в театр. Сближаться пара не торопилась. Они поженились в 1978 году &mdash; спустя два года после выхода &laquo;Неоконченной пьесы&hellip;&raquo;, когда к этому была готова дочь Калягина. А еще через два года у них родился общий сын Денис. Знаковая для супругов картина также принесла Калягину специальный приз жюри на Международном кинофестивале в колумбийской Картахене. <br>Они вместе также снялись в фильмах &laquo;В профиль и анфас&raquo; (1977) по произведениям Василия Шукшина и &laquo;Жизнь Клима Самгина&raquo; (1987) по роману Максима Горького. На фото: Евгения Глушенко и Александр Калягин в фильме &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo; <b>Евгения Глушенко и Александр Калягин</b> <br>Супруги познакомились на съемках фильма &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo; (1976), где как раз играли супружескую пару. К тому моменту Александр Калягин уже пережил трагедию. Его первая жена скончалась от рака, оставив ему на руках дочку Ксению. Поэтому для Калягина важно было найти не только спутницу жизни, но и мать своему ребенку. Первое свидание состоялось у них через год после съемок, да и то &mdash; это был просто поход в театр. Сближаться пара не торопилась. Они поженились в 1978 году &mdash; спустя два года после выхода &laquo;Неоконченной пьесы&hellip;&raquo;, когда к этому была готова дочь Калягина. А еще через два года у них родился общий сын Денис. Знаковая для супругов картина также принесла Калягину специальный приз жюри на Международном кинофестивале в колумбийской Картахене. <br>Они вместе также снялись в фильмах &laquo;В профиль и анфас&raquo; (1977) по произведениям Василия Шукшина и &laquo;Жизнь Клима Самгина&raquo; (1987) по роману Максима Горького. На фото: Евгения Глушенко и Александр Калягин в фильме &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo;
<b>Вера Алентова и Владимир Меньшов</b> <br>Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились и стали мужем и женой, когда были студентами школы-студии МХАТ. Причем самые большие надежды преподаватели возлагали именно на Алентову, а не на Меньшова. В 1969 у пары родилась дочь Юлия. В отношения супругов не всегда царила идиллия. Был в их жизни четырехлетний период, когда они просто не жили вместе, при этом официально не расторгая брак. Вновь супруги сошлись незадолго до начала съемок картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo; (1979), которая стала знаковой для обоих. <br>&laquo;Москва слезам не верит&raquo; стала первой совместной работой актрисы и режиссера. Во многом сценарий фильма повторил судьбу Меньшова и Алентовой &mdash; как и главная героиня, они хотели завоевать Москву, несмотря на трудности и преграды. Первоначально на роль Кати собирались взять Маргариту Терехову или Ирину Купченко, но они по тем или иным причинам отказались. Тогда Меньшов решил попробовать на главную роль свою жену. После выхода фильма 37-летняя Алентова стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино. А Владимиру &laquo;Москва слезам не верит&raquo; принесла &laquo;Оскар&raquo;. Впоследствии режиссер также снимал супругу в картинах &laquo;Ширли-Мырли&raquo; (1995) и &laquo;Зависть богов&raquo; (2000). <br>На фото: Вера Алентова и Владимир Меньшов на съемках фильма &laquo;Москва слезам не верит&raquo; <b>Вера Алентова и Владимир Меньшов</b> <br>Вера Алентова и Владимир Меньшов познакомились и стали мужем и женой, когда были студентами школы-студии МХАТ. Причем самые большие надежды преподаватели возлагали именно на Алентову, а не на Меньшова. В 1969 у пары родилась дочь Юлия. В отношения супругов не всегда царила идиллия. Был в их жизни четырехлетний период, когда они просто не жили вместе, при этом официально не расторгая брак. Вновь супруги сошлись незадолго до начала съемок картины &laquo;Москва слезам не верит&raquo; (1979), которая стала знаковой для обоих. <br>&laquo;Москва слезам не верит&raquo; стала первой совместной работой актрисы и режиссера. Во многом сценарий