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Актер Даниил Страхов с супругой Марией на Красной дорожке церемонии закрытия XXV Российского кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2014 год Актер Даниил Страхов с супругой Марией на Красной дорожке церемонии закрытия XXV Российского кинофестиваля &laquo;Кинотавр&raquo; в Сочи, 2014 год
Народный артист России Олег Вавилов в роли лорда Генри Уоттона и актер Даниил Страхов в роли Дориана Грея в сцене из спектакля &laquo;Портрет Дориана Грея», 2001 год Народный артист России Олег Вавилов в роли лорда Генри Уоттона и актер Даниил Страхов в роли Дориана Грея в сцене из спектакля &laquo;Портрет Дориана Грея», 2001 год
Актер Даниил Страхов в роли Романа в фильме режиссера Сергея Струсовкого &laquo;Блаженная», 2008 год Актер Даниил Страхов в роли Романа в фильме режиссера Сергея Струсовкого &laquo;Блаженная», 2008 год
Даниил Страхов в роли Камышева в сцене из спектакля &laquo;Драма на охоте&raquo; в постановке режиссера Антона Яковлева в театре Et Cetera. На втором плане&nbsp;- актриса Марина Дубкова в роли Ольги, 2012 год Даниил Страхов в роли Камышева в сцене из спектакля &laquo;Драма на охоте&raquo; в постановке режиссера Антона Яковлева в театре Et Cetera. На втором плане&nbsp;- актриса Марина Дубкова в роли Ольги, 2012 год
Актер Даниил Страхов (Хлестаков) и Леонид Каневский (Сквозник-Дмухановский) (слева направо) в сцене из спектакля Сергея Голомазова &laquo;Ревизор&raquo; в театре на Малой Бронной, 2010 год Актер Даниил Страхов (Хлестаков) и Леонид Каневский (Сквозник-Дмухановский) (слева направо) в сцене из спектакля Сергея Голомазова &laquo;Ревизор&raquo; в театре на Малой Бронной, 2010 год
Даниил Страхов (слева) в роли Макбета и Владимир Яворский в роли Дункана в сцене из спектакля «Макбет», 2018 год Даниил Страхов (слева) в роли Макбета и Владимир Яворский в роли Дункана в сцене из спектакля «Макбет», 2018 год
Актер Даниил Страхов на съемочной площадке фильма «Исаев», 2008 год Актер Даниил Страхов на съемочной площадке фильма «Исаев», 2008 год
Даниил Страхов в роли Макбета, Настасья Самбурская в роли леди Макбет и Александр Голубков в роли Банко (слева направо) в сцене из спектакля «Макбет» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссёра Антона Яковлева в Театре на Малой Бронной, 2018 год Даниил Страхов в роли Макбета, Настасья Самбурская в роли леди Макбет и Александр Голубков в роли Банко (слева направо) в сцене из спектакля «Макбет» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссёра Антона Яковлева в Театре на Малой Бронной, 2018 год
Актеры Даниил Страхов (Камышев) и Марина Дубкова (Ольга) в сцене из спектакля &laquo;Драма на охоте&raquo; в постановке режиссера Антона Яковлева по мотивам повести А.П.Чехова в театре Et Cetera, 2012 год Актеры Даниил Страхов (Камышев) и Марина Дубкова (Ольга) в сцене из спектакля &laquo;Драма на охоте&raquo; в постановке режиссера Антона Яковлева по мотивам повести А.П.Чехова в театре Et Cetera, 2012 год
Актер Даниил Страхов и режиссер Антон Яковлев (слева направо), получивший награду в номинации &laquo;Лучший спектакль. Большая форма&raquo; за постановку &laquo;Макбет&raquo; в театре на Малой Бронной, на 12-й церемонии вручения премии &laquo;Звезда театрала&raquo; в театре имени Евгения Вахтангова, 2019 год Актер Даниил Страхов и режиссер Антон Яковлев (слева направо), получивший награду в номинации &laquo;Лучший спектакль. Большая форма&raquo; за постановку &laquo;Макбет&raquo; в театре на Малой Бронной, на 12-й церемонии вручения премии &laquo;Звезда театрала&raquo; в театре имени Евгения Вахтангова, 2019 год

Секс-символ 2000-х: Даниилу Страхову — 45

Страхов впервые вышел на сцену театрального кружка во время учебы в школе. Он также обучался исполнительскому мастерству в экспериментальной школе при Академии педагогических наук. В 1993 году он поступил на курс Авангарда Леонтьева в школу-студию МХАТ, а на втором курсе перевелся в Щукинское училище. Его дебют в кино состоялся в эпизоде фильма «Карьера Артуро Уи. Новая версия» по пьесе Бертольда Брехта в 1996 году. После окончания училища он поступил в труппу Московского драматического театра им. Гоголя, где проработал до 1999 года.

С 1999 года по 2001 год он выступал в театре им. Моссовета и Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. С 2001 года Страхов начал работать в коллективе Московского драматического театра на Малой Бронной. В эти же годы он много снимался в телесериалах «Бригада», «Бедная Настя», «Дети Арбата». За свою роль в военной драме «Грозовые ворота» был удостоен награды Министерства обороны. В 2009 году исполнил роль советского разведчика в сериале «Исаев». В 2012 году Страхов получил предложение выступить в спектакле «Драма на охоте» в театре Et Cetera. В 2020 году он был удостоен награды «Звезда театрала» в номинации «лучшая роль театрального актера в кино» за свою роль в сериале «Знахарь».

Со своей женой, актрисой Марией Леоновой, Страхов познакомился в 1994 году в Щукинском училище, свадьбу они сыграли в 2001 году.
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