Яркая карьера и борьба с раком: Шеннен Доэрти — 50

Американская актриса Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года в Мемфисе. В возрасте семи лет она с семьей переехала в Лос-Анджелес и начала играть небольшие роли в сериалах. В 11 лет Доэрти получила первую главную роль в сериале «Маленький домик в прериях». Затем она снялась в комедии «Девочки хотят повеселиться» с Сарой Джессикой Паркер, фильме «Смертельное влечение», сериале «Частный детектив Магнум» и шоу «Воздушный волк». За роль в драматическом шоу «Наш дом» Доэрти была номинирована на премию Young Artist Award.



Широкая известность пришла к актрисе в 1990 году после выхода сериала «Беверли-Хиллз, 90210». В 2008 году она вернулась к роли Бренды в спин-оффе «90210: Новое поколение». В сериале «Зачарованные» Доэрти сыграла ведьму Прю Холливелл. За эту роль актриса дважды номинировалась на премию «Сатурн» в категории «Лучшая жанровая актриса». Также она снялась в фильмах и сериалах «Тусовщики из супермаркета», «Смертельное влечение», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Секрет Н.И.М.Х.»,«Saturday Night Live», «Джамп стрит, 21» и других.



Актриса трижды была замужем, но детей не имеет. С 2011 года она живет в браке с продюсером Куртом Исваринко. C 2015 года Доэрти борется с раком. После мастэктомии и курсов химиотерапии актриса сообщила о ремиссии. В феврале 2020-го Доэрти подтвердила наличие у нее рака молочных желез четвертой стадии. Знаменитость рассказала о возвращении опасной болезни в студии шоу «Доброе утро, Америка» («Good Morning America») на телеканале ABC News.