фильма повторил судьбу Меньшова и Алентовой &mdash; как и главная героиня, они хотели завоевать Москву, несмотря на трудности и преграды. Первоначально на роль Кати собирались взять Маргариту Терехову или Ирину Купченко, но они по тем или иным причинам отказались. Тогда Меньшов решил попробовать на главную роль свою жену. После выхода фильма 37-летняя Алентова стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино. А Владимиру &laquo;Москва слезам не верит&raquo; принесла &laquo;Оскар&raquo;. Впоследствии режиссер также снимал супругу в картинах &laquo;Ширли-Мырли&raquo; (1995) и &laquo;Зависть богов&raquo; (2000). <br>На фото: Вера Алентова и Владимир Меньшов на съемках фильма &laquo;Москва слезам не верит&raquo;
<b>Алла Ларионова и Николай Рыбников</b> <br>Звезда советского кино 1950&ndash;1960-х годов Николай Рыбников (&laquo;Высота&raquo;, &laquo;Весна на Заречной улице&raquo;, &laquo;Девчата&raquo;) влюбился в свою будущую жену еще во время учебы во ВГИКе. Но Алла Ларионова тоже довольно рано стала звездой &mdash; после выхода картин &laquo;Садко&raquo; (1952) и &laquo;Анна на шее&raquo; (1954) &mdash; и не сразу ответила ему взаимностью. Однако когда Ларионова, будучи беременной, ушла от отца своего будущего ребенка, актера Ивана Переверзева, Рыбников тут же сделал ей предложение. Для этого он даже специально приехал в Минск, где на тот момент Ларионова находилась на съемках фильма &laquo;Полесская легенда&raquo; (1957). Вскоре у Аллы родилась дочь Алена, потом появилась на свет и их общая с Рыбниковым дочь Ариша. Николай Рыбников души не чаял в обеих девочках. <br>Супруги вместе снялись в 14 картинах. Одна из самых известных &mdash; &laquo;Седьмое небо&raquo; (1971) о случайной встрече и последующих непростых отношениях бригадира Ивана Мазаева и москвички Ксаны. Поначалу главная героиня едет из столицы на далекую стройку за любимым, но постепенно шахтерская жизнь надоедает ей &mdash; и у пары начинаются сложности.&#8232; <br>Смерть мужа в 1990 году для Аллы Ларионовой стала тяжелым испытанием. Она даже разменяла квартиру, где все напоминало ей о супруге. Ларионова пережила Рыбникова на 10 лет. <br>На фото: Седьмое небо Алла Ларионова и Николай Рыбников в фильме &laquo;Седьмое небо&raquo; (1971) <b>Алла Ларионова и Николай Рыбников</b> <br>Звезда советского кино 1950&ndash;1960-х годов Николай Рыбников (&laquo;Высота&raquo;, &laquo;Весна на Заречной улице&raquo;, &laquo;Девчата&raquo;) влюбился в свою будущую жену еще во время учебы во ВГИКе. Но Алла Ларионова тоже довольно рано стала звездой &mdash; после выхода картин &laquo;Садко&raquo; (1952) и &laquo;Анна на шее&raquo; (1954) &mdash; и не сразу ответила ему взаимностью. Однако когда Ларионова, будучи беременной, ушла от отца своего будущего ребенка, актера Ивана Переверзева, Рыбников тут же сделал ей предложение. Для этого он даже специально приехал в Минск, где на тот момент Ларионова находилась на съемках фильма &laquo;Полесская легенда&raquo; (1957). Вскоре у Аллы родилась дочь Алена, потом появилась на свет и их общая с Рыбниковым дочь Ариша. Николай Рыбников души не чаял в обеих девочках. <br>Супруги вместе снялись в 14 картинах. Одна из самых известных &mdash; &laquo;Седьмое небо&raquo; (1971) о случайной встрече и последующих непростых отношениях бригадира Ивана Мазаева и москвички Ксаны. Поначалу главная героиня едет из столицы на далекую стройку за любимым, но постепенно шахтерская жизнь надоедает ей &mdash; и у пары начинаются сложности.&#8232; <br>Смерть мужа в 1990 году для Аллы Ларионовой стала тяжелым испытанием. Она даже разменяла квартиру, где все напоминало ей о супруге. Ларионова пережила Рыбникова на 10 лет. <br>На фото: Седьмое небо Алла Ларионова и Николай Рыбников в фильме &laquo;Седьмое небо&raquo; (1971)
