Шакире — 45

2 февраля колумбийская певица Шакира отмечает 45-летний юбилей. Она родилась в 1977 году в Барранкилье, полное имя – Шакира Изабель Мебарак Риполь.

Латиноамериканская артистка добилась успеха к началу 2000-х. В переводе с арабского ее имя означает «благодарная», а на хинди – «богиня света».

Шакира вошла на англоязычный рынок со своим пятым альбомом Laundry Service (2001). Его главный сингл «Whenever, Wherever» стал самым продаваемым в 2002 году. Ее официальная песня для ЧМ по футболу-2010 «Waka Waka (This Time for Africa)» стала самой продаваемой песней мирового Кубка в истории. С более чем 2 млрд просмотров клип на нее является одним из самых просматриваемых видео на YouTube.

Шакира выиграла много наград, включая пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, 28 Billboard Latin Music Awards и номинацию на «Золотой глобус». У нее есть звезда на «Аллее славы», и она одна из самых продаваемых артистов всех времен. Она также известна тем, что активно занимается благотворительностью. Ее путь к мировой популярности – в фотогалерее «Газеты.Ru».