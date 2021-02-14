И в жизни, и на экране: 10 самых красивых пар советского кино

Отношения между коллегами по кинематографу – отнюдь не редкость. Страсть, вспыхивающая на съемочной площадке (иногда — благодаря тонкостям сценария) временами перерастает во что-то большее, уже не относящееся к киноэкрану: громкий роман, который жадно обсуждают поклонники, или даже полноценный брак, совместных детей. К 14 февраля «Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» вспомнила десять самых красивых пар советского кино, а также их совместные работы.