<b>Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук</b> <br>Со своим будущим супругом Ирина Скобцева познакомилась еще в студенческие годы, когда обучалась в школе-студии МХАТ. Парой они стали во время съемок фильма &laquo;Отелло&raquo; (1955), а поженились в 1959 году. Воспитывали детей &mdash; Федора и Алену. Ирина Скобцева сыграла в семи картинах своего мужа, особенно она запомнилась ролью Элен в киноэпопее &laquo;Война и мир&raquo; (1965). <br>&laquo;Роли&raquo; супругов Скобцевой и Бондарчуку удавались не только в жизни, но и на экране. Очень трогательная семейная пара получилась у них в фильме &laquo;Сережа&raquo; (1960). Это первая полнометражная картина Георгия Данелии и Игоря Таланкина, снятая по повести Веры Пановой. По сюжету мама пятилетнего Сережи (Скобцева) во второй раз выходит замуж &mdash; за героя Сергея Бондарчука по фамилии Коростелев. И новый отец становится для мальчика лучшим другом, наставником. Первоначально на роль Коростелева планировали позвать другого актера, но худсовет настоятельно рекомендовал обратиться именно к Бондарчуку. Молодые режиссеры сомневались, что Сергей будет сниматься у дебютантов, но тем не менее направили ему сценарий и поехали в гости &mdash; уговаривать. Скобцева и Бондарчук очень тепло приняли Данелию и Таланкина, сказали, что сценарий им понравился и они готовы работать. Скончались супруги 26 октября, с разницей в 26 лет, Бондарчук ушел из жизни в 1994-м, Скобцева &ndash; в 2020-м. <br>На фото: Сережа Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук на съемках фильма &laquo;Сережа&raquo; <b>Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук</b> <br>Со своим будущим супругом Ирина Скобцева познакомилась еще в студенческие годы, когда обучалась в школе-студии МХАТ. Парой они стали во время съемок фильма &laquo;Отелло&raquo; (1955), а поженились в 1959 году. Воспитывали детей &mdash; Федора и Алену. Ирина Скобцева сыграла в семи картинах своего мужа, особенно она запомнилась ролью Элен в киноэпопее &laquo;Война и мир&raquo; (1965). <br>&laquo;Роли&raquo; супругов Скобцевой и Бондарчуку удавались не только в жизни, но и на экране. Очень трогательная семейная пара получилась у них в фильме &laquo;Сережа&raquo; (1960). Это первая полнометражная картина Георгия Данелии и Игоря Таланкина, снятая по повести Веры Пановой. По сюжету мама пятилетнего Сережи (Скобцева) во второй раз выходит замуж &mdash; за героя Сергея Бондарчука по фамилии Коростелев. И новый отец становится для мальчика лучшим другом, наставником. Первоначально на роль Коростелева планировали позвать другого актера, но худсовет настоятельно рекомендовал обратиться именно к Бондарчуку. Молодые режиссеры сомневались, что Сергей будет сниматься у дебютантов, но тем не менее направили ему сценарий и поехали в гости &mdash; уговаривать. Скобцева и Бондарчук очень тепло приняли Данелию и Таланкина, сказали, что сценарий им понравился и они готовы работать. Скончались супруги 26 октября, с разницей в 26 лет, Бондарчук ушел из жизни в 1994-м, Скобцева &ndash; в 2020-м. <br>На фото: Сережа Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук на съемках фильма &laquo;Сережа&raquo;
<b>Инна Чурикова и Глеб Панфилов</b> <br>Несмотря на то что в театральный ВУЗ она поступила только с третьей попытки, Инна Чурикова очень быстро, еще будучи студенткой, стала появляться на киноэкранах. Эпизодическая, но яркая роль в &laquo;Я иду, шагаю по Москве&raquo; (1963) и роль Марфушеньки в сказке &laquo;Морозко&raquo; (1964) выявили ее недюжинный комедийный талант. Она могла бы так и остаться комедийной актрисой, но режиссер и будущий супруг Глеб Панфилов увидел в девушке еще и драматический дар. Оценив киноработы Чуриковой, он понял, что артистка идеально подходит для его картины &laquo;В огне брода нет&raquo; (1967) и направил ей сценарий. Потом было &laquo;Начало&raquo; (1970). Совместная работа переросла в сильное чувство, крепкий брак и сильный творческий тандем. Всего Инна Чурикова работала на 14 картинах своего мужа. <br>А в саге о купеческой семье &laquo;Васса&raquo; (1983) по роману Горького &laquo;Васса Железнова&raquo; Инна Чурикова снялась со своим четырехлетним сыном. На фото: съемочная группа к/ф &laquo;Васса&raquo; <b>Инна Чурикова и Глеб Панфилов</b> <br>Несмотря на то что в театральный ВУЗ она поступила только с третьей попытки, Инна Чурикова очень быстро, еще будучи студенткой, стала появляться на киноэкранах. Эпизодическая, но яркая роль в &laquo;Я иду, шагаю по Москве&raquo; (1963) и роль Марфушеньки в сказке &laquo;Морозко&raquo; (1964) выявили ее недюжинный комедийный талант. Она могла бы так и остаться комедийной актрисой, но режиссер и будущий супруг Глеб Панфилов увидел в девушке еще и драматический дар. Оценив киноработы Чуриковой, он понял, что артистка идеально подходит для его картины &laquo;В огне брода нет&raquo; (1967) и направил ей сценарий. Потом было &laquo;Начало&raquo; (1970). Совместная работа переросла в сильное чувство, крепкий брак и сильный творческий тандем. Всего Инна Чурикова работала на 14 картинах своего мужа. <br>А в саге о купеческой семье &laquo;Васса&raquo; (1983) по роману Горького &laquo;Васса Железнова&raquo; Инна Чурикова снялась со своим четырехлетним сыном. На фото: съемочная группа к/ф &laquo;Васса&raquo;
<b>Ольга Остроумова и Валентин Гафт</b> <br>Несмотря на то что впервые актеры встретились на съемках культового фильма Эльдара Рязанова &laquo;Гараж&raquo; (1980), любовь между ними вспыхнула спустя много лет, когда Остроумовой было уже 49 лет, а Гафту &mdash; за 60. Примечательно, что на съемки &laquo;Гаража&raquo; Валентин Гафт мог не попасть &mdash; первоначально на эту роль рассматривались Анатолий Кузнецов и Александр Ширвиндт. И Остроумова еще на съемках той картины поразила Гафта &mdash; не столько красотой, сколько скромностью. <br>Во второй раз судьба свела их на творческом вечере. После этой встречи Гафту понадобится четыре месяца, чтобы понять &mdash; он нашел свою судьбу. Правда, двое детей Ольги, как считается, не сразу приняли отчима, но Гафт смог найти к ним правильный подход. Для Валентина Гафта Ольга Остроумова стала опорой на всю оставшуюся жизнь, помогла пережить трагедию, когда Гафт потерял родную дочь. Супруги вместе работали на съемках уже в новом российском кино и прожили вместе до смерти Валентина Гафта в 2020 году. <br>На фото: На съемочной площадке фильма &laquo;Гараж&raquo; <b>Ольга Остроумова и Валентин Гафт</b> <br>Несмотря на то что впервые актеры встретились на съемках культового фильма Эльдара Рязанова &laquo;Гараж&raquo; (1980), любовь между ними вспыхнула спустя много лет, когда Остроумовой было уже 49 лет, а Гафту &mdash; за 60. Примечательно, что на съемки &laquo;Гаража&raquo; Валентин Гафт мог не попасть &mdash; первоначально на эту роль рассматривались Анатолий Кузнецов и Александр Ширвиндт. И Остроумова еще на съемках той картины поразила Гафта &mdash; не столько красотой, сколько скромностью. <br>Во второй раз судьба свела их на творческом вечере. После этой встречи Гафту понадобится четыре месяца, чтобы понять &mdash; он нашел свою судьбу. Правда, двое детей Ольги, как считается, не сразу приняли отчима, но Гафт смог найти к ним правильный подход. Для Валентина Гафта Ольга Остроумова стала опорой на всю оставшуюся жизнь, помогла пережить трагедию, когда Гафт потерял родную дочь. Супруги вместе работали на съемках уже в новом российском кино и прожили вместе до смерти Валентина Гафта в 2020 году. <br>На фото: На съемочной площадке фильма &laquo;Гараж&raquo;
<b>Лидия Федосеева и Василий Шукшин</b> <br>Первая совместная актерская работа Лидии Федосеевой и Василия Шукшина &mdash; фильм &laquo;Какое оно, море?&raquo; (1964). Первоначально их отношения складывались непросто. Федосеева не хотела играть вместе с Шукшиным, так как о нем ходила дурная слава. Но в поезде по дороге в Судак, где снималась картина, они проговорили всю ночь и нашли друг в друге родственные души. В том же году актеры стали мужем и женой. В семье родилось две дочери &mdash; Маша и Оля. Лидия Федосеева снялась в фильмах Шукшина &laquo;Странные люди&raquo; (1969), &laquo;Печки-лавочки&raquo; (1972), &laquo;Калина красная&raquo; (1973). Всего они встречались на съемочной площадке шесть раз, в том числе &mdash; в эпопее Сергея Бондарчука &laquo;Они сражались за Родину&raquo; (1975). <br>Название повести &laquo;Калина красная&raquo;, которую Шукшин написал во время нахождения в больнице, придумала как раз Лидия Федосеева. Одноименную песню они вместе исполняли в день их знакомства. В 1974-м &laquo;Калина красная&raquo; была признана лучшим фильмом года по версии журнала &laquo;Советский экран&raquo;. После смерти мужа Лидия взяла двойную фамилию &mdash; Федосеева-Шукшина. <br>На фото: Лидия Федосеева и Василий Шукшин в фильме &laquo;Калина красная&raquo; <b>Лидия Федосеева и Василий Шукшин</b> <br>Первая совместная актерская работа Лидии Федосеевой и Василия Шукшина &mdash; фильм &laquo;Какое оно, море?&raquo; (1964). Первоначально их отношения складывались непросто. Федосеева не хотела играть вместе с Шукшиным, так как о нем ходила дурная слава. Но в поезде по дороге в Судак, где снималась картина, они проговорили всю ночь и нашли друг в друге родственные души. В том же году актеры стали мужем и женой. В семье родилось две дочери &mdash; Маша и Оля. Лидия Федосеева снялась в фильмах Шукшина &laquo;Странные люди&raquo; (1969), &laquo;Печки-лавочки&raquo; (1972), &laquo;Калина красная&raquo; (1973). Всего они встречались на съемочной площадке шесть раз, в том числе &mdash; в эпопее Сергея Бондарчука &laquo;Они сражались за Родину&raquo; (1975). <br>Название повести &laquo;Калина красная&raquo;, которую Шукшин написал во время нахождения в больнице, придумала как раз Лидия Федосеева. Одноименную песню они вместе исполняли в день их знакомства. В 1974-м &laquo;Калина красная&raquo; была признана лучшим фильмом года по версии журнала &laquo;Советский экран&raquo;. После смерти мужа Лидия взяла двойную фамилию &mdash; Федосеева-Шукшина. <br>На фото: Лидия Федосеева и Василий Шукшин в фильме &laquo;Калина красная&raquo;
<b>Любовь Орлова и Григорий Александров</b> <br>Орлова и Александров &mdash; пример идеального творческого тандема, скрепленного еще и семейными узами. Впервые начав работать на картине &laquo;Веселые ребята&raquo;, эта пара уже не расставалась никогда. По одной из легенд &mdash; Александров увидел Орлову на сцене театра и прямо на следующий день предложил ей роль в своем первом комедийном фильме. А до окончания съемок &laquo;Веселых ребят&raquo; они уже были женаты. Орлова стала главной актрисой для своего мужа, снималась во всех его картинах, самые успешные из которых &mdash; &laquo;Веселые ребята&raquo;, &laquo;Цирк&raquo;, &laquo;Волга, Волга&raquo;, &laquo;Светлый путь&raquo;, &laquo;Весна&raquo;.&#8232; <br>В комедии &laquo;Весна&raquo; (1947) Любовь Орлова сыграла даже две роли &mdash; серьезной ученой, изучающей солнечную энергию, а также веселой и заводной актрисы. По сюжету героини меняются местами, благодаря чему возникает немало курьезных и смешных ситуаций. Фильм получил призы на Венецианском международном кинофестивале. И, кстати, именно в нем впервые использовалась в качестве логотипа Мосфильма ставшая уже привычной скульптурная композиция &laquo;Рабочий и колхозница&raquo; Веры Мухиной. Супруги прожили вместе до смерти Любови Орловой в 1975 году. Говорят, они до самого конца обращались друг к другу на &laquo;Вы&raquo;. <br>На фото: Любовь Орлова и Григорий Александров на съемках фильма &laquo;Весна&raquo; <b>Любовь Орлова и Григорий Александров</b> <br>Орлова и Александров &mdash; пример идеального творческого тандема, скрепленного еще и семейными узами. Впервые начав работать на картине &laquo;Веселые ребята&raquo;, эта пара уже не расставалась никогда. По одной из легенд &mdash; Александров увидел Орлову на сцене театра и прямо на следующий день предложил ей роль в своем первом комедийном фильме. А до окончания съемок &laquo;Веселых ребят&raquo; они уже были женаты. Орлова стала главной актрисой для своего мужа, снималась во всех его картинах, самые успешные из которых &mdash; &laquo;Веселые ребята&raquo;, &laquo;Цирк&raquo;, &laquo;Волга, Волга&raquo;, &laquo;Светлый путь&raquo;, &laquo;Весна&raquo;.&#8232; <br>В комедии &laquo;Весна&raquo; (1947) Любовь Орлова сыграла даже две роли &mdash; серьезной ученой, изучающей солнечную энергию, а также веселой и заводной актрисы. По сюжету героини меняются местами, благодаря чему возникает немало курьезных и смешных ситуаций. Фильм получил призы на Венецианском международном кинофестивале. И, кстати, именно в нем впервые использовалась в качестве логотипа Мосфильма ставшая уже привычной скульптурная композиция &laquo;Рабочий и колхозница&raquo; Веры Мухиной. Супруги прожили вместе до смерти Любови Орловой в 1975 году. Говорят, они до самого конца обращались друг к другу на &laquo;Вы&raquo;. <br>На фото: Любовь Орлова и Григорий Александров на съемках фильма &laquo;Весна&raquo;
<b>Ирина Алферова и Александр Абдулов</b> <br>Алферову и Абдулова по праву считали самой красивой парой советского кино. Они познакомились в 1976 году, когда Ирина пришла играть в театр &laquo;Ленком&raquo;. Существует несколько легенд, касающихся их романа. Первая, что Олег Янковский с первого взгляда понял &mdash; эти двое будут вместе, когда они сами еще об этом не помышляли. Вторая, что Ирина согласилась стать женой Абдулова после того, как он почти час нес ее на руках через парк в Ереване (в этом городе труппа театра находилась на гастролях). Александр окружил настоящей отеческой любовью и заботой Ксению &mdash; дочь Ирины от первого брака. Супруги прожили вместе 17 лет. Их самые популярные совместные работы &mdash; &laquo;С любимыми не расставайтесь&raquo; (1979) и &laquo;Предчувствие любви&raquo; (1982). <br>В &laquo;Предчувствии любви&raquo; молодой инженер мечтает об идеальной девушке, чей образ постоянно ускользает от него. Он не замечает, что счастье находится рядом с ним. Много лет спустя после развода они вновь сыграли семейную пару в сериале &laquo;Капкан&raquo; (2007) и выглядели при этом очень органично. <br>На фото: Ирина Алферова и Александр Абдулов в фильме &laquo;Предчувствие любви&raquo; <b>Ирина Алферова и Александр Абдулов</b> <br>Алферову и Абдулова по праву считали самой красивой парой советского кино. Они познакомились в 1976 году, когда Ирина пришла играть в театр &laquo;Ленком&raquo;. Существует несколько легенд, касающихся их романа. Первая, что Олег Янковский с первого взгляда понял &mdash; эти двое будут вместе, когда они сами еще об этом не помышляли. Вторая, что Ирина согласилась стать женой Абдулова после того, как он почти час нес ее на руках через парк в Ереване (в этом городе труппа театра находилась на гастролях). Александр окружил настоящей отеческой любовью и заботой Ксению &mdash; дочь Ирины от первого брака. Супруги прожили вместе 17 лет. Их самые популярные совместные работы &mdash; &laquo;С любимыми не расставайтесь&raquo; (1979) и &laquo;Предчувствие любви&raquo; (1982). <br>В &laquo;Предчувствии любви&raquo; молодой инженер мечтает об идеальной девушке, чей образ постоянно ускользает от него. Он не замечает, что счастье находится рядом с ним. Много лет спустя после развода они вновь сыграли семейную пару в сериале &laquo;Капкан&raquo; (2007) и выглядели при этом очень органично. <br>На фото: Ирина Алферова и Александр Абдулов в фильме &laquo;Предчувствие любви&raquo;

И в жизни, и на экране: 10 самых красивых пар советского кино

Отношения между коллегами по кинематографу – отнюдь не редкость. Страсть, вспыхивающая на съемочной площадке (иногда — благодаря тонкостям сценария) временами перерастает во что-то большее, уже не относящееся к киноэкрану: громкий роман, который жадно обсуждают поклонники, или даже полноценный брак, совместных детей. К 14 февраля «Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспомнила десять самых красивых пар советского кино, а также их совместные работы.